Визуальный шум на дорогах: почему знаки скоро исчезнут из городов

В ближайшие годы плотность дорожных указателей в российских городах заметно снизится. Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов подтвердил намерение властей провести масштабную ревизию уличной навигации. Переизбыток табличек часто мешает водителям вовремя замечать критически важные данные, что провоцирует путаницу и даже аварийные ситуации.
Сейчас многие элементы городской среды, такие как перетяжки, уже убраны, так как они не повышали безопасность, а лишь перегружали визуальный канал восприятия, пишет "За рулем". Чиновник уверен, что городские службы способны сделать улицы более комфортными, сократив число знаков до минимума, необходимого для соблюдения правил. При этом частью навигации планируется управлять в цифровом виде.
"Переход к цифровым форматам в дорожной навигации — это логичный шаг, однако крайне важно обеспечить стабильную работу систем отображения, чтобы водитель не остался без подсказок в случае сбоя программного обеспечения", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Владимир Попов.
Ликсутов подчеркнул, что Москва стремится возглавить рейтинг городов с наиболее эффективной и лаконичной системой управления движением. Оптимизация потребует обновления текущих ГОСТов, чтобы юридически закрепить новые способы информирования автомобилистов.
Нет, водители обязаны руководствоваться только тем, что установлено на текущий момент. Если указателя физически нет, его требования перестают действовать.
Городские власти делают ставку на электронные табло, которые меняют информацию в зависимости от времени суток или дорожной обстановки.
Ревизия коснется всех улиц, поэтому сокращение "визуального мусора" затронет как магистрали в центре, так и жилые массивы.
Оптимизация касается именно щитов и табличек, разметка остается приоритетным инструментом безопасности, который не подлежит сокращению.
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