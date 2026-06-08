QR-коды на АЗС Севастополя: водители столкнулись с цифровой диетой

Севастополь превратился в полигон для цифровых топливных экспериментов. В городе запустили онлайн-систему продажи бензина. Теперь залить полный бак просто так не получится — на АЗС пускают по QR-кодам. Глава региона Михаил Развожаев объяснил это попыткой разогнать очереди и усмирить ажиотаж. Но на деле заправка превратилась в квест на скорость.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заправка

Лимиты и цифровые ошейники

Правила игры жесткие: один водитель — один код — 20 литров в неделю. Это не просто ограничение, это порционная кормежка железного коня. Если ваш внедорожник привык поглощать топливо ведрами, придется пересмотреть маршруты. Такая диета напоминает попытку накормить слона чайной ложкой. Маркетологи и экологи могут сколько угодно рассуждать о бережливости, но для человека за рулем это превращается в логистический кошмар.

"Введение лимитов через цифровые платформы — это всегда риск для транспортной логистики. Если система не учитывает специфику маршрутов, мы получим паралич мелких грузоперевозок", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Даже если вы отстояли виртуальную очередь и получили заветный квадратный символ, расслабляться рано. Код превращается в тыкву ровно в девять вечера. В остальное время заправки замирают. Система работает в режиме жесткого тайминга: успел до заката — едешь, не успел — суши весла.

Испытания на сети "ТЭС"

Первопроходцами стали станции сети "ТЭС". Пока остальные АЗС наблюдают со стороны, здесь обкатывают механизм распределения. Это похоже на раздачу дефицитного товара в советском гастрономе, только вместо весов и счетов — смартфоны и серверы. Развожаев подчеркнул, что число кодов напрямую зависит от того, сколько топлива физически доехало до резервуаров. Нет бензина — нет кодов.

Параметр системы Установленное ограничение Объем на руки Не более 20 литров Частота заправки Один раз в 7 дней Время работы кода С 09:00 до 21:00 Площадка Сеть автозаправок "ТЭС"

Некоторые водители пытаются превратить свои машины в крепости, делая запасы в канистрах, но при лимите в 20 литров это бессмысленно. Куда важнее техническое состояние узлов. Ведь когда топлива мало, любая неисправность, увеличивающая расход, становится фатальной. Особенно это касается заправки кондиционера авто, которая при неправильном подходе нагружает двигатель и "сжирает" лишние литры.

"Любые технические дефекты топливной системы или датчиков в условиях дефицита бензина становятся критическими. Владельцам стоит проверить герметичность бака и состояние форсунок", — предупредил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Дефицит за час

Реальность оказалась жестче прогнозов. В ночь на 7 июня суточный лимит кодов разлетелся за час. Это не рынок, это аукцион на выживание. Следующую партию цифровых билетов на заправку выбросят только вечером. Пока чиновники оттачивают алгоритмы, автовладельцы привыкают к мысли, что бензин теперь — привилегия для самых быстрых и удачливых.

Ситуация заставляет задуматься о покупке чего-то более экономичного. Пока одни ищут лазейки в системе, другие смотрят в сторону гибридов. Сегодня самые экономичные внедорожники выглядят спасением на фоне бесконечных QR-квестов. Эпоха, когда можно было просто заехать на АЗС и крикнуть "до полного", в Севастополе временно ушла в историю.

"С юридической точки зрения ограничение объема продажи топлива может вызвать споры, если оно не подкреплено актами о чрезвычайных ситуациях. Водителям нужно следить за официальными постановлениями местной власти", — объяснил юрист по ДТП Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о бензине по QR-кодам

Как получить QR-код для заправки?

Коды выдаются через специальную онлайн-платформу, анонсированную правительством города. Количество ограничено суточными запасами топлива.

Можно ли заправиться ночью?

Нет, по распоряжению властей обслуживание клиентов по кодам осуществляется только в дневное время — с 9 утра до 9 вечера.

Что делать, если объем бака больше 20 литров?

Лимит в 20 литров на одну машину в неделю является фиксированным. Остальное топливо придется экономить или искать другие способы передвижения.

Будет ли система работать на всех АЗС?

На текущий момент система запущена в тестовом режиме только на заправках сети "ТЭС". О расширении на другие сети будет объявлено позже.

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