Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы

Многие автовладельцы уверены: 95-й бензин — это "премиальный" стандарт, а 92-й подходит только для старых авто. Однако реальность часто оказывается иной: заветное октановое число нередко достигается добавлением агрессивных присадок, которые оставляют нагар и сокращают ресурс двигателя. Где скрывается подвох?

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автомобиль на заправке

Что не так с составом АИ-95

Производство высокооктанового бензина напрямую через перегонку нефти — процесс дорогостоящий. На обычных придорожных станциях под видом премиального продукта часто продают АИ-92, чьи показатели дотянуты до нужных значений с помощью присадок. В ход идут метил-трет-бутиловый эфир, бензол или спиртовые добавки. Эти вещества летучи и химически активны.

Наглядный пример можно увидеть, если оставить емкость с таким топливом на длительное хранение. Со временем присадки выпадают в осадок, превращаясь в темную взвесь на дне. В топливной системе автомобиля эта жижа забивает форсунки и образует нагар. При этом стоимость литра на колонке редко отражает реальные затраты на качественную очистку, что наводит на мысли о суррогатной природе варианта, предлагаемого массовому потребителю.

"Основная проблема в том, что присадки повышают температуру сгорания. Это ведет к термической усталости металла. Мы постоянно видим прогоревшие клапаны и забитые катализаторы у тех, кто заправлялся дешевым 95-м с избытком метиловых эфиров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Почему АИ-92 оказывается надежнее

Низкооктановое топливо подделывать просто невыгодно. Его химический состав более естественный и стабильный. Для простых атмосферных моторов это означает ровную работу без лишних температурных нагрузок. Многие замечают, что после перехода на качественный АИ-92 двигатель начинает работать тише, а странные вибрации на холостом ходу исчезают. Это происходит из-за отсутствия избыточной химии, которая горит неравномерно.

Тот самый секрет заключается в проверке реального расхода. На практике часто выходит, что на чистом 92-м машина проезжает столько же, сколько на доработанном присадками 95-м. Лишние пол-литра экономии на бумаге съедаются фактической потерей калорийности "разбавленного" топлива. Важно оценивать не только цифры, но и общее состояние детали после длительного пробега.

Параметр Влияние на мотор Чистота состава АИ-92 содержит меньше сторонних примесей и эфиров Температура горения Присадки в АИ-95 могут перегревать камеру сгорания Стабильность 92-й медленнее теряет свойства при хранении

Случаи, когда высокий октан необходим

Существуют двигатели, где понижение октанового числа недопустимо. Речь идет о силовых агрегатах с турбонаддувом и высокой степенью сжатия. В таких механизмах использование неподходящего горючего вызывает микровзрывы — детонацию. Это быстро разрушает поршневую группу и ведет к капитальному ремонту. Однако даже в этом случае критически важен выбор решения о месте заправки.

Если смотреть на вещи проще, для большинства бюджетных иномарок и отечественных авто с обычными моторами 92-й бензин является более честным продуктом. К исправности техники стоит подходить с позиции логики, а не маркетинга. Чистые свечи и отсутствие нагара подтверждают правильность выбора лучше любой рекламы. С этим стоит быть аккуратнее, так как излишняя доверчивость к брендам на трассе часто бьет по кошельку.

"В современных условиях важно следить не только за октаном, но и за юридической чистотой чеков. В случае поломки из-за топлива экспертиза первым делом проверит соответствие паспортных данных машины и залитой жидкости", — отметил специально для Pravda.Ru автоэксперт Николаев Артем.

На деле же выходит, что долговечность автомобиля зависит не от престижности марки топлива, а от его химической чистоты. Обычный процесс эксплуатации на проверенном 92-м бензине позволяет избежать многих проблем с топливной аппаратурой в будущем.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли смешивать 92-й и 95-й бензин в баке?

Смешивание допустимо, так как плотность и основа у них схожи. Однако это не даст усредненного октанового числа на длительный срок из-за разной скорости испарения присадок.

Правда ли, что на 95-м бензине расход всегда ниже?

Только в том случае, если мотор изначально настроен на высокую степень сжатия. В обычных двигателях разница часто незаметна или отсутствует из-за низкого качества присадок в 95-м.

Как понять, что бензин был некачественным?

Первые признаки — появление черного нагара на свечах зажигания, металлический звон при резком ускорении и затрудненный запуск двигателя по утрам.

Читайте также: