Проедут везде и сохранят бюджет: десятка новых полноприводных машин с гарантией дилера

Российский рынок полноприводных машин к 2026 году адаптировался к дефициту западных марок. Основу предложения составляют отечественные внедорожники и технологичные китайские кроссоверы. В обзоре представлены десять наиболее доступных моделей с заводской гарантией и надежными системами трансмиссии.
Lada Niva Travel остается входным билетом в мир 4х4. Конструкция верна традициям: постоянный полный привод, двухступенчатая раздаточная коробка и межосевая блокировка. С клиренсом 220 мм автомобиль игнорирует большинство препятствий на пересеченной местности. Варианты двигателей объемом 1,7 и 1,8 литра подходят для эксплуатации в регионах с плохим дорожным покрытием.
"Нива долгое время удерживает статус самого дешевого вездехода, но ее трансмиссия требует регулярного обслуживания из-за вибрационных нагрузок", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
УАЗ Патриот выбирают за объем и рамную архитектуру. Багажник в 1130 литров и высокий дорожный просвет делают его востребованным среди любителей экспедиций. В сегменте утилитарных машин также заметен интерес к грузовым платформам, где лидирует самый дешевый новый пикап отечественного производства.
Бренды Tenet T4 и T7 активно замещают ушедших корейских конкурентов. Модель T4 использует 1,5-литровый турбомотор и роботизированную трансмиссию. Электронные системы управления распределяют крутящий момент между осями за миллисекунды. Более крупный T7 имитирует обзор под днищем с помощью камер, что облегчает маневрирование в колее.
Haval Jolion и H3 предлагают альтернативные подходы к комфорту. Jolion перешел на независимую заднюю подвеску для версий 4WD, а H3 получил защитный обвес из неокрашенного пластика и клиренс 196 мм. Подобный баланс характеристик демонстрирует и кроссовер из Шушар, ориентированный на премиальную аудиторию при локальной сборке.
"При покупке кроссовера с электромагнитной муфтой важно понимать, что она склонна к перегреву при длительном буксовании в глубоком снегу", — объяснил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Omoda C5 выделяется режимами движения для снега и грязи, хотя клиренс 180 мм ограничивает ее возможности городскими бордюрами. Хорошие показатели демонстрирует Belgee X70 — копия Geely Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Solaris HC остается консервативным выбором с атмосферным двигателем 1,6 л и проверенным временем автоматом.
Выбор между полноприводными машинами 2026 года зависит от условий эксплуатации. Рамные внедорожники незаменимы в лесу, а интеллектуальные системы AWD подходят для обледенелых трасс. Changan UNI-S с мотором в 181 л.с. лидирует по динамике, разгоняясь до сотни менее чем за десять секунд.
|Модель автомобиля
|Тип привода и особенности
|Lada Niva Travel
|Постоянный 4х4, понижающая передача
|Haval H3
|Подключаемый AWD, клиренс 196 мм
|Changan UNI-S
|Интеллектуальный 4WD, мощность 181 л.с.
|Tenet T4
|Электронно-управляемая муфта, 7-ст робот
Зарубежные новинки вроде Mazda 3 с полным приводом пока остаются нишевым предложением для любителей управляемости. В массовом сегменте покупатели предпочитают прагматичные решения с высоким дорожным просветом и развитой дилерской сетью для обслуживания узлов трансмиссии.
"Стоимость полисов ОСАГО и КАСКО для полноприводных версий часто выше из-за большей мощности двигателя и дороговизны запчастей", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru юрист Анастасия Гущина.
Система 4WD обычно подразумевает жесткое подключение осей и наличие понижающей передачи для тяжелого бездорожья. AWD работает через муфту, которая автоматически передает тягу на задние колеса при пробуксовке передних.
Наличие дополнительных узлов трансмиссии увеличивает вес машины и потери на трение. В среднем расход топлива у полноприводного автомобиля на 10-15 процентов выше, чем у аналогичной переднеприводной модели.
Да, большинство производителей рекомендуют замену рабочей жидкости каждые 40-60 тысяч километров пробега. Игнорирование этого правила ведет к быстрому износу фрикционов и дорогостоящему ремонту.
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