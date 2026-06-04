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Здесь побеждает не только бренд: кто станет самым опасным соперником для Lada Azimut

Авто

АвтоВАЗ выводит на финишную прямую производство кроссовера Lada Azimut. Новинка столкнется с жестким прессингом со стороны локализованных китайских брендов и свежих российских марок. Успех модели зависит от способности завода удержать ценник в пределах психологической отметки.

Lada Azimut
Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Lada Azimut

Технический арсенал тольяттинской новинки

Lada Azimut заходит в сегмент компактных кроссоверов с козырями, которые раньше были доступны только иномаркам. Завод подготовил три варианта бензиновых двигателей объемом 1,5, 1,6 и 1,8 литра. В паре с ними работают классическая механика, вариатор или шестиступенчатый автомат. Список опций включает панорамную крышу, круговой обзор и телематическую систему управления функциями машины со смартфона. Для бренда это попытка играть на уровне современных азиатских моделей.

"Основная сложность для завода — обеспечить стабильное качество сборки при таком объеме электроники. Покупатель в этом сегменте крайне требователен к мелочам", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Рынок уже насыщен предложениями, которые не уступают новинке. Главным соперником называют Tenet T4, который за апрель 2026 года разошелся тиражом 3438 единиц. Этот автомобиль предлагает выбор между передним и полным приводом, а его стоимость начинается от 2 169 000 рублей. Lada Azimut характеристики позволяют конкурировать с ним по мощности, но вопрос надежности агрегатов остается открытым.

Российская прописка и восточные корни конкурентов

В сегменте кроссоверов происходит массовое переименование китайских моделей. Питерский Jeland J6 де-факто является Jaecoo J6, а нижегородская Volga K40 копирует узлы Geely Atlas. Эти машины имеют налаженную логистику запчастей и понятную сервисную историю. Новости автопрома подтверждают, что локализация производства в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде дает конкурентам преимущество в скорости поставок дилерам.

Модель автомобиля Минимальная цена (руб.)
Haval Jolion 2 049 000
Geely Coolray 2 049 000
Tenet T4 2 169 000
Jeland J6 2 290 000
Volga K40 2 749 000

На фоне этого «Москвич М70», созданный на платформе MG HS, показывает очень скромные результаты продаж — чуть больше 200 машин за три месяца. Это сигнализирует о том, что даже богатое оснащение с девятиступенчатым автоматом не гарантирует интерес покупателя при высокой цене в 3,1 млн рублей. Новый кроссовер Лада должен избежать этой ловушки переоцененного продукта.

"Для многих покупателей решающим фактором станет не количество динамиков, а доступность запчастей для ремонта в регионах. Здесь у отечественного бренда традиционно сильные позиции", — объяснил эксперт Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Цена как главный фактор выживания

Рыночная обстановка требует от производителей филигранной точности в расчетах. Haval Jolion тульской сборки уверенно держится в тройке лидеров продаж даже после роста цен. Чтобы перехватить аудиторию у него и Geely Coolray, Lada Azimut должна предложить ценник ниже двух миллионов рублей. Иначе новинка начнет отбирать хлеб у собственной Lada Vesta, что бессмысленно для экономики предприятия.

"Если стоимость автомобиля сравняется с локализованными иномарками, продажи буксуют. Людям нужны веские причины, чтобы выбрать отечественный продукт вместо проверенных глобальных платформ", — подчеркнула специально для Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Правительство рассматривает механизмы защиты авторынка РФ, что может привести к подорожанию импорта. Это расчистит дорогу для российских проектов, но покупатель все равно будет голосовать рублем за конкретные характеристики. Пока лидеры сегмента демонстрируют падение спроса на 20%, борьба за каждого клиента будет идти через скидки и выгодные кредитные предложения.

Ответы на популярные вопросы о Lada Azimut

Какой привод будет у новой модели?

В базовых версиях предусмотрен передний привод. Возможность появления полноприводной модификации обсуждается, но она существенно поднимет финальную стоимость машины.

Будет ли доступна автоматическая трансмиссия?

Да, производитель заявляет использование классического шестидиапазонного автомата и вариатора для разных типов двигателей.

Когда автомобиль появится в салонах дилеров?

Серийное производство стартует в ближайшее время, массовые продажи ожидаются в течение 2026 года.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист Денис Крылов, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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