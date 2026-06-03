Камеры против водителей: новая система контроля ОСАГО заработает по всей стране с октября

Система автоматической фиксации нарушений готовится к масштабному расширению полномочий. С 1 октября в России планируют запустить цифровой контроль за наличием полисов ОСАГО через дорожные камеры.
Технология призвана автоматизировать проверку обязательной страховки, передавая функции инспекторов ГИБДД программным комплексам. Ранее запуск неоднократно откладывался из-за технических сложностей синхронизации баз данных различных ведомств.
Основной задачей разработчиков остается объединение информационных ресурсов РСА и ГИБДД, чтобы исключить ошибочные штрафы. Ожидается, что повсеместный охват камерами заставит нарушителей пересмотреть отношение к закону, так как избежать фиксации в потоке станет практически невозможно.
Настройка взаимодействия структур — процесс длительный, но необходимый для корректной работы алгоритмов. Как сообщает NewsInfo.Ru, экспертное сообщество считает такой подход действенным стимулом для покупки полиса.
"Эту систему пытались запустить достаточно давно, тестировали, объединяли базы данных РЦА и ГИБДД. Сейчас в очередной раз обозначены сроки, в очередной раз говорится, что система заработает. Это вопрос технический, вопрос взаимодействия различных структур, я думаю, что он в итоге решится", — отметил Максим Ракитин.
Несмотря на технологический прогресс, одной лишь фиксацией проблему не решить. Многие водители продолжают игнорировать правила из-за высокой цены услуг и сложностей с получением компенсаций.
Сейчас нередко фиксируются случаи, когда страховые выплаты не покрывают реальный ущерб или ремонт затягивается из-за дефицита запчастей для иномарок.
Кроме того, владельцам подержанного транспорта становится сложнее проходить проверки, так как техническое состояние автомобилей попадает под более жесткий административный фильтр.
"Автоматизация контроля неизбежна, однако важно, чтобы система учитывала возможные сбои в передаче данных и давала водителю шанс на оперативное обжалование без бюрократических проволочек", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Запуск системы намечен на 1 октября текущего года, после завершения финальных тестов интеграции информационных систем.
Согласно действующему законодательству, штраф может выписываться один раз в сутки, вне зависимости от количества зафиксировавших нарушение камер.
Да, алгоритм сверяет госномер автомобиля с базой данных РСА. Если в реестре нет действующего документа с актуальными данными, владелец получит постановление.
Да, если полис уже был оформлен на момент поездки, но не успел отобразиться в базе, водитель имеет право обжаловать штраф через портал Госуслуг.
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