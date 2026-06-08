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Машина ушла под воду: как выйти за 60 секунд, а не превратиться в груз

Авто

Ситуации, когда автомобиль оказывается в воде, случаются нечасто, но последствия таких происшествий нередко становятся фатальными. Эксперты провели серию испытаний, чтобы выявить методы спасения, которые действительно работают, и отсеять опасные заблуждения. В условиях участившихся инцидентов на российских дорогах понимание алгоритма действий при погружении машины в водоем превращается в жизненно важный навык. 

Разбитое лобовое стекло в машине
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разбитое лобовое стекло в машине

Реальные угрозы и мифы о спасении

Исследователи протестировали четыре сценария: использование электростеклоподъемников, ожидание заполнения салона для выравнивания давления, разбивание стекол подручными средствами и эвакуацию детей из автокресел, пишет 110km.ru. В первом тесте электромобиль продемонстрировал работу стеклоподъемников на глубине, позволив выбраться за 57 секунд, однако через 150 секунд машина скрылась под водой полностью.

Во втором сценарии попытка открыть дверь старого авто заняла более четырех минут, что оказалось критически долгим периодом, когда водитель уже находился под водой. Специалисты подчеркивают, что полагаться на везение при поиске способа выхода крайне опасно, так как драгоценное время истекает за считанные мгновения.

"Водители часто недооценивают скорость развития событий в экстремальных ситуациях. Когда машина начинает тонуть, счет идет на секунды, и попытки дождаться выравнивания давления воды через открытую дверь — это неоправданный риск для жизни, требующий колоссальной выдержки и физической подготовки", -- отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Игорь Кузнецов.

Правильная стратегия эвакуации

Разбить боковое стекло стандартными предметами вроде зонта или подголовника практически невозможно, особенно если установлены двойные стеклопакеты. Эффективен только профессиональный пружинный стеклобой, направленный в край стекла.

При эвакуации ребенка важно иметь достаточный опыт и физическую силу, чтобы оперативно справиться с фиксаторами кресла в замкнутом пространстве. Эксперты настаивают на покупке специальных ремнерезов и стеклобоев, которые должны быть закреплены в зоне быстрой доступности, а не спрятаны в бардачке.

Знание конструкции собственного автомобиля и предварительная психологическая подготовка — ключевые факторы выживания. Стоит учитывать, что риск поражения током в современных электрокарах минимален из-за герметичности батарей, однако время на спасение остается одинаково ограниченным для всех типов транспорта.

Регулярная проверка технического состояния автомобиля перед поездкой помогает минимизировать вероятность дорожных неприятностей, а правильная эргономика машины позволит водителю дольше сохранять контроль и внимательность.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на воде

Сколько времени есть у водителя на эвакуацию?

В большинстве случаев полное затопление занимает до 4 минут, однако на безопасный выход из салона у человека есть не более 60 секунд после погружения.

Помогают ли электростеклоподъемники, если машина электрическая?

Да, электроника в большинстве современных моделей сохраняет работоспособность до 10 минут после контакта с водой, что дает возможность опустить окна до полного затопления.

Можно ли разбить окно любым тяжелым предметом?

Обычные предметы, такие как мобильный телефон или ключи, бесполезны. Необходим специализированный аварийный молоток с твердосплавным наконечником.

Что делать, если в машине есть дети?

Необходимо в первую очередь отстегнуть ремни безопасности детей, затем попытаться открыть окно. В критической ситуации приоритет отдается быстрой эвакуации через проемы, а не попыткам открыть двери.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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