Ульяновские инженеры пересмотрели архитектуру легенды: водителей ждут перемены в управлении

Ульяновский автозавод выкатил короткий ролик, который прикончил эпоху сурового "тракторного" минимализма. Обновленный "Патриот" больше не пытается казаться дедушкиным броневиком — он примеряет костюм городского пижона, сохранив при этом манеры танка. Завод показал интерьер, и главная новость здесь — победа над железом: архаичный рычаг раздатки, требующий силы молотобойца, отправлен в утиль. Вместо него — аккуратная шайба.

Фото: Wikipedia by Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ УАЗ Патриот

Революция в салоне: от рычагов к кнопкам

Внутри "Патриот" теперь напоминает нормальный внедорожник, а не пособие по выживанию в лесу. Центральную консоль венчает крупный планшет мультимедиа. Для тех, кто привык ездить на заднем ряду в тулупе, есть отличные новости — подогрев сидений добрался до галерки. Там же появилась и розетка. Теперь пассажиры могут заряжать гаджеты, а не просто смотреть в окно, надеясь на скорое прибытие.

"Переход на шайбу управления трансмиссией — это не просто попытка догнать конкурентов, а работа над фатальными эргономическими просчетами прошлого. Электроника исключает ошибки при подключении моста, которые часто приводили к поломкам шестерен", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Снаружи машина обзавелась светодиодным взором. Диодная оптика спереди и сзади — это не только свежий вид, но и мощный свет, который "прорезает" туман лучше старых галогенок. Учитывая, как сложно бывает сделать свет фар ярким законными методами, заводское решение выглядит как долгожданное спасение.

Дизельный аргумент и новая техника

Под капотом намечается тектонический сдвиг. К проверенному бензиновому ЗМЗ Pro на 150 сил должен примкнуть двухлитровый дизель. 136 "лошадок" и солидный крутящий момент на низах превратят машину в идеальный тягач. Работать двигатель будет в паре с новой шестиступенчатой "механикой". Это серьезная заявка на лидерство, особенно когда продажи популярного седана или других моноприводных моделей колеблются из-за смены предпочтений покупателей.

Опция Что изменилось Управление 4WD Электронная шайба вместо рычага Оптика Светодиодные фары и фонари Комфорт сзади Подогрев дивана и зарядка для гаджетов Двигатель Появление дизеля 2.0 (136 л. с.)

Рынок ждет эту машину осенью 2026 года. УАЗ планирует выпустить сразу всю линейку: от "Патриота" до "Профи" и "Пикапа". Пока Тольятти идет ва-банк, пытаясь захватить города своими новинками, Ульяновск укрепляет позиции там, где асфальт — понятие условное.

"Дизельная версия с шестиступенчатой коробкой — это именно то, что нужно для снижения расхода топлива на трассе. Шестая передача позволит мотору не 'орать' на высоких оборотах, что критически важно для шумоизоляции УАЗа", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ценник пока держится в секрете, но иллюзий строить не стоит. Новая оптика, импортный дизель и подогревы явно поднимут стоимость. Однако на фоне того, как возвращение немецких машин затягивается, отечественный вездеход остается едва ли не единственным вариантом для тех, кому нужен честный полный привод с налетом комфорта.

"С технической точки зрения появление светодиодов требует перенастройки бортовой электросети. Если штатные блоки не справятся с другими токами потребления, владельцы столкнутся с ошибками на приборке", — предупредил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ответы на популярные вопросы о новом "Патриоте"

Когда новый "Патриот" появится в продаже?

Официальный релиз намечен на осень 2026 года, тогда же станут известны комплектации и цены.

Действительно ли в "Патриоте" будет дизельный мотор?

Да, ожидается 2,0-литровый агрегат мощностью 136 л. с., который будет работать с новой механической трансмиссией.

Чем светодиодные фары лучше старых?

Они дают более плотный световой поток, меньше нагружают генератор и служат значительно дольше обычных ламп.

Станет ли машина дороже после обновления?

Подорожание неизбежно из-за интеграции более дорогих компонентов и новой силовой установки.

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