Наследник легенды обрел форму: АвтоВАЗ окончательно утвердил облик загадочного проекта Т-134

АвтоВАЗ окончательно определился с внешностью загадочного проекта Т-134. Этот макет — не просто упражнение для художников, а попытка вытащить ДНК легендарной "Нивы" и скрестить её с комфортом современного кроссовера. Президент компании Максим Соколов на ПМЭФ подтвердил: дизайн финализирован. Теперь завод гадает, стоит ли превращать этот пластиковый слепок в реальное железо, которое поедет по дорогам.

Фото: commons.wikimedia.org by Karoly Lorentey from Budapest, Hungary, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лада

Внешность: "Нива" в стиле неоретро

Т-134 выглядит как классический внедорожник ВАЗ-2121, который внезапно проснулся в будущем после удачного тюнинга. Круглые светодиодные фары, суровые "брови" надфарников и те самые "жабры" на задних стойках. Это неоклассика — попытка угодить и фанатам олдскула, и тем, кто привык к зализанным формам современных паркетников. Дизайнеры сохранили узнаваемый силуэт, но вытравили из него дух гаражной кустарщины.

"Дизайн-концепт — это всегда прощупывание почвы. Важно понимать, что от патента до конвейера лежит пропасть в миллиарды рублей инвестиций, и не каждый проект её перепрыгивает. Т-134 сейчас находится в статусе "смотрин", и решение о запуске будет зависеть от емкости рынка кроссоверов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

АвтоВАЗ внимательно следит за тем, как покупатели реагируют на новые формы. Сейчас завод внедряет нейросети в шоурумах для анализа эмоций клиентов, чтобы не ошибиться с выбором облика будущих моделей. Т-134 рискует стать самым желанным экспонатом, если его всё-таки решатся показать публике живьем, а не на компьютерных рендерах.

Платформа и технологии: русские корни

Изначально проект должен был стать ответом Renault на новое поколение Duster. Французы ушли, забрав чертежи, но база осталась. Т-134 — это глубокая переработка того самого "мертворожденного" проекта Renault. Теперь инженеры в Тольятти пытаются поставить этот кузов на полностью отечественные компоненты. Задача амбициозная: сохранить проходимость "Нивы", но заставить машину управляться как нормальный легковой автомобиль.

"Если машина получит современный кузов и старую техническую начинку, это станет огромной ошибкой. Мы видим, как неправильная эксплуатация и слабые агрегаты убивают ресурс даже хороших авто, а Т-134 нужны надежные моторы от 90 сил и выше, чтобы не казаться медленной черепахой в потоке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов честен: "На данном этапе мы финализировали свою работу и видим, что сегмент кроссоверов сегодня набирает большую популярность. Мы работаем в этом направлении. Какой будет платформа — вопрос будущего. Далеко не каждый дизайнерский концепт доходит до серийного производства". Пока завод занят обновлением текущей линейки — та же Lada Niva Travel перешла на более динамичный 90-сильный двигатель.

Характеристика Статус проекта Т-134 Дизайн Запатентован, финализирован в стиле "неоклассика" Платформа В разработке (ориентир на "русский Duster") Срок запуска Не определен (стадия концепт-кара) Предшественник Проект Нивы-3 на архитектуре CMF-B

Рынок ждет современные полноприводные машины с гарантией, и Т-134 идеально вписывается в этот запрос. У завода уже есть опыт работы с кроссоверами — на горизонте маячит запуск LADA Azimut, а к концу года могут показать даже гибрид. Т-134 на этом фоне выглядит как будущий флагман, который должен стереть память о тесных и шумных внедорожниках прошлого века.

Ответы на популярные вопросы о Lada Т-134

Когда Т-134 появится в продаже?

Точных сроков нет. На текущий момент это дизайнерский макет. Руководство завода подчеркивает, что решение о серийном производстве еще не принято.

С какими машинами будет конкурировать Т-134?

Если проект дойдет до конвейера, он станет прямым конкурентом китайским малолитражным кроссоверам и "параллельному" импорту. Модель нацелена на сегмент SUV-B.

Будет ли у машины полный привод?

Концепция Т-134 предполагает наследственность от "Нивы", что подразумевает наличие модификаций 4х4, хотя точные технические параметры платформы пока не раскрыты.

Правда ли, что это копия Renault Duster?

Нет, это самостоятельная разработка на базе наработок, которые велись еще при Renault, но с использованием отечественных узлов и агрегатов (импортозамещение).

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