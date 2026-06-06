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Комфорт в городе и уверенность на бездорожье: 3 лучших кроссовера до 1,8 млн рублей

Авто

Рост цен на новые автомобили заставляет искать альтернативу в сегменте машин с пробегом. За 1,8 млн рублей, которые просят за Lada Niva Travel, можно найти внедорожники выше классом. Модели из Японии, Европы и Франции предлагают иные возможности на бездорожье и уровень комфорта для водителя.

Renault Duster
Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault Duster

Японская инженерия: Subaru Forester

Четвертое поколение Subaru Forester 2015–2016 годов выпуска остается серьезным игроком на современном авторынке. Автомобиль оснащен двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. и вариатором. Система полного привода этой марки позволяет уверенно двигаться за пределами асфальта, где пасуют обычные кроссоверы.

Техника требует дисциплины. Оппозитный двигатель чувствителен к чистоте радиаторов и качеству смазочных материалов. Своевременное обслуживание систем охлаждения предотвращает перегрев, который для этих агрегатов критичен. Высокий дорожный просвет и жесткость кузова делают его достойным соперником отечественной технике.

"При покупке Subaru с пробегом необходимо проверить состояние фазорегуляторов и герметичность системы смазки. Эти узлы определяют ресурс мотора на ближайшие годы", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Британский комфорт: Land Rover Freelander II

Модель 2013–2014 годов выпуска за 1,8 млн рублей — это вход в мир премиальных внедорожников. Турбодизель объемом 2,2 литра выдает 150 л.с. и работает в паре с японским автоматом Aisin. Такая связка считается одной из самых долговечных в истории марки. Машина превосходит российские аналоги по шумоизоляции и плавности хода.

Покупателю нужно быть готовым к профилактике системы вентиляции картера и проверке поддона двигателя на предмет запотеваний. Freelander II обладает сложной электроникой, поэтому диагностика перед сделкой обязательна. Это вариант для тех, кто ценит эргономику и проходимость, но готов к чуть более высокой стоимости владения по сравнению с бюджетным сегментом.

"Важно помнить про страхование таких машин. Из-за специфики логистики запчастей даже небольшое ДТП может привести к длительным ожиданиям деталей", — подчеркнула специально для Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Французская практичность: Renault Duster

Второе поколение Renault Duster 2021 года — самый молодой участник подборки. За 1,8 млн рублей доступна версия с турбомотором 1,3 литра. Несмотря на малый объем, физика процесса здесь на стороне тяги: 150 л.с. и крутящий момент позволяют легко преодолевать вязкие грунты. Это выбор прагматика, которому нужна надежность и ликвидность.

Альтернативой выступают версии с проверенным дизелем или атмосферником 1,6 литра. Renault проигрываетLand Rover в отделке салона, но берет простотой конструкции. Защита прав потребителей при покупке свежего авто со вторичного рынка работает эффективнее, так как часто сохраняется остаточная гарантия или прозрачная история обслуживания.

Модель автомобиля Примерный год выпуска
Subaru Forester IV 2015–2016
Land Rover Freelander II 2013–2014
Renault Duster II 2021

Выбор подержанного внедорожника требует тщательной оценки. Если УАЗ Патриот или Niva Travel привлекают новизной, то иномарки предлагают ресурс и технологии, которые не устареют еще десятилетие. Юридическая чистота и отсутствие скрытых дефектов кузова — главные критерии при просмотре таких вариантов.

"При покупке авто в кредит важно рассчитать долговую нагрузку. Обслуживание старой иномарки может потребовать свободных средств сверх ежемесячного платежа", — объяснил эксперт Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы

Почему стоит выбрать Renault Duster вместо Niva?

Duster предлагает более современную эргономику, лучшую динамику на трассе и экономичный расход топлива при сопоставимой проходимости на среднем бездорожье.

Какие риски есть у Land Rover Freelander II?

Основной риск связан с дороговизной оригинальных запчастей и сложностью диагностики электроники в регионах без специализированных сервисов.

На что смотреть при осмотре Subaru Forester?

Внимание уделите состоянию вариатора, отсутствию течей масла у оппозитного двигателя и работе системы полного привода под нагрузкой.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист Анастасия Гущина, специалист по кредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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