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Искал кроссовер на годы и без капризных роботов: отобрал 15 машин, которые переиграют любого

Авто

Кроссоверы захватили Россию. Это факт. Высокий клиренс, возможность закинуть в багажник половину квартиры и статус "короля дороги" подкупают. Но современный рынок напоминает минное поле: кругом блестящие планшеты на торпедо и одноразовые моторы объемом с пакет сока. Выбрать машину, которая не превратится в тыкву через сто тысяч пробега, — задача для сильных духом. Мы отобрали 15 аппаратов, способных пережить ледниковый период.

Volkswagen Tayron
Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Tayron

Просто и надёжно: выбор прагматика

Эти железные кони не пытаются казаться космическими кораблями. В них нет лишних свистелок, зато агрегаты отработаны десятилетиями. Jetta VS5 — яркий пример того, как немецкие гены на китайской почве дают отличный результат. Связка мотора 1.4 TSI и классического автомата Aisin работает четко, как затвор автомата Калашникова. Динамика есть, проблем — минимум.

"Основная беда современных машин — перегруженная электрика и капризные роботы. Jetta VS5 на этом фоне выглядит как оазис здравого смысла благодаря проверенной архитектуре", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для тех, кто боится слова "турбина", существует Honda Vezel. Это японский тостер: медленный, скучный, но безотказный. Атмосферный мотор 1.5 и вариатор потребуют лишь вовремя менять масло. Toyota Corolla Cross идет тем же путем — минимум пафоса, максимум ликвидности на вторичном рынке. Mazda CX-5 замыкает список ветеранов: ее двигатели SkyActiv спокойно наматывают 250 тысяч километров без серьезного вмешательства.

Кроссоверы с большим багажником

Если ваша семья напоминает табор, а дачные поездки — эвакуацию, литраж багажника решает всё. Jetta VS7 дает те же агрегаты, что и младшая модель, но добавляет 20 сантиметров в зоне коленей и груза. Nissan X-Trail T32 — старый добрый шкаф. Его багажный отсек с системой трансформации позволяет разложить вещи так, будто вы играете в тетрис на профессиональном уровне.

"При выборе автомобиля для перевозки тяжестей важно помнить, что лишний вес убивает подвеску и тормоза в два раза быстрее положенного срока", — предупредил логист Денис Крылов.

Для фанатов комфорта есть Renault Samsung QM6 (он же Koleos). Тут вам и кожа, и вентиляция, и массаж. При этом технически это понятный Nissan. Если же хочется европейской четкости, Volkswagen Tayron предложит салон-трансформер и материалы, которые не вызывают желания плакать. Главное — помнить, что перегруз автомобиля может привести к дорогостоящему ремонту подвески.

Полный привод: и в пир, и в мир

Mitsubishi Eclipse Cross — городской житель с зубами. Клиренс 20 см и фирменный 4WD позволяют не бледнеть при виде неубранного снега. Но если вам нужен настоящий танк, смотрите в сторону Subaru Forester. Постоянный полный привод и оппозитный мотор — религия для тех, кто привык ездить там, где волки боятся справлять нужду. Сегодня японские автомобили все еще держат марку качества сборки.

Модель Ключевая фишка
Mitsubishi Eclipse Cross Честная система 4WD
Subaru Forester Симметричный полный привод
Chevrolet Trailblazer Стильный дизайн и АКПП
Volkswagen Tiguan Экономичный дизель 2.0

Chevrolet Trailblazer удивляет сочетанием яркой внешности и надежного автомата. Это редкий зверь, который одинаково уверенно чувствует себя на парковке у ТЦ и на грунтовке. Volkswagen Tiguan — выбор тех, кто ценит дизельную тягу и современную мультимедиа. Он сложнее других, но и едет "вкуснее".

Городские экономы: компактный формат

Mazda CX-3 на дизеле 1.5 — подарок для кошелька. Расход топлива настолько неприлично мал, что вы начнете забывать, с какой стороны у машины бензобак. Салон при этом остается презентабельным даже при солидных пробегах. Volkswagen Tharu — это "Тигуан на минималках", удобный для тех, кто устал искать парковочное место в центре города.

"Покупая компактный городской кроссовер, сразу рассчитывайте стоимость КАСКО. Маленькие габариты провоцируют на агрессивную езду, что часто заканчивается визитом в сервис", — объяснила юрист Анастасия Гущина.

Завершает список Kia Seltos. Хорошая шумоизоляция и куча подогревов делают его отличным вариантом для русской зимы. Вдобавок сейчас на рынке дилеры дают скидки, что делает покупку еще более оправданной. Главное — смотреть на ресурс коробки, а не на цвет подсветки в дверях.

Ответы на популярные вопросы о кроссоверах

Что надежнее: вариатор или классический автомат?

Классическая гидромеханическая АКПП при должном уходе живет дольше и лучше переносит перегревы. Вариатор требует нежной эксплуатации и регулярной замены масла каждые 40-50 тысяч км.

Почему в списке так много машин на платформе VAG?

Платформа MQB отличается огромным запасом прочности и взаимозаменяемостью деталей. Это упрощает обслуживание и поиск запчастей в любом регионе России.

Стоит ли брать кроссовер с турбомотором малого объема?

Если это проверенный двигатель вроде 1.4 TSI, бояться нечего. Ресурс в 200-250 тысяч км при нормальном масле — вполне достижимый предел.

На что смотреть в первую очередь при покупке авто "на годы"?

На простоту конструкции (атмосферный мотор) и репутацию модели по части коррозийной стойкости. Блестящие кузова не всегда означают хороший металл.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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