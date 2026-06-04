Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очереди у терапевтов станут ещё длиннее? Чего ждать от исчезновения узких специалистов
Здесь побеждает не только бренд: кто станет самым опасным соперником для Lada Azimut
Лишние сантиметры словно растворяются: этот сарафан станет главным открытием городского лета
Кроссовки в тундре не нужны: как отдохнуть в Заполярье, чтобы отпуск не превратился в мучение
Закулисье скандального реалити: что Ксения Собчак сделала с букетом от Виктории Бони после эфира
Формула сытой старости: как превратить прожитые годы в главный источник дохода
Финансовые амбиции Минфина под вопросом: реальное состояние российской казны обнажило скрытые угрозы
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Тесто без раскатки, духовка не нужна: секрет идеальных пышных пирожков на сковороде

Возвращение немецких машин в Россию зависло на одном условии: дело уже не в деньгах

Авто

Возможность возвращения немецкого автопрома на российский рынок зависит не от экономических факторов, а исключительно от геополитической конъюнктуры. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал независимый автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

BMW 530d
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW 530d

Ранее немецкие политики, в частности заместитель руководителя фракции "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер, заявляли о стремлении автопроизводителей ФРГ вернуться в Россию. По их оценкам, подобный шаг мог бы быть выгоден для экономики Германии, а западные компании якобы готовы конкурировать с азиатскими игроками. Тем временем, на рынке продолжают обсуждать механизмы обхода ограничений, включая параллельный импорт премиальных моделей.

По словам Попова, сейчас российское руководство ориентировано на развитие партнерства с Китаем. В текущих условиях локализация китайских технологий считается приоритетной задачей для восстановления отрасли. В частности, на отечественных мощностях уже налаживается сборка моделей под брендами, которые проходят процесс глубокой адаптации, что отражается на ценовом позиционировании новинок.

"Пока у наших властей, я думаю, нет желания как-то сотрудничать. Мы, конечно, очень либеральны и терпеливы, готовы создавать условия для развития всех форм бизнеса. Но мы приложили огромные усилия для того, чтобы китайцы локализовывались на нашей территории", — отметил эксперт.

Он добавил, что Россия для китайских производителей выступает не столько как емкий рынок сбыта — ведь объемы продаж в РФ значительно уступают внутренним показателям Китая, — сколько как площадка для долгосрочного промышленного сотрудничества.

В свою очередь, попытки немецких брендов занять место конкурентов могут быть восприняты как недружественный шаг, что поставит под угрозу текущие договоренности. При этом правительственные круги уже активно ограничивают рыночную борьбу для защиты государственных интересов и продвижения собственных моделей. Также стоит учитывать попытки иностранных игроков использовать для поставок новые промышленные хабы в Центральной Азии.

"Как только мы начнем пускать на наш рынок прямых конкурентов китайцев, они обидятся и перестанут учитывать наши интересы. Наш рынок для Китая не является уникально большим. Они нам интересны не как поставщики автомобилей, а как партнеры, которые позволяют воссоздавать и развивать наш автопром", — подчеркнул Попов.

Эксперт отметил, что попытки немцев вернуться в Россию после периода жесткой критики и санкционного давления выглядят как одностороннее экономическое желание, не подкрепленное политической базой. В сложившихся реалиях отечественные потребители все чаще обращают внимание на неожиданные премьеры локального производства, которые перекраивают планы дилеров.

Читайте также

Экспертная проверка: Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Военные новости
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Последние материалы
Министр Силуанов заявил о достижении Россией полного финансового суверенитета
Фитнес-залы мне больше не нужны. Нашла способ жечь жир ведрами: спина и колени говорят спасибо
Искал кроссовер на годы и без капризных роботов: отобрал 15 машин, которые переиграют любого
Надеюсь, меня не убьют: почему опытный продюсер отказался ставить Бузову в один ряд с Мадонной
Помидоры сгнили за одну ночь: как ошибка в смешивании компонентов обесценивает защиту грядок
Выживут только те, кто учится на ходу: жесткий тренд обнулил ценность классических лекций
Миллионы домов под ударом: привычное кухонное средство признали опасным шредером пластика
Гастрономический террор в Краснодаре: подача кофе с едой разделила мир пополам
Цвет, который многие списали со счетов: этот маникюр возвращается в статусе главного фаворита
Политический авантюризм Вильнюса достиг пика: союзники осознали масштаб грядущей катастрофы Литвы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.