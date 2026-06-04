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Тольятти идет ва-банк: амбициозный план по захвату новых рынков привел в движение конвейеры

Авто

АвтоВАЗ окончательно устал играть в обороне и перешел в наступление. Тольяттинский гигант, словно старый добрый Т-34, скрежеща гусеницами, выползает на международную арену. Глава компании Максим Соколов на ПМЭФ-2026 выложил карты на стол: в планах захват рынков 25 государств. Казахстан и Узбекистан станут плацдармами, где закипит сборка наших машин. Если вы думали, что Lada — это только для дачников под Сызранью, то посмотрите на витрину в Дубае. Да, первый дилерский центр в Эмиратах уже открыт. Ближний Восток, Йемен, Оман и даже Вьетнам — аппетиты у завода теперь как у голодного хищника в сезон охоты.

Автоваз
Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автоваз

Экспансия на Восток: зачем нам Узбекистан и Казахстан

Производство в СНГ — это не просто шильдики переклеивать. Это попытка обойти логистические капканы и таможенные барьеры. В Узбекистане о сборке мечтали еще в 2023 году, но бюрократическая машина — штука неповоротливая. Сейчас лед тронулся. Партнерские проекты в этих странах позволят насытить местный рынок и дать жару конкурентам, которые привыкли считать Lada пережитком прошлого. Пока ценники на иномарки идут под откос из-за диких скидок дилеров, Тольятти берет массовостью и локализацией.

"Организация сборки в сопредельных государствах — это единственный путь к снижению конечной стоимости и защите от валютных колебаний. Если компоненты будут перемещаться в рамках единого таможенного пространства без лишних пошлин, мы увидим реальную ценовую экспансию", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Глобальные амбиции: от Омана до Вьетнама

Соколов не шутит про 25 стран. Ближний Восток уже "раскрылся по-новому". Звучит как маркетинговый лоск, но за этим стоят реальные отгрузки в Йемен и Оман. В Юго-Восточной Азии целью стал Вьетнам. Это жесткая игра: пробиться туда, где правят бал японцы и корейцы. Пока коллекционеры ищут уникальные японские легенды прошлых лет, АвтоВАЗ пытается доказать, что его новая техника способна выжить в тропиках и пустынях без инфаркта бортовой электроники.

В таблице ниже — сухие факты о том, куда и как метит российский автогигант.

Регион / Страна Статус проекта
Казахстан и Узбекистан Запуск партнерской сборки
ОАЭ (Дубай) Открыт первый дилерский центр
Вьетнам Активная фаза переговоров
Йемен и Оман Прямые поставки продукции

"Для рынков Евразии ключевым вопросом остается логистика. Запуск заводов внутри региона сокращает плечо доставки и позволяет оперативно менять комплектации под требования местных законодательств", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Цифры и прогнозы: сколько машин купят в 2026 году

Майские продажи в 27,5 тысячи машин — это неплохой апперкот скептикам. Соколов пророчит, что весь российский рынок к концу 2026 года перешагнет планку в 1,4 млн реализованных авто. На этом фоне АвтоВАЗ планирует занять львиную долю, оттесняя "китайцев" в сторону премиального сектора или сомнительных электрических гаджетов на колесах.

Ответы на популярные вопросы о планах АвтоВАЗа

Зачем АвтоВАЗу дилерский центр в Дубае?

Это не просто имиджевый ход. Дилерский центр в ОАЭ служит хабом для выхода на рынки Ближнего Востока и демонстрации готовности бренда к экспорту в жаркие страны.

Будут ли модели для Узбекистана отличаться от российских?

Сборка в Узбекистане и Казахстане предполагает адаптацию под местные условия, включая требования к топливу и климатические особенности, но база останется единой.

Что изменилось в Lada Niva Legend 2026 года?

Внедорожник получил полностью обновленный двигатель и пересмотренную конструкцию подвески, что должно улучшить управляемость на асфальте.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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