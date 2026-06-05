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Шведская сборка в амбициозном теле из Поднебесной: рынок оказался не готов к такому сценарию

Авто

Когда-то китайские машины напоминали пластиковую посуду: дешево, криво и одноразово. Но в 2010 году Geely провернула сделку десятилетия, купив Volvo. Это не было актом поглощения ради патента — это была пересадка шведских "мозгов" в амбициозное китайское тело. Теперь к нам едет Lynk&Co 06 — кроссовер, который обманул систему утильсбора и заставляет Geely Coolray выглядеть как бюджетный плеер на фоне Hi-Fi системы.

Автомобиль Lynk & Co 06
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Автомобиль Lynk & Co 06

Шведская кость: как устроен Lynk&Co 06

Забудьте про копирование. В Гётеборге открыли общий инженерный центр, где шведы и китайцы создали платформу BMA. Lynk&Co 06 — младший в семье, но по повадкам он ближе к премиуму, чем к масс-маркету. Пока бюджетные модели довольствуются балкой, "шестерка" опирается на полноценную независимую многорычажку. Это превращает езду из "плавания в киселе" в четкое следование траектории. Машина едет плотно, собранно и без лишних кренов.

"Конструктивно этот автомобиль на голову выше типичных бюджетников. Здесь использованы решения Volvo в области безопасности и жесткости кузова, что напрямую влияет на ресурсный тест и надежность кроссовера в долгосрочной перспективе", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Под капотом пульсирует 1,5-литровый турбомотор. Да, это родственник движка Coolray, но с иным софтом и манерами. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот с "мокрыми" сцеплениями. Никаких дерготни в пробках и перегревов. Коробка перебирает передачи незаметно, как опытный карточный дилер. Динамика не заставит вас вжаться в кресло, но для города ее хватает с избытком.

Салон без дешевых компромиссов

Внутри Lynk&Co 06 — территория мягких полимеров и замши. Тут нет ощущения "рынка в Лужниках", которым грешат многие азиатские бренды. Дизайн минималистичен, а центральное место занимает 14,6-дюймовый планшет с процессором, который не тупит при первом морозе. Пока отечественный автогигант внедряет цифровые инструменты, китайцы уже сделали интерьер, в котором хочется находиться часами.

Оснащение Версия MAX Версия Ultra
Колеса 18 дюймов 19 дюймов
Акустика Базовая 14 динамиков
Парковка Круговой обзор Автопарковщик

Шумоизоляция здесь — не пустой звук. Двойные уплотнители и маты в арках отсекают гул резины. Единственная плата за комфорт задних пассажиров — багажник объемом 284 литра. Этого хватит для двух спортивных сумок, но для переезда на дачу с рассадой придется искать другую машину. Этот кроссовер про стиль и городскую логистику, а не про перевозку шкафов.

"Покупая такую машину по параллельному импорту, вы должны четко понимать: официальной поддержки нет. Все узлы, особенно сложная оптика и бортовая электроника, в случае поломки потребуют долгого ожидания запчастей из Поднебесной", — предупредил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Двигатель-лазейка: почему его везут сейчас

Секрет популярности 06 кроется не в дизайне, а в математике. Мотор выдает 155 л. с. В России это "золотое сечение": мощность ниже порога в 160 сил позволяет оформить льготный утильсбор. Вместо сотен тысяч рублей государству уходит копеечная сумма. Это делает цену кроссовера уничтожающей для конкурентов. Пока возвращение немецких машин буксует на политических минах, предприимчивые дилеры заваливают рынок "Линками".

"С точки зрения таможни, эта модель сейчас — идеальный товар. Низкая ставка пошлины и минимальный утильсбор позволяют удерживать стоимость на уровне, который недостижим для официально ввезенных европейских одноклассников", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о Lynk&Co 06

Есть ли у машины полный привод?

Нет, модель 06 поставляется исключительно с передним приводом. Это городской житель, а не покоритель бездорожья.

Почему багажник такой маленький?

Инженеры сместили диван назад, чтобы обеспечить комфорт взрослым пассажирам. Место в салоне выиграли за счет объема грузового отсека.

Работает ли мультимедиа в России?

Интерфейс обычно на английском или китайском. Для полноценной навигации и сервисов требуется прошивка у сторонних специалистов.

Какое топливо заливать?

Несмотря на турбину, мотор переваривает АИ-95, но для долгой жизни катализатора и форсунок лучше не экономить на качестве АЗС.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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