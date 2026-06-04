Возвращение немецких машин в Россию зависло на одном условии: дело уже не в деньгах

Возможность возвращения немецкого автопрома на российский рынок зависит не от экономических факторов, а исключительно от геополитической конъюнктуры. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал независимый автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW 530d

Ранее немецкие политики, в частности заместитель руководителя фракции "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер, заявляли о стремлении автопроизводителей ФРГ вернуться в Россию. По их оценкам, подобный шаг мог бы быть выгоден для экономики Германии, а западные компании якобы готовы конкурировать с азиатскими игроками. Тем временем, на рынке продолжают обсуждать механизмы обхода ограничений, включая параллельный импорт премиальных моделей.

По словам Попова, сейчас российское руководство ориентировано на развитие партнерства с Китаем. В текущих условиях локализация китайских технологий считается приоритетной задачей для восстановления отрасли. В частности, на отечественных мощностях уже налаживается сборка моделей под брендами, которые проходят процесс глубокой адаптации, что отражается на ценовом позиционировании новинок.

"Пока у наших властей, я думаю, нет желания как-то сотрудничать. Мы, конечно, очень либеральны и терпеливы, готовы создавать условия для развития всех форм бизнеса. Но мы приложили огромные усилия для того, чтобы китайцы локализовывались на нашей территории", — отметил эксперт.

Он добавил, что Россия для китайских производителей выступает не столько как емкий рынок сбыта — ведь объемы продаж в РФ значительно уступают внутренним показателям Китая, — сколько как площадка для долгосрочного промышленного сотрудничества.

В свою очередь, попытки немецких брендов занять место конкурентов могут быть восприняты как недружественный шаг, что поставит под угрозу текущие договоренности. При этом правительственные круги уже активно ограничивают рыночную борьбу для защиты государственных интересов и продвижения собственных моделей. Также стоит учитывать попытки иностранных игроков использовать для поставок новые промышленные хабы в Центральной Азии.

"Как только мы начнем пускать на наш рынок прямых конкурентов китайцев, они обидятся и перестанут учитывать наши интересы. Наш рынок для Китая не является уникально большим. Они нам интересны не как поставщики автомобилей, а как партнеры, которые позволяют воссоздавать и развивать наш автопром", — подчеркнул Попов.

Эксперт отметил, что попытки немцев вернуться в Россию после периода жесткой критики и санкционного давления выглядят как одностороннее экономическое желание, не подкрепленное политической базой. В сложившихся реалиях отечественные потребители все чаще обращают внимание на неожиданные премьеры локального производства, которые перекраивают планы дилеров.

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