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Камеры против водителей: новая система контроля ОСАГО заработает по всей стране с октября

Авто

Система автоматической фиксации нарушений готовится к масштабному расширению полномочий. С 1 октября в России планируют запустить цифровой контроль за наличием полисов ОСАГО через дорожные камеры.

Дорожная камера
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дорожная камера

Технология призвана автоматизировать проверку обязательной страховки, передавая функции инспекторов ГИБДД программным комплексам. Ранее запуск неоднократно откладывался из-за технических сложностей синхронизации баз данных различных ведомств.

Интеграция баз данных и технические нюансы

Основной задачей разработчиков остается объединение информационных ресурсов РСА и ГИБДД, чтобы исключить ошибочные штрафы. Ожидается, что повсеместный охват камерами заставит нарушителей пересмотреть отношение к закону, так как избежать фиксации в потоке станет практически невозможно.

Настройка взаимодействия структур — процесс длительный, но необходимый для корректной работы алгоритмов. Как сообщает NewsInfo.Ru, экспертное сообщество считает такой подход действенным стимулом для покупки полиса.

"Эту систему пытались запустить достаточно давно, тестировали, объединяли базы данных РЦА и ГИБДД. Сейчас в очередной раз обозначены сроки, в очередной раз говорится, что система заработает. Это вопрос технический, вопрос взаимодействия различных структур, я думаю, что он в итоге решится", — отметил Максим Ракитин.

Проблемы стоимости и качества страховки

Несмотря на технологический прогресс, одной лишь фиксацией проблему не решить. Многие водители продолжают игнорировать правила из-за высокой цены услуг и сложностей с получением компенсаций.

Сейчас нередко фиксируются случаи, когда страховые выплаты не покрывают реальный ущерб или ремонт затягивается из-за дефицита запчастей для иномарок.

Кроме того, владельцам подержанного транспорта становится сложнее проходить проверки, так как техническое состояние автомобилей попадает под более жесткий административный фильтр.

"Автоматизация контроля неизбежна, однако важно, чтобы система учитывала возможные сбои в передаче данных и давала водителю шанс на оперативное обжалование без бюрократических проволочек", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о проверке ОСАГО камерами

Когда начнут приходить штрафы с камер за отсутствие страховки?

Запуск системы намечен на 1 октября текущего года, после завершения финальных тестов интеграции информационных систем.

Как часто могут штрафовать за отсутствие полиса?

Согласно действующему законодательству, штраф может выписываться один раз в сутки, вне зависимости от количества зафиксировавших нарушение камер.

Поможет ли камера выявить поддельный полис?

Да, алгоритм сверяет госномер автомобиля с базой данных РСА. Если в реестре нет действующего документа с актуальными данными, владелец получит постановление.

Можно ли оспорить штраф, если страховка была куплена недавно?

Да, если полис уже был оформлен на момент поездки, но не успел отобразиться в базе, водитель имеет право обжаловать штраф через портал Госуслуг.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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