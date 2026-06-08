Статистика угонов 2026: автомобили какого возраста чаще всего исчезают с парковок

Многие автовладельцы уверены: пока машина новая, она — главная мишень для злоумышленников. Однако статистика 2026 года доказывает обратное. Почти 60% угонов сегодня приходится на транспорт, чей возраст перешагнул четырехлетний рубеж. Разбираемся, почему преступники теряют интерес к новинкам из салона и на какие модели стоит обратить внимание, если вы не хотите однажды утром увидеть пустое место на парковке.

Фото: NewsInfo.Ru by Сергей Герасимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Попытка угона

Возраст имеет значение

Если машина только покинула салон, она находится в относительной безопасности. Цифры говорят сами за себя: на технику младше года приходится лишь малая доля происшествий. С каждым следующим годом эксплуатации риск постепенно растет, достигая пика, когда автомобилю исполняется четыре года и более. В этот период на такие экземпляры приходится больше половины всех случаев незаконного завладения транспортом. Основная причина кроется в простом варианте развития событий — разборе на запчасти.

"Машины постарше — это настоящий Клондайк для тех, кто торгует подержанными деталями. Кузовное железо, оптика и элементы подвески на популярные модели улетают мгновенно. Новую машину перепродать сложно, а старую легко разобрать до рамы за одну ночь в обычном гараже", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Общая динамика подобных инцидентов в последнее время заметно снижается. Если сравнивать текущие показатели с данными прошлых периодов, количество краж сократилось в разы. Одной из причин называют сложность сбыта целиком, но это не повод расслабляться. На деле же выходит, что преступники просто стали более избирательными и технически подкованными в вопросах преодоления штатной охраны.

Какие марки в зоне внимания

Лидерами по частоте неприятных инцидентов остаются массовые корейские бренды, в частности Kia. Их популярность играет с владельцами злую шутку. Огромный автопарк требует постоянного притока запчастей, что и стимулирует криминальный спрос. Среди премиальных марок в топе уверенно держится Lexus. Эти машины ценятся не только за надежность, но и за высокую стоимость, что делает их привлекательным решением для перепродажи в другие регионы.

Возраст автомобиля Доля в общей массе угонов Меньше 1 года 3.3% 1 год 17% 2 года 13% 3 года 10% Старше 4 лет 57%

Тот самый секрет популярности определенных моделей у преступников кроется в их ликвидности. Чем чаще вы видите модель на дорогах, тем выше вероятность, что за ней придут ночью. При этом выплаты по дорогим брендам остаются самыми крупными, так как цена даже одной фары или зеркала на люксовый внедорожник может превышать стоимость бюджетного подержанного седана. С этим стоит быть аккуратнее при выборе места для парковки.

"Современные системы защиты стали умнее, но и методы взлома эволюционируют. Очень часто владельцы сами облегчают задачу, оставляя включенными функции дублирования ключа или используя простейшие сигнализации, которые сканируются за секунды. Любая штатная защита — это лишь временная задержка для профи", — подчеркнул инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Как защитить свое имущество

Для дорогих моделей лучшим выходом остаются спутниковые комплексы. Они позволяют быстро отследить перемещение транспорта. Для среднего класса специалисты рекомендуют не ограничиваться электроникой. Комбинированный подход, включающий механические блокировки, часто оказывается более надежным. Нехитрая деталь в виде замка капота может заставить злоумышленника отказаться от своих планов и поискать более легкую добычу.

Важный нюанс: установка дополнительного оборудования не дает стопроцентной гарантии, но увеличивает время, необходимое для взлома. Большинство преступников не готовы тратить на одну машину более десяти минут. Если система сопротивляется, они просто уходят. Поэтому грамотное сочетание электронного иммобилайзера и физических барьеров — это именно то действие, которое сохранит ваши нервы и имущество.

Ответы на популярные вопросы об угонах

Почему старые машины угоняют чаще новых?

Основной спрос на запчасти формируется владельцами подержанных авто. Модели старше четырех лет часто требуют ремонта, а новые оригинальные детали стоят дорого. Угнанный транспорт становится источником дешевых комплектующих для рынков и сервисов.

Помогает ли обычная сигнализация от профессионалов?

Штатные системы и дешевые сигнализации с односторонней связью легко обходятся с помощью кодграбберов. Они эффективны только против хулиганов. Для серьезной защиты нужны комплексы с диалоговым кодом и дополнительными блокировками двигателя.

Где чаще всего происходят кражи автомобилей?

Лидерами остаются неохраняемые дворы спальных районов в ночное время. Также велик риск на парковках крупных торговых центров, где преступники могут легко считать сигнал ключа, пока владелец делает покупки.

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