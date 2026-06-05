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Визуальный шум на дорогах: почему знаки скоро исчезнут из городов

Авто

В ближайшие годы плотность дорожных указателей в российских городах заметно снизится. Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов подтвердил намерение властей провести масштабную ревизию уличной навигации. Переизбыток табличек часто мешает водителям вовремя замечать критически важные данные, что провоцирует путаницу и даже аварийные ситуации.

Синие знаки скорости в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Синие знаки скорости в Москве

Сейчас многие элементы городской среды, такие как перетяжки, уже убраны, так как они не повышали безопасность, а лишь перегружали визуальный канал восприятия, пишет "За рулем". Чиновник уверен, что городские службы способны сделать улицы более комфортными, сократив число знаков до минимума, необходимого для соблюдения правил. При этом частью навигации планируется управлять в цифровом виде.

"Переход к цифровым форматам в дорожной навигации — это логичный шаг, однако крайне важно обеспечить стабильную работу систем отображения, чтобы водитель не остался без подсказок в случае сбоя программного обеспечения", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Владимир Попов.

Ликсутов подчеркнул, что Москва стремится возглавить рейтинг городов с наиболее эффективной и лаконичной системой управления движением. Оптимизация потребует обновления текущих ГОСТов, чтобы юридически закрепить новые способы информирования автомобилистов. 

Ответы на популярные вопросы о дорожной навигации

Будут ли штрафовать за знаки, которые убрали?

Нет, водители обязаны руководствоваться только тем, что установлено на текущий момент. Если указателя физически нет, его требования перестают действовать.

Чем заменят привычные стальные щиты?

Городские власти делают ставку на электронные табло, которые меняют информацию в зависимости от времени суток или дорожной обстановки.

Уменьшится ли количество указателей в спальных районах?

Ревизия коснется всех улиц, поэтому сокращение "визуального мусора" затронет как магистрали в центре, так и жилые массивы.

Останутся ли светоотражающие элементы на разметке?

Оптимизация касается именно щитов и табличек, разметка остается приоритетным инструментом безопасности, который не подлежит сокращению.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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