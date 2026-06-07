Эти роботы не знают пощады: алгоритмы начали массово наказывать водителей за испуг пешеходов

Дорожные камеры превратились в безжалостных охотников, выслеживающих водителей у каждого пешеходного перехода. Раньше инспектор мог пожурить или закрыть глаза на формальность, но теперь алгоритмы штампуют "письма счастья" со скоростью пулемета. Даже если человек на тротуаре просто замер, чтобы почесать нос, система впаяет вам штраф, считая, что вы его напугали или заставили передумать переходить дорогу. Разбираемся, как не стать спонсором дорожных фондов на пустом месте.

Фото: https://unsplash.com by Lina Micán is licensed under Free Разметка на светофоре

Уступить дорогу: юридический капкан

Многие водители до сих пор живут в мире розовых пони, полагая, что "уступить" — это просто не задавить. Закон суровее. Вы обязаны не заставлять пешехода менять скорость или направление движения.

Если из-за вашего проезда бабушка на "зебре" хотя бы на секунду замедлила шаг или дернулась назад — вы официально нарушитель. Верховный суд подтвердил: важен сам факт помехи, а не расстояние между бампером и пятками человека.

"Если пешеход замер перед вашей машиной или, наоборот, ускорился, чтобы проскочить — это состав правонарушения. Камера фиксирует вектор движения, и любые колебания трактуются против водителя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Особо опасно поворачивать на перекрестках. Даже если вы аккуратно совершаете правила обгона или маневр, пешеход, ступивший на край проезжей части, автоматически получает приоритет. И неважно, есть там светофор или нет — на поворотах "зебра" подразумевается по умолчанию.

Тарифы 2026: сколько стоит невнимательность

Штраф по статье 12.18 КоАП — это не лотерея, а четкая вилка. Минималка прилетает с камер, а "живой" инспектор может выписать по полной программе, если увидит, что вы заставили толпу людей отпрыгивать на бордюр.

Рецидив здесь не карается лишением, но накопленные штрафы заставят инспектора быть к вам максимально злым при следующей встрече.

Ситуация Сумма штрафа в рублях Первичное нарушение (фиксация камерой) 1500 Грубое нарушение при инспекторе ГИБДД 2500

Важно помнить, что штрафы за пешеходов — это не только "зебра". Обязанность тормозить возникает и при эксплуатации прицепа в жилых зонах, и при выезде с заправок. Помните: пешеход на тротуаре в жилой зоне — царь и бог дорожного движения.

Почему камеры ошибаются и как их переспорить

Искусственный интеллект нередко страдает паранойей. Камера может наказать вас за пешехода, который вообще не собирался переходить, а просто ждал такси у края дороги. Такое часто случается ночью, когда тени путают алгоритмы. Если вы уверены в правоте, а в ГИБДД прислали невнятные скриншоты, требуйте видео.

"Нередко камеры ошибочно штрафуют за наезд на виртуальные линии. Водителю стоит проверить, не было ли провокации со стороны пешехода или технических сбоев в разметке комплекса", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Особо осторожными стоит быть новичкам. Сейчас обсуждается ограничение мощности авто для неопытных драйверов, но никакая мощность не спасет от невнимательности.

Даже на "тостере на колесах" можно собрать коллекцию штрафов, если не следить за обочиной. И никакой пафосный тюнинг или замена ламп, когда вы пытаетесь улучшить свет фар, не поможет оспорить вину, если регистратор зафиксировал испуганного прохожего.

"Камеры не видят намерений, они видят только координаты точек в динамике. Если вы получили штраф, где пешеход стоит спиной к дороге — это 100% повод для отмены", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о непропуске пешеходов

Нужно ли ждать, пока пешеход полностью дойдет до тротуара?

Нет. Правила требуют только "не создавать помех". Если человек прошел вашу полосу и движется дальше по многополосной дороге, вы можете ехать, если это не заставит его дернуться назад или остановиться.

Действует ли скидка на этот тип штрафа?

Да, стандартная скидка в размере 50% (сейчас обсуждается изменение до 25% в 2026 году) доступна в первые 20 дней с момента вынесения постановления. Главное — не ждать бумажного письма, которое может застрять в сортировочном центре.

Обязан ли я пропускать велосипедиста на переходе?

Велосипедист на переходе — это водитель транспортного средства. Он обязан спешиться. Если он летит по "зебре" в седле, преимущество на вашей стороне, но давить его всё равно не стоит — в суде это не поможет.

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