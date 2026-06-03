Заправка бензином станет ошибкой: назван самый дешевый вид топлива для авто

Цены на топливо в 2026 году вынуждают владельцев автомобилей пересматривать личные бюджеты. Стоимость поездки теперь зависит не только от категории двигателя, но и от времени суток или наличия домашней розетки. Реальные траты на дистанцию в сто километров для разных типов ресурсов.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Автозаправка

Стоимость литра и киловатта

Рыночная ситуация в России зафиксировала цены на бензин АИ-95 и дизельное топливо в диапазоне 55—65 рублей. Газомоторное топливо остается дешевле: литр пропан-бутана обходится в 34—36 рублей, а кубометр метана удерживает планку в 21 рубль. Однако бензин подорожал уже в большинстве субъектов страны. В секторе электричества разброс тарифов наиболее велик. Домашняя ночная зарядка стоит 4—5 рублей за киловатт-час. Коммерческие станции на парковках требуют 12—15 рублей. Скоростные терминалы, позволяющие пополнить запас энергии за полчаса, оценивают свои услуги в 20—25 рублей за единицу энергии.

"Разница в стоимости километра пути между домашней розеткой и быстрой зарядкой достигает пятикратных значений. Для многих владельцев электрокаров это становится сюрпризом при выезде за пределы города", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Что съедает экономию

Паспортные данные расхода редко совпадают с реальностью. Кроссовер на скорости 100 км/ч потребляет 5.5 литра бензина, но ускорение до 120 км/ч увеличивает аппетит до 6.5 литра. Электромобили еще чувствительнее к внешним условиям. Зимой обогрев салона и поддержание температуры батареи заставляют энергию испаряться вдвое быстрее. Газовое оборудование также имеет скрытые расходы. В морозные дни запуск и первые километры пути происходят на бензине. Это критично для коротких городских поездок, где стоимость топлива начинает серьезно давить на кошелек.

Тип топлива / питания Затраты на 100 км (руб.) Электричество (дом, ночь) 60 — 80 Метан 150 Пропан-бутан 280 Дизель 320 Бензин АИ-95 400 Электричество (быстрая ЭЗС) 350 — 400

Сравнение затрат на пробег

Для компактного седана с расходом 7 литров бензина поездка на 100 км обойдется в 400 рублей. Аналогичный дизель потратит 320 рублей. Использование присадок в топливо может чуть улучшить динамику, но не снизит затраты так, как переход на газ. Машина на пропан-бутане при расходе 8 литров потребует всего 280 рублей. Электромобиль лидирует в зачете при условии ночного восполнения емкости. Если же использовать только федеральные сети ЭЗС, затраты сравняются с бензиновыми моделями. Важно помнить, что высокооктановое топливо и сложные системы впрыска требуют качественного сервиса, что также является частью стоимости километра.

"Многие забывают про амортизацию оборудования. Установка метановой системы или домашней станции требует вложений, которые окупятся только через 30—40 тысяч километров пробега", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Выбор между типами питания зависит от логистики. В крупных городах сеть ЭЗС развивается, но на периферии ремонт мотора из-за некачественного суррогата или отсутствие зарядок делают традиционные виды топлива безальтернативными.

"При расчете кредитной нагрузки на покупку авто важно учитывать не только платеж банку, но и ежемесячный топливный чек, который для бензиновых версий в два-три раза превышает расходы на электричество", — подчеркнул специально для Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы

Что выгоднее для поездок на дальние расстояния?

Для трассы оптимален дизель или пропан-бутан. Электромобиль на скоростных зарядках теряет ценовое преимущество, а метан ограничен редкой сетью заправочных станций.

Как влияет зима на стоимость пробега электрокара?

В мороз ниже 15 градусов фактическая стоимость 100 км может вырасти в полтора-два раза из-за работы отопителя и потерь при приеме заряда аккумулятором.

Оправдана ли установка ГБО в 2026 году?

Да, если годовой пробег превышает 15—20 тысяч километров. В ином случае затраты на оборудование и регистрацию изменений в ГИБДД будут возвращаться слишком долго.

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