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Хватит пускать всех за руль: новые правила лишат новичков доступа к мощным машинам

Авто

Российские ведомства приступили к разработке системы поэтапного получения водительских прав для начинающих автомобилистов. Согласно стратегии безопасности дорожного движения, Госавтоинспекция должна подготовить соответствующий доклад для правительства к 2027 году.

Женщина за рулем
Фото: unsplash.com by V T is licensed under Free to use under the Unsplash License
Женщина за рулем

Основной задачей нововведений станет радикальное снижение травматизма на дорогах, для чего планируется внедрить дифференцированный подход к выдаче разрешений на управление транспортом. Пока отечественные заводы, включая АвтоВАЗ, обновляют модельные ряды, власти ищут способы отсеять неопытных водителей от потенциально опасных маневров.

Одной из ключевых мер может стать запрет на использование мощных транспортных средств в первые годы после автошколы. Эксперты отрасли указывают, что лимит в 150 лошадиных сил поможет новичкам избежать искушения скоростной ездой, с которой они зачастую не способны совладать физически.

Как сообщается на сайте издания "За рулём", ведомствам также поручено к 2028 году оформить эти инициативы в конкретный законопроект. Подобные ограничения призваны дисциплинировать водителей и снизить число дорожных конфликтов на трассах.

Мировой опыт и технические ограничения для неопытных

Помимо мощности двигателя, обсуждаются запреты на вождение в ночное время и перевозку большого количества пассажиров. Аналогичные правила давно действуют в Германии, Австралии и Новой Зеландии, где водительское удостоверение считается полноценным только после длительного испытательного срока без нарушений ПДД.

Несмотря на то что современные технологии и нанотехнологии в производстве шин повышают устойчивость авто, человеческий фактор остается решающим в аварийности. По мнению автоюристов, такие фильтры необходимы, так как объективно новичок не обладает навыками для безопасного контроля над быстрым автомобилем.

"Введение поэтапного допуска — это логичный шаг для оздоровления ситуации на дорогах, поскольку избыточная мощность в руках неопытного человека превращает машину в снаряд", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Максим Ракитин.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах для новичков

Кому запретят ездить на мощных автомобилях?

Ограничения коснутся водителей, чей стаж управления транспортным средством составляет менее трех лет с момента получения прав.

Какую максимальную мощность разрешат новичкам?

Предполагается установить порог в 150 лошадиных сил, что исключит доступ к спортивным и премиальным высокопроизводительным моделям.

Когда новые правила вступят в юридическую силу?

Подготовка предложений МВД завершится к 2027 году, а соответствующий федеральный закон ожидается не ранее 2028-2029 годов.

Будут ли другие запреты для начинающих водителей?

Власти рассматривают возможность ограничения поездок по скоростным автомагистралям и перемещения в темное время суток без сопровождения.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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