Корона упала окончательно: легендарный японский кроссовер лишился статуса лидера в России

В 2026 году на российском автомобильном рынке случился тектонический сдвиг. Прежний кумир публики, Toyota RAV4, лишился короны. Его место занял Geely Monjaro, который продается активнее горячих пирожков в мороз. Если в кармане жгут ляжку 4,5 миллиона рублей, встает дилемма: купить "японца" шестого поколения через серые лазейки или забрать упакованного "китайца" с полноценной гарантией? Разбираемся, что из этого — настоящий автомобиль, а что — дорогая покупка по инерции.
За эти деньги Toyota RAV4 шестого поколения — это "кот в мешке". Машины везут из Китая, собранные на заводах FAW-Toyota. Никакого официального представительства, никакой поддержки от производителя. Если завтра вариатор решит "выйти из чата", владелец останется один на один с проблемой. Гарантия от дилера на 2 года — штука хрупкая: она работает, только пока этот дилер существует физически.
Geely Monjaro играет по другим правилам. Это официальный продукт с 5-летней страховкой от поломок. Пока покупатель Toyota ищет через знакомых запчасти, владелец Geely спокойно пьет кофе в сервисной зоне. К тому же китайцы демпингуют кредитными ставками в 0,01%, что превращает покупку в акт холодного расчета, а не эмоционального порыва. Даже при выборе полноприводных машин с гарантией дилера Monjaro выглядит тяжеловесом на фоне конкурентов.
"Покупая автомобиль через параллельный импорт, вы должны осознавать — юридически вы защищены минимально. Любой заводской дефект превращается в судебный марафон с неопределенным финалом", — предупредил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.
Под капотом Toyota живет старый добрый мотор 2.0 на 171 силу. Он надежен как кирпич, но и едет так же. Вариатор K120F старается, но чуда не происходит — разгон пресный, как диетическая галета. Это машина для тех, кто никуда не торопится. Но помните: современные японские агрегаты уже не те миллионники из девяностых. Ресурс в 500 тысяч километров остался в легендах.
Monjaro — это совсем другой зверь. Здесь рычит 238-сильный турбомотор, работающий в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin. Машина рвет с места, вжимая в кресло, и управляется на порядок азартнее. Это не просто транспорт, это снаряд, который не боится обгонов. Впрочем, за динамику нужно платить вниманием к деталям — ошибки в обслуживании убьют турбину гораздо быстрее, чем атмосферный мотор.
|Характеристика
|Toyota RAV4 2026
|Geely Monjaro
|Двигатель
|2.0 Атмосферный (171 л. с.)
|2.0 Турбо (238 л. с.)
|Трансмиссия
|Вариатор Direct Shift
|8-АКПП (Aisin)
|Клиренс
|195 мм
|210 мм
"Автомат Aisin на Monjaro — это эталон надежности, если не пытаться изображать из кроссовера трактор в грязи. Двигатель требует качественного масла и замены ремня ГРМ строго по часам", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Салон RAV4 — это манифест аскетизма. Огромный "телевизор" на 15,6 дюйма посреди торпедо, минимум кнопок и… отсутствие русского языка. Вы покупаете машину за 4,5 миллиона и учите китайский или английский интерфейс. Нет подогрева руля, нет вентиляции кресел. Toyota будто говорит: "Радуйся, что я вообще завелась".
Geely внутри — это бизнес-джет. Три огромных экрана, кожа, замша, вентиляция, массаж и — о чудо — подогрев всего, до чего может дотянуться рука русского человека в минус тридцать. Программное обеспечение вылизано и полностью русифицировано. Monjaro обволакивает комфортом, пока Toyota предлагает спартанские условия. Даже метод парковки по зеркалам здесь дополнен камерами кругового обзора с такой детализацией, что видно каждую травинку под бампером.
"Электроника в современных китайских авто — их сильная и слабая сторона одновременно. В Monjaro система стабильна, но любой глюк требует дилерского сканера, которого у "серых" ввозчиков Toyota часто просто нет", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Технически — да, но только как коммерческий клиент. Заводская гарантия на такие машины в России не распространяется, а запчасти придется ждать долго.
Этот двигатель — родственник агрегатов Volvo. Он требователен к топливу не ниже АИ-95 и чистоте радиаторов, но при должном уходе ходит более 200-250 тысяч километров.
Toyota сделала ставку на грузовой отсек и вертикальную посадку. Monjaro длиннее на 15 сантиметров, и почти вся эта прибавка ушла в колесную базу — то есть в ноги пассажиров.
Да. В Monjaro используются двойные стекла и больше виброизоляционных матов. Toyota традиционно экономит на "шумке" колесных арок, из-за чего гул резины отчетливо слышен в салоне.
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