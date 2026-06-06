Проще пареной репы, но берет всё: этот кроссовер заставил россиян забыть о Весте

Завод в Калуге десятилетиями балансировал на грани, пока не сделал ставку на одну "устаревшую" модель. Никаких проекций на стекло и мягкого пластика, зато очередь из покупателей растёт каждый день. Почему люди выбирают этот примитивный кроссовер вместо модных новинок и как он стал золотой жилой для производства?

Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval M6

Где и как собирают народный хит

Производственная площадка в Калужской области долгое время искала стабильного партнера, так как мощности под Тулой уже не справлялись с нагрузкой. Решение перенести сборку востребованного кроссовера в другой регион позволило разгрузить основные линии и дать жизнь простаивающим цехам. Сейчас процесс перешел к полноценному циклу, который включает в себя сварку листов металла и окраску кузовов, что делает машину плоть от плоти местным продуктом.

"На полную мощность завод вышел благодаря тому, что модель попала в пустую нишу между компактными седанами и дорогими семейными внедорожниками. Это классическая рабочая лошадка, которую не жалко использовать в хвост и в гриву", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

С точки зрения железа перед нами привет из прошлого десятилетия. Модель дебютировала достаточно давно и не поражает воображение россыпью мониторов. Под капотом стоит привычный турбомотор объемом полтора литра, который выдает 147 лошадиных сил. В паре с ним работает роботизированная трансмиссия, ставшая стандартом для восточных марок. Такая связка позволяет уверенно держаться в потоке, не претендуя на лавры гоночного болида, но исправно выполняя любые транспортные задачи владельца.

Почему архаичная конструкция так популярна

Если смотреть на вещи проще, главная ценность этой модели заключается в физических размерах. Длина кузова превышает 4,6 метра, что дает колоссальный объем внутри. Багажник на 808 литров — это не сухие цифры из методички, а реальная возможность перевезти холодильник или годовой запас урожая с дачи. Пока конкуренты пытаются удивить покупателя подсветкой салона, здесь делают ставку на грубую практичность. Тот самый секрет популярности кроется в том, что по цене тесного седана человек получает полноценный семейный вагон.

Конечно, за низкий ценник приходится платить отсутствием привычного комфорта. В машине всего две подушки безопасности, а приборная панель щеголяет старыми добрыми аналоговыми стрелками. Электроника здесь сведена к минимуму: нет полноценных зимних пакетов с подогревом лобового стекла в базовых версиях, а мультимедийная система иногда задумывается дольше, чем хотелось бы. На деле же выходит, что многим водителям важнее надежность старых решений, чем капризные сенсоры. Любой продуманный вариант выбора сегодня упирается в бюджет.

"Конструкция автомобиля проста до предела, здесь практически нет сложных узлов, которые могут выйти из строя из-за программного сбоя. Для тех, кто привык обслуживать технику самостоятельно или в обычных сервисах, это несомненный плюс", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Честная экономика владения

Рост выручки калужского предприятия в десятки раз — прямое следствие того, что модель стала входным билетом в мир новых иномарок. В условиях, когда цены на машины улетают в стратосферу, возможность купить новый автомобиль с гарантией дешевле психологической отметки в два с небольшим миллиона рублей творит чудеса. Это заставляет завод работать в три смены, чтобы успеть за спросом. С этим стоит быть аккуратнее: массовость модели может привести к очередям на сервисное обслуживание, хотя запчастей на рынке уже в избытке.

Характеристика Показатель Длина кузова 4664 мм Объем багажника 808 литров Мощность двигателя 147 л.с. Тип привода Передний

Важный нюанс заключается в том, что автомобиль лишен полного привода. Клиренс в 170 мм позволяет уверенно двигаться по грунтовке, но серьезное бездорожье машине противопоказано. Для городского жителя или дачника, чьи маршруты пролегают по асфальту и укатанной земле, этого вполне достаточно. При этом даже в бюджетном исполнении здесь есть климатическая система и автоматическая коробка передач, что выгодно отличает модель от отечественных предложений того же ценового уровня. Любая деталь в оснащении направлена на экономию.

"С точки зрения пассивной безопасности две подушки — это необходимый минимум. Водителю стоит помнить об этом и не требовать от бюджетного кроссовера чудес при резких маневрах на трассе", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв специально для Pravda.Ru.

Несмотря на простоту, машина честно отрабатывает каждый вложенный рубль. Многие владельцы отмечают, что двери требуют плотного хлопка из-за жестких уплотнителей, а отделочные материалы салона пахнут характерным пластиком. Но как только дело доходит до перевозки семьи и скарба, все эти мелочи отходят на второй план. В мире, где на дорогах все чаще встречается лишний процесс украшательства, такая честная простота находит своего покупателя.

Ответы на популярные вопросы о Haval M6

Почему на эту модель такой высокий спрос?

Основная причина — соотношение габаритов и цены. За стоимость компактного легкового авто покупатель получает крупный кроссовер с огромным багажником, что идеально подходит для семейных нужд.

Есть ли у автомобиля версии с полным приводом?

Нет, модель поставляется исключительно с передним приводом. Это осознанное решение производителя для удержания максимально низкой цены на рынке.

Как обстоят дела с запчастями для калужской сборки?

Поскольку модель выпускается массово и уже локализована по циклу сварки и окраски, проблем с кузовными деталями и основными узлами не наблюдается. Расходные материалы доступны повсеместно.

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