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Вторичка умеет удивлять не только проблемами: какие кроссоверы до 1,7 млн считают удачной находкой

Авто

Вторичный авторынок в сегменте до 1.7 млн рублей предлагает технику с пробегом, требующую холодного расчета. В список вошли модели возрастом от 8 до 10 лет, сохранившие ресурс агрегатов и проходимость. Анализ охватывает машины с понятной историей обслуживания и выносливыми атмосферными двигателями.

Renault Kaptur
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Aepli, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Renault Kaptur

Американская база и корейский прагматизм

Ford EcoSport выглядит как компактный городской житель, но скрывает внутри старую школу инженерии. До 2018 года в России продавали версии с полноприводной трансмиссией, где работал 2.0-литровый мотор Duratec мощностью 140 л.с. В паре с ним трудится гидротрансформаторный автомат 6F35. Этот тандем лишен капризов роботизированных коробок и выдерживает нагрузки вне асфальта.

"При выборе подержанного кроссовера важно оценивать не только состояние кузова, но и остаточный ресурс трансмиссии, так как ремонт муфт полного привода обходится дорого", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Hyundai Creta первого поколения остается лидером ликвидности. Модели с двигателями 1.6 и 2.0 литра массово представлены на рынке. Их ценят за предсказуемость коробок передач серий A6GF1 и A6MF2. В отличие от того, как проявляется надежность китайских авто в первые годы владения, Creta демонстрирует стабильность даже при пробегах за 150 тысяч км. Однако стоит учитывать риск задиров в цилиндрах у двухлитровых модификаций ранних лет выпуска.

Японская школа и французский ресурс

Mazda CX-3 поставляется в Россию преимущественно через частный импорт, что напоминает текущий импорт авто из Киргизии и других соседних стран. Бензиновый двигатель на 150 л.с. требует качественного топлива, но радует динамикой. Дизельные варианты объемом 1.5 литра более экономичны, их ресурс достигает 250 тысяч км, но они чувствительны к состоянию топливной системы в условиях холодного климата.

Renault Kaptur с 2.0-литровым мотором F4R — это образец долголетия. Чугунный блок цилиндров позволяет агрегату проехать более 400 тысяч км без капитального ремонта. Простая конструкция подвески и надежная механика делают его фаворитом для плохих дорог. Даже с четырехступенчатым автоматом машина сохраняет уверенную тягу, хотя и расходует больше топлива, чем конкуренты.

"Любые скрытые неисправности после аварий могут значительно снизить стоимость машины при последующей перепродаже, поэтому проверка толщиномером обязательна", — объяснил специально для Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Модель автомобиля Силовая установка и трансмиссия
Ford EcoSport 2.0 Duratec + АКПП 6F35
Renault Kaptur 2.0 F4R (чугун) + МКПП/АКПП
Skoda Yeti 1.8 TSI + DSG DQ250
Suzuki Vitara 1.6 M16A + АКПП Aisin

Европейский турбонаддув и надежность Suzuki

Skoda Yeti предлагает иные ощущения от вождения благодаря турбомотору 1.8 и роботу DQ250 с мокрым сцеплением. В отличие от бюджетных китайских кроссоверов, Yeti дает четкую обратную связь по рулю. После 2015 года проблемы с поршневой группой были решены, и двигатель способен отработать 300 тысяч км. Однако обслуживание такой связки требует строгого соблюдения регламента замены масла в обоих агрегатах.

Suzuki Vitara замыкает список как самый консервативный вариант. Атмосферник 1.6 литра в сочетании с японским автоматом Aisin считается эталоном безотказности. При пробеге в 200 тысяч км машина не требует серьезного вмешательства в электронику. Это хороший выбор для тех, кто ищет простой надежный китайский кроссовер по духу, но в японском исполнении.

"При покупке машины с пробегом по низу рынка важно удостовериться в юридической чистоте и отсутствии залогов, чтобы не лишиться приобретения через месяц", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru юрист Олег Зорин.

Рынок подержанных авто до 1.7 млн рублей требует внимательной проверки всех систем перед сделкой. Несмотря на возраст, описанные модели сохраняют запас прочности для эксплуатации в регионах с суровым климатом и плохим дорожным покрытием.

Ответы на популярные вопросы

Какой кроссовер из списка самый надежный по двигателю?

Renault Kaptur с 2.0-литровым мотором F4R лидирует по ресурсу благодаря чугунному блоку и простой конструкции.

Стоит ли бояться робота DSG на Skoda Yeti?

Версия DQ250 с мокрыми сцеплениями после 2015 года выпуска считается надежной при условии замены масла каждые 60 тысяч км.

Правда ли, что Suzuki Vitara самая дорогая в обслуживании?

Запчасти Suzuki могут быть дороже корейских аналогов, но высокая надежность узлов позволяет реже посещать сервис.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов, юрист Олег Зорин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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