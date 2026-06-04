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АвтоВАЗ подглядывает: посетителей шоурумов заставили невольно выдать важный секрет

Авто

В Тольятти решили, что одного запаха новой пластмассы в салоне недостаточно для гипноза покупателей. Пока Tesla учит машины объезжать конусы, отечественный гигант внедрил в дилерские центры "всевидящее око". ИИ теперь буквально вглядывается в лица посетителей. Он не просто считает головы — он изучает эмоции, вычисляет возраст и замеряет реакцию на автомобили и ценники.

Женщина-продавец в автосалоне
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина-продавец в автосалоне

Кибердетектив в автосалоне

Сотни шоурумов по всей стране превратились в подобие секретных лабораторий. Новая умная система в Лада сканирует каждого, кто переступил порог. Зачем? Маркетологи хотят знать правду. Почему вы трижды обошли флагманский седан, погладили руль, а потом ретировались к выходу? Нейросеть фиксирует реакции потенциальных покупателей.

"Это не просто сбор статистики, а попытка понять психологию отказа. Если человек видит ценник и его лицо превращается в маску ужаса, АвтоВАЗ получает сигнал: пора что-то менять в ценообразовании или кредитных программах", — заявил в беседе с Pravda. Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Маршрут "Lada — Трамвай"

Интерес к конкретным моделям, таким как перспективная Lada Azimut, теперь измеряется не в проданных единицах, а в минутах "зависания" у капота. ИИ строит тепловые карты. Если большинство людей толпится у бюджетных версий, игнорируя люкс, завод делает выводы.

Параметр контроля Что видит нейросеть
Эмоциональный фон Радость, гнев, разочарование от прайса
Демография Точный возраст и пол потенциального владельца
Траектория К каким деталям авто подходят чаще всего

Завод пытается остановить падение продаж лада веста через цифровых помощников. Современный экспорт Лада в другие страны требует понимания клиента, и Тольятти решил начать с изучения родного потребителя.

Технологический рывок или цифровой надзор

Пока немецкий автопром думает, как вернуться, наши уже вовсю используют биометрию. Это напоминает будущую проверку личности в каршеринге: вы под прицелом камер еще до того, как вставили ключ в зажигание.

Ответы на популярные вопросы об ИИ на АвтоВАЗе

Записывает ли система разговоры покупателей?

Официально система анализирует визуальные образы и движения, однако интеграция с микрофонами в зонах отдыха вполне технически возможна.

Может ли ИИ повлиять на одобрение автокредита?

Напрямую — нет, но поведенческие факторы могут учитываться при формировании персональных спецпредложений в будущем.

Как защититься от слежки в автосалоне?

Никак, кроме посещения площадок под открытым небом. В официальных ДЦ камеры являются частью системы безопасности и маркетинга.

Умеет ли нейросеть отличать "перекупов" от обычных людей?

Да, по специфическому поведению: профессиональный осмотр кузова и быстрая проверка технических узлов выдают автоперекупщика мгновенно.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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