Бесполезная игрушка для мегаполисов: в Тольятти вынесли приговор модным электрокарам

АвтоВАЗ окончательно перестал притворяться, что верит в скорую победу "электричек" над здравым смыслом. Пока западные бренды скармливают рынку батарейные тостеры на колесах, в Тольятти решили действовать хитрее. Глава завода Максим Соколов вынес приговор чистому электроприводу: в стране с сугробами по колено и расстояниями, которые пугают космонавтов, выживет только гибрид. Это не капитуляция перед технологиями, а инстинкт самосохранения. Электрокар в Сибири — это дорогой памятник литию, а бензо-электрический симбиоз — реальный шанс не замерзнуть на трассе.

Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автоваз

Гибридный маневр Соколова: почему розетки подождут

Забудьте про утопию, где каждый двор оснащен сверхбыстрой зарядкой. Реальность — это минус тридцать в феврале и пустые перегоны между городами. Максим Соколов прямо заявил: гибриды для России перспективнее. Это транспорт для тех, кто не хочет превращать каждую поездку в квест "найди кабель и выживи". Продажи прошлого года подтверждают — народ голосует рублем за здравый смысл, а не за капризные батарейки, которые скисают на морозе быстрее, чем открытая бутылка кефира.

"Гибридная схема — единственный логичный переход. Электродвигатель дает динамику в пробках, а ДВС избавляет от страха застрять посреди поля с пустой батареей. Без развитой сети терминалов чистый электрокар остается игрушкой для мегаполисов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Топ-менеджмент АвтоВАЗа понимает: пытаться пересадить всю страну на "чистые" электрички сейчас — это как предлагать альпинистам ходить на Эверест в лакированных туфлях. Модно, но смертельно. Поэтому фокус сместился на комбинированные установки. Это позволит сохранить автономность и при этом вписаться в тренды экологичности, которые так любят рисовать в отчетах маркетологи.

Azimut, Aura и Niva: что готовят инженеры

В цехах уже кипит работа над проектом Lada Azimut. Это будет не просто очередная поделка, а полноценная бензо-электрическая модификация. Следом маячат призраки e-Aura и даже e-Niva. Если с "Аурой" всё понятно — это бизнес-джет для чиновников, которым нужно показать близость к технологиям, то электрическая или гибридная "Нива" звучит как оксюморон. Впрочем, если литиевое сердце поможет легендарному внедорожнику наконец-то поехать бодро, фанаты простят ему отсутствие привычного воя раздатки. К тому же, современные системы безопасности тяжелых машин требуют нового подхода к распределению веса, что батареи под полом обеспечивают идеально.

Тип силовой установки Вердикт АвтоВАЗа для России Чистый электромобиль Нишевый продукт для крупных городов с мягким климатом. Гибрид Магистральное направление, высокая адаптивность к холодам.

Сложность заключается в цене. Батарея — это самый дорогой узел, который может превратить бюджетную "Ладу" в экспонат музея роскоши. Инженерам придется совершить чудо, чтобы не вылететь из массового сегмента. Ведь если ценник перевалит за разумные пределы, покупатель уйдет на вторичку, где за разумные деньги ищут надежные кроссоверы с классическими моторами.

"Электроника в таких машинах крайне капризна. Если АвтоВАЗ внедрит сложные системы управления током, им придется переучивать всю дилерскую сеть, иначе любой сбой превратится в нерешаемую проблему", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Технологическая дуэль: бензин против амперов

Главный вызов для Тольятти — электрика. Если механику наши умеют собирать даже с закрытыми глазами, то бортовые системы управления гибридом — это территория высоких материй. Потребуется не только софт, но и железо, способное выдержать скачки напряжения и агрессивную среду. Пока что стоимость заправки традиционным топливом остается предсказуемой, гибрид должен доказать свою экономическую выгоду не на бумаге, а в ежедневных пробегах.

"Пока сложно сказать, насколько гибридная Lada будет дешевле в эксплуатации. Но если завод добьется локализации батарей, это может серьезно снизить долговую нагрузку на потребителя", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о будущем Lada

Когда появятся первые гибридные Lada в продаже?

Точные сроки не названы, но активная фаза разработки модификации Azimut уже идет. Вероятно, первые предсерийные образцы покажут в ближайшие два-три года.

Будет ли электрическая Нива пригодна для бездорожья?

Электромотор выдает максимальный момент сразу, что полезно в грязи. Однако вопрос защиты батареи и запаса хода в лесу остается открытым.

Станут ли гибриды намного дороже обычных моделей?

Да, из-за наличия двух типов двигателей и дорогостоящего аккумулятора цена вырастет, но АвтоВАЗ рассчитывает на господдержку и экономию топлива пользователями.

Смогут ли гибриды Lada заряжаться от обычной розетки?

Разрабатываются разные схемы, включая plug-in гибриды, которые можно подпитывать от сети дома или на спецстанциях.

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