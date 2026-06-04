Больше не получится обмануть: водителей в России ждет тотальная проверка перед каждой поездкой

Эра анонимных гонок заканчивается. Каршеринг, который долгое время был прибежищем для каскадеров-самоучек и любителей ездить по чужим аккаунтам, готов закрутить гайки. К 2027 году в России развернут систему проверки личности через биометрию. Больше не получится подсунуть приложению фото соседа — машина просто не заведется, пока не убедится, что за рулем именно вы.

Фото: commons.wikimedia.org by Мэрия Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Каршеринг в Москве (Делимобиль)

Цифровой ошейник для лихачей

Каршеринговые компании устали считать убытки от ДТП, в которые попадают персонажи с купленными аккаунтами. План Минтранса прост: связать профиль пользователя с государственной системой биометрии. Если система учует подвох, расход топлива и стоимость аренды перестанут вас волновать — машина не заведется.

Проблема безопасности в краткосрочной аренде стоит острее, чем вопрос безопасности кроссоверов на трассе. Когда машина "ничья", у водителей часто отключается инстинкт самосохранения. Новая верификация заставит вспомнить о ПДД, так как спрятаться за чужим именем станет технически невозможно. Это удар по рынку серых сим-карт и фейковых личных кабинетов.

Технологии против поддельных аккаунтов

До 2027 года должна появится платформа, которая будет мгновенно сверять лицо водителя с базой данных. Вероятно, система будет требовать подтверждения личности периодически, чтобы исключить передачу руля, например, пьяному товарищу. Даже если вы решите взять прицеп для перевозки вещей, правила идентификации останутся жесткими.

"Электрика современных машин позволяет блокировать запуск двигателя через облако. Биометрия станет финальным замком, который закроет доступ к авто для недобросовестных водителей", — рассказал в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Интеграция коснется не только новых моделей. Даже те надежные кроссоверы, что уже намотали сотни тысяч километров в парках операторов, получат обновленное ПО. Если датчики зафиксируют попытку обмана, информация мгновенно уйдет в ГИБДД.

Метод контроля Эффективность против фрода Пароль и логин Нулевая (легко передать или купить) Селфи при старте Средняя (обманывается фотографией) Госбиометрия (Liveness) Высокая (требует живого присутствия)

Важно понимать: биометрия — это не только про лицо. В систему могут зашить проверку голоса или даже походки, если технологии позволят. И если у вас за спиной сомнительное прошлое с техническим состоянием взятых ранее авто, сервис просто не даст вам ключ.

"С точки зрения страхования, это снизит риски. Когда мы понимаем, кто за рулем, ОСАГО для каршеринга может перестать стоить космических денег", — заявила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Сравнение систем контроля

Раньше идентификация была формальностью. Теперь это барьер. Маркетологи могут обещать скидки на авто и удобство, но реальность такова: за удобство придется платить приватностью.

Ответы на популярные вопросы о биометрии в каршеринге

Зачем вводить биометрию, если есть паспортные данные?

Паспортные данные и фото прав легко воруются или покупаются в даркнете. Биометрия гарантирует, что за рулем именно владелец аккаунта.

Как будет проходить проверка перед поездкой?

Скорее всего, приложение попросит вас выполнить несколько действий камерой смартфона: улыбнуться, моргнуть или повернуть голову, чтобы доказать, что перед камерой живой человек.

Смогу ли я передать руль жене или другу?

Только если они зарегистрированы в сервисе и прошли свою идентификацию. Передача управления без авторизации станет технически невозможной, так как система может запросить повторную верификацию в любой момент.

Подорожает ли из-за этого аренда?

Внедрение систем требует затрат, но потенциальное снижение аварийности и затрат на ремонт автомобиля должно нивелировать эти расходы. В долгосрочной перспективе тарифы могут даже стабилизироваться.

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