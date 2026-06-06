Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века

АвтоВАЗ без лишнего шума отправил на свалку истории агрегат, который помнит еще Леонида Брежнева. В прайс-листах Lada Niva Travel больше нет версии со старым 1.7-литровым мотором. Завод не стал устраивать пышных проводов с оркестром. Машину просто вычеркнули, как надоевший пункт в списке покупок. Это не просто обновление модельного ряда. Это окончательная капитуляция технологий прошлого века перед реальностью.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lada niva travel

Ветеран с кардиостимулятором

Niva Travel под разными именами мучила покупателей больше двадцати лет. Сначала она прикидывалась иномаркой Chevrolet Niva, потом вернулась в родную гавань под брендом Lada. Но все это время внутри билось сердце образца 1977 года. Чугунный блок, цепь ГРМ и нижний распредвал — эта конструкция пережила развал СССР и появление интернета, но современные требования к динамике просто раздавили старика.

"Старый двигатель 1.7 изжил себя технически. Постоянные вибрации и шум — это лишь верхушка айсберга, основной проблемой стала критическая нехватка мощности для современного потока", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Почему мотор отправили на покой

Причин три: экология, износ станков и гнев покупателей. Старый мотор потреблял бензин ведрами, а взамен выдавал лишь 83 чахлые силы. Станки, которые точили эти блоки, давно превратились в антиквариат. Чинить их — все равно что штопать старые носки золотыми нитками. На фоне того, как японские кроссоверы теряют статус лидеров, АвтоВАЗу пришлось срочно подтягивать техническую часть.

Параметр Старый 1.7 Новый 1.8 Мощность 83 л. с. 90 л. с. Привод ГРМ Цепь (шумная) Ремень (тихий) Тяга Надо "крутить" Доступна с низов

Обслуживание ветерана тоже стало квестом. Иногда простая замена расходников превращалась в проблему, когда закисший штуцер суппорта или прикипевшая деталь мотора требовали болгарки вместо ключа. Тольятти решил, что пора двигаться дальше.

Что вживили под капот

Новое "сердце" объемом 1.8 литра выдает 90 лошадей. По факту это модернизированный восьмиклапанник, который научили тянуть "с низов". Теперь Niva Travel не орет при обгоне фуры, как раненый медведь, а просто едет. Инженеры перетряхнули и трансмиссию, чтобы она не развалилась от возросшего момента. В Тольятти уже готовят наследника легендарной Нивы, но текущий Travel должен продержаться еще несколько лет.

"Переход на 1.8 — это спасательный круг для модели. С новым мотором ресурс узлов и агрегатов распределяется равномернее, а нагрузка на трансмиссию на малых оборотах снизилась", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Сколько стоит техническая революция

Цены на обновленную "Ниву" стартуют от 1,42 млн рублей. Топовые версии с кожей и мультимедиа подбираются к двум миллионам. Найти остатки со старым 1.7 еще можно, но это скорее путь для тех, кто любит проводить выходные в гараже под звуки падающих ключей. Текущий авторынок России переполнен новинками, и АвтоВАЗу приходится кусаться, чтобы не потерять покупателя.

"С точки зрения ликвидности на вторичном рынке, версии 1.8 будут цениться выше. Старый 1.7 через пару лет станет билетом в один конец для сервиса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о Lada Niva Travel

Зачем поменяли цепь на ремень в новом моторе?

Ремень работает значительно тише цепи и снижает вибрации. При нормальном обслуживании он не уступает в надежности, но требует своевременной замены.

Можно ли еще купить машину со старым двигателем 1.7?

Да, дилеры распродают складские остатки. В официальном производстве таких машин больше нет, они отмечены в каталогах как архивные.

Расход топлива у нового мотора 1.8 стал больше?

За счет лучшей тяги на низких оборотах водителю реже приходится "выкручивать" мотор в звон, что позволяет сохранить расход на прежнем уровне или даже немного снизить его в городе.

Почему мощность выросла всего на 7 лошадиных сил?

Главное — не пиковая мощность, а крутящий момент. У версии 1.8 он заметно выше, что критически важно для внедорожника при проезде грязи или снега.

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