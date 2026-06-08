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90% водителей убивают мотор заменой масла: 5 ошибок, которые ведут к дорогому ремонту

Авто

Кажется, что замена масла — это самая базовая процедура, с которой справится даже новичок. Но статистика неумолима: подавляющее большинство водителей допускают ошибки, которые медленно, но верно приближают капитальный ремонт двигателя. Разбираем 5 самых частых просчетов, которые совершают даже "уверенные в себе" автолюбители.

Механик наливает масло в двигатель машины
Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик наливает масло в двигатель машины

Температурный режим и текучесть

Начинать работу на холодном автомобиле — значит оставлять значительную часть старой отработки внутри. Когда жидкость остывает, она становится густой и неохотно стекает со стенок и из труднодоступных каналов. Вместе с ней в поддоне застревает и мелкая взвесь, которую важно удалить для чистоты системы. Прогрев до рабочих температур делает состав текучим, позволяя ему выйти максимально полно.

"Если сливать состав на холодную, в картере останется до полулитра старой грязи. Свежее масло мгновенно смешается с этим остатком и потеряет свои свойства еще до первого выезда из гаража", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Тонкости установки фильтра

Чрезмерное усилие при затяжке нового элемента часто приводит к печальным последствиям. Использование мощных ключей или рычагов там, где достаточно силы рук, деформирует резьбу или корпус. Еще хуже, если сухая уплотнительная резинка прикипает к блоку под давлением. В следующий раз снять такой фильтр без повреждения посадочного места будет крайне сложно. Смазка прокладки тонким слоем — обязательный вариант защиты от подобных проблем.

Тот самый секрет заключается в том, что наполнять маслом сам корпус фильтра перед установкой не требуется. Современные производители не включают этот пункт в инструкции, так как насос прокачивает систему за считанные секунды после старта. Главное — обеспечить герметичность и целостность резинового кольца.

Действие Последствие ошибки
Затяжка фильтра ключом Разрыв прокладки или повреждение резьбы
Слив без прогрева Смешивание нового продукта с грязным остатком

"Масляное голодание в первые секунды — это миф из прошлого. Гораздо опаснее перетянуть крепеж, превратив обычную замену в битву со сломанным металлом", — отметил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Контроль объема и запуск

Залить жидкость до отметки "max" и сразу закрыть капот — верный способ через километр обнаружить нехватку уровня. Сначала состав должен заполнить пустоты нового фильтра и каналы системы. Правильный порядок предполагает короткий запуск, остановку и паузу в несколько минут, пока материал стекает обратно в поддон. Только после этого щуп покажет реальное положение дел, особенно когда используется качественное моторное масло.

На деле же выходит, что проверка на абсолютно холодном двигателе утром тоже бывает обманчивой. Технические регламенты большинства марок рекомендуют смотреть уровень именно на теплом агрегате после пятиминутного отстоя. Это исключает ошибки, связанные с температурным расширением жидкости и неполным стеканием со шкивов.

"Многие игнорируют повторную проверку и уезжают с полупустым поддоном. На поворотах или при резком торможении насос может глотнуть воздуха, что критично для вкладышей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли заливать масло в новый фильтр?

Нет, это лишнее действие, которое может создать воздушную пробку в некоторых моделях авто. Достаточно смазать уплотнительную резинку.

Когда лучше проверять уровень щупом?

Оптимально делать это через 5–10 минут после остановки прогретого двигателя, когда жидкость полностью вернулась в поддон.

Можно ли затягивать сливную пробку обычным ключом?

Можно, но осторожно. Лучше использовать динамометрический инструмент, чтобы не сорвать мягкую резьбу на алюминиевом поддоне.

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Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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