Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Апокалипсис отменяется: экзотические лихорадки наткнулись на невидимый барьер
Морщинистый плод из бабушкиного шкафа: как обычный чернослив меняет работу всего организма
Ухоженные руки начинаются не с лака: какой этап домашнего ухода чаще всего пропускают
Соседи удивятся размеру урожая: эти яблони занимают минимум места и щедро плодоносят
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Планируете поездку с прицепом? Что нужно знать, чтобы не получить штраф
Урожайный взрыв начинается в июне: эта подкормка помогает гороху раскрыть весь потенциал
Панорамные окна против устойчивости вагона: какой этаж чаще выбирают опытные пассажиры
Дом наполнится ароматом детства: творожная запеканка с изюмом соберёт всю семью за столом

Заправка бензином станет ошибкой: назван самый дешевый вид топлива для авто

Авто

Цены на топливо в 2026 году вынуждают владельцев автомобилей пересматривать личные бюджеты. Стоимость поездки теперь зависит не только от категории двигателя, но и от времени суток или наличия домашней розетки. Реальные траты на дистанцию в сто километров для разных типов ресурсов.

Автозаправка
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

Стоимость литра и киловатта

Рыночная ситуация в России зафиксировала цены на бензин АИ-95 и дизельное топливо в диапазоне 55—65 рублей. Газомоторное топливо остается дешевле: литр пропан-бутана обходится в 34—36 рублей, а кубометр метана удерживает планку в 21 рубль. Однако бензин подорожал уже в большинстве субъектов страны. В секторе электричества разброс тарифов наиболее велик. Домашняя ночная зарядка стоит 4—5 рублей за киловатт-час. Коммерческие станции на парковках требуют 12—15 рублей. Скоростные терминалы, позволяющие пополнить запас энергии за полчаса, оценивают свои услуги в 20—25 рублей за единицу энергии.

"Разница в стоимости километра пути между домашней розеткой и быстрой зарядкой достигает пятикратных значений. Для многих владельцев электрокаров это становится сюрпризом при выезде за пределы города", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Что съедает экономию

Паспортные данные расхода редко совпадают с реальностью. Кроссовер на скорости 100 км/ч потребляет 5.5 литра бензина, но ускорение до 120 км/ч увеличивает аппетит до 6.5 литра. Электромобили еще чувствительнее к внешним условиям. Зимой обогрев салона и поддержание температуры батареи заставляют энергию испаряться вдвое быстрее. Газовое оборудование также имеет скрытые расходы. В морозные дни запуск и первые километры пути происходят на бензине. Это критично для коротких городских поездок, где стоимость топлива начинает серьезно давить на кошелек.

Тип топлива / питания Затраты на 100 км (руб.)
Электричество (дом, ночь) 60 — 80
Метан 150
Пропан-бутан 280
Дизель 320
Бензин АИ-95 400
Электричество (быстрая ЭЗС) 350 — 400

Сравнение затрат на пробег

Для компактного седана с расходом 7 литров бензина поездка на 100 км обойдется в 400 рублей. Аналогичный дизель потратит 320 рублей. Использование присадок в топливо может чуть улучшить динамику, но не снизит затраты так, как переход на газ. Машина на пропан-бутане при расходе 8 литров потребует всего 280 рублей. Электромобиль лидирует в зачете при условии ночного восполнения емкости. Если же использовать только федеральные сети ЭЗС, затраты сравняются с бензиновыми моделями. Важно помнить, что высокооктановое топливо и сложные системы впрыска требуют качественного сервиса, что также является частью стоимости километра.

"Многие забывают про амортизацию оборудования. Установка метановой системы или домашней станции требует вложений, которые окупятся только через 30—40 тысяч километров пробега", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Выбор между типами питания зависит от логистики. В крупных городах сеть ЭЗС развивается, но на периферии ремонт мотора из-за некачественного суррогата или отсутствие зарядок делают традиционные виды топлива безальтернативными.

"При расчете кредитной нагрузки на покупку авто важно учитывать не только платеж банку, но и ежемесячный топливный чек, который для бензиновых версий в два-три раза превышает расходы на электричество", — подчеркнул специально для Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы

Что выгоднее для поездок на дальние расстояния?

Для трассы оптимален дизель или пропан-бутан. Электромобиль на скоростных зарядках теряет ценовое преимущество, а метан ограничен редкой сетью заправочных станций.

Как влияет зима на стоимость пробега электрокара?

В мороз ниже 15 градусов фактическая стоимость 100 км может вырасти в полтора-два раза из-за работы отопителя и потерь при приеме заряда аккумулятором.

Оправдана ли установка ГБО в 2026 году?

Да, если годовой пробег превышает 15—20 тысяч километров. В ином случае затраты на оборудование и регистрацию изменений в ГИБДД будут возвращаться слишком долго.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист Денис Крылов, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Мир. Новости мира
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Недвижимость
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Авто
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Популярное
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями

На крупном международном форуме в России озвучены сенсационные итоги проверки биографии супруги французского лидера, указывающие на возможную фальсификацию данных.

Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Ресурс, которому завидуют новые автомобили: эти моторы ездят десятилетиями без капремонта
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Деградация налицо: Буданов* нашел у России границу, которой никогда не существовало
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Отели Сочи пустуют: причины массового отказа туристов от бронирования номеров
Отели Сочи пустуют: причины массового отказа туристов от бронирования номеров
Последние материалы
Планируете поездку с прицепом? Что нужно знать, чтобы не получить штраф
Урожайный взрыв начинается в июне: эта подкормка помогает гороху раскрыть весь потенциал
Панорамные окна против устойчивости вагона: какой этаж чаще выбирают опытные пассажиры
Заправка бензином станет ошибкой: назван самый дешевый вид топлива для авто
Дом наполнится ароматом детства: творожная запеканка с изюмом соберёт всю семью за столом
Люди в ярости от действий властей: в Риге начали сносить легендарные символы культуры
Бумажные справки ушли в прошлое: цифровая система лишила бюрократов права пересматривать выплаты
Пекин рискует уступить пьедестал: Россия выжала из золотых приисков максимум и изменила расклад сил
Вместо кресла-качалки — стартап и самолёт: почему привычная старость отменяется
Привычный завтрак разрушает эмаль: стоматологи обнаружили скрытую угрозу для прочности зубов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.