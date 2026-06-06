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Вернули всё из руин: заброшенные цеха мировых гигантов в России снова запустили на полную мощность

Авто

К 2026 году промышленный десант завершил зачистку заброшенных цехов: все заводы, которые иностранные бренды бросили в пыли, снова крутят конвейеры. Пока маркетологи западных компаний подсчитывают убытки от своего дезертирства, на бывших площадках "Тойоты" и других гигантов рождаются новые "звери" в металле.

Автозавод
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автозавод

Вторая жизнь гигантов: от заброшки до "Сената"

Заводы больше не стоят памятниками несбывшимся надеждам. В Шушарах, где когда-то собирали японские седаны, теперь гремит производство отечественных "Сенатов". Это не просто переклейка шильдиков, а полноценный запуск сложнейших механизмов. Глава Минпромторга Антон Алиханов подтвердил: более 80% мощностей, которые раньше покрывались пылью, уже в строю. Индустрия превратилась в разогнавшийся локомотив, который невозможно остановить бумажными санкциями.

"Производственные циклы восстановлены практически на всех ключевых точках. Мы видим, как на рынок выходят новые по карману модели автомобилей, способные заменить ушедшие марки без потери в качестве агрегатов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Тридцать тысяч спасенных душ

Главная победа — это не только железо, но и люди. Стратегия возвращения мощностей под российский контроль спасла от увольнения 30 тысяч специалистов. Эти руки теперь собирают машины, чей суммарный тираж может достичь 1,6 миллиона единиц в год. Вместо биржи труда рабочие получили современные цеха и уверенность в завтрашнем дне. Промышленность перестала быть "тостером на колесах" и превратилась в стальной кулак экономики.

Показатель Значение к 2026 году
Задействованные площади Более 80% заброшенных заводов
Сохраненные рабочие места 30 000 сотрудников
Потенциал выпуска 1,6 млн авто ежегодно
Стоимость Aurus Senat 900 От 12 млн рублей

Для тех, кто привык к надежности, возвращение заводов означает и возвращение ресурса. Современные модели проектируются с учетом суровой реальности, когда двигатели ездят десятилетиями при правильном уходе. Это прямой ответ одноразовым поделкам, которыми пытались завалить рынок в переходный период.

"Возобновление работы заводов снижает риски для потребителей. Когда запчасти производятся здесь, а не везутся через три границы, любая поломка надежного кроссовера перестает быть финансовой катастрофой", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Премиум-класс и китайский десант

Звездой перезапуска стал обновленный Aurus Senat 900. Под капотом — трехлитровое "сердце" на 326 лошадиных сил, катапультирующее тяжелый седан до сотни за 6,5 секунды. Это не машина, это быстроходная крепость. Соседство на конвейерах с китайскими брендами вроде Jeland J6 только усиливает конкуренцию, заставляя инженеров работать в режиме форсажа.

"Рынок насыщается. Посмотрите на динамику: флагманская 'Волга' и премиальные 'китайцы' теперь не экзотика, а реальность. Это заставляет даже самые обновленные лифтбеки конкурентов постоянно модернизироваться, чтобы не вылететь из обоймы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о возрождении автозаводов

Все ли заводы действительно заработали?

К 2026 году возобновили работу более 80% площадок, ранее принадлежавших иностранцам. Оставшиеся объекты находятся в стадии перепрофилирования или глубокой модернизации под новые бренды.

Будут ли выпускать доступные автомобили?

Да, стратегия включает производство как премиальных моделей типа Aurus, так и массовых автомобилей, включая возрожденную марку "Волга" и бюджетные кроссоверы.

Как обстоят дела с запчастями для новых машин?

Локализация производства на бывших иностранных заводах подразумевает создание сети местных поставщиков компонентов, что упрощает ремонт и обслуживание.

Кого нанимают на эти предприятия?

Приоритет отдается старым кадрам — тем 30 тысячам специалистов, которые работали на заводах до их консервации. Также открываются программы обучения для новых инженеров.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, логист по грузоперевозкам Денис Крылов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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