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Проедут везде и сохранят бюджет: десятка новых полноприводных машин с гарантией дилера

Авто

Российский рынок полноприводных машин к 2026 году адаптировался к дефициту западных марок. Основу предложения составляют отечественные внедорожники и технологичные китайские кроссоверы. В обзоре представлены десять наиболее доступных моделей с заводской гарантией и надежными системами трансмиссии.

TENET T4
Фото: tenet.ru is licensed under Public domain
TENET T4

Отечественная классика с жестким приводом

Lada Niva Travel остается входным билетом в мир 4х4. Конструкция верна традициям: постоянный полный привод, двухступенчатая раздаточная коробка и межосевая блокировка. С клиренсом 220 мм автомобиль игнорирует большинство препятствий на пересеченной местности. Варианты двигателей объемом 1,7 и 1,8 литра подходят для эксплуатации в регионах с плохим дорожным покрытием.

"Нива долгое время удерживает статус самого дешевого вездехода, но ее трансмиссия требует регулярного обслуживания из-за вибрационных нагрузок", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

УАЗ Патриот выбирают за объем и рамную архитектуру. Багажник в 1130 литров и высокий дорожный просвет делают его востребованным среди любителей экспедиций. В сегменте утилитарных машин также заметен интерес к грузовым платформам, где лидирует самый дешевый новый пикап отечественного производства.

Китайская экспансия и новые имена

Бренды Tenet T4 и T7 активно замещают ушедших корейских конкурентов. Модель T4 использует 1,5-литровый турбомотор и роботизированную трансмиссию. Электронные системы управления распределяют крутящий момент между осями за миллисекунды. Более крупный T7 имитирует обзор под днищем с помощью камер, что облегчает маневрирование в колее.

Haval Jolion и H3 предлагают альтернативные подходы к комфорту. Jolion перешел на независимую заднюю подвеску для версий 4WD, а H3 получил защитный обвес из неокрашенного пластика и клиренс 196 мм. Подобный баланс характеристик демонстрирует и кроссовер из Шушар, ориентированный на премиальную аудиторию при локальной сборке.

"При покупке кроссовера с электромагнитной муфтой важно понимать, что она склонна к перегреву при длительном буксовании в глубоком снегу", — объяснил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Omoda C5 выделяется режимами движения для снега и грязи, хотя клиренс 180 мм ограничивает ее возможности городскими бордюрами. Хорошие показатели демонстрирует Belgee X70 — копия Geely Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Solaris HC остается консервативным выбором с атмосферным двигателем 1,6 л и проверенным временем автоматом.

Технические параметры популярных моделей

Выбор между полноприводными машинами 2026 года зависит от условий эксплуатации. Рамные внедорожники незаменимы в лесу, а интеллектуальные системы AWD подходят для обледенелых трасс. Changan UNI-S с мотором в 181 л.с. лидирует по динамике, разгоняясь до сотни менее чем за десять секунд.

Модель автомобиля Тип привода и особенности
Lada Niva Travel Постоянный 4х4, понижающая передача
Haval H3 Подключаемый AWD, клиренс 196 мм
Changan UNI-S Интеллектуальный 4WD, мощность 181 л.с.
Tenet T4 Электронно-управляемая муфта, 7-ст робот

Зарубежные новинки вроде Mazda 3 с полным приводом пока остаются нишевым предложением для любителей управляемости. В массовом сегменте покупатели предпочитают прагматичные решения с высоким дорожным просветом и развитой дилерской сетью для обслуживания узлов трансмиссии.

"Стоимость полисов ОСАГО и КАСКО для полноприводных версий часто выше из-за большей мощности двигателя и дороговизны запчастей", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru юрист Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о полноприводных авто

В чем разница между 4WD и AWD?

Система 4WD обычно подразумевает жесткое подключение осей и наличие понижающей передачи для тяжелого бездорожья. AWD работает через муфту, которая автоматически передает тягу на задние колеса при пробуксовке передних.

Как влияет полный привод на расход топлива?

Наличие дополнительных узлов трансмиссии увеличивает вес машины и потери на трение. В среднем расход топлива у полноприводного автомобиля на 10-15 процентов выше, чем у аналогичной переднеприводной модели.

Нужно ли менять масло в муфте полного привода?

Да, большинство производителей рекомендуют замену рабочей жидкости каждые 40-60 тысяч километров пробега. Игнорирование этого правила ведет к быстрому износу фрикционов и дорогостоящему ремонту.

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Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист Анастасия Гущина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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