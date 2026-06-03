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Запасное колесо не спасет: три главные ошибки водителей перед дальней поездкой с тяжелым багажом

Авто

Подготовка автомобиля к длительной поездке с тяжелым багажом требует комплексной проверки технического состояния и соблюдения правил размещения груза, рассказал Pravda.Ru независимый автоэксперт Сергей Петров. Даже незначительные на первый взгляд дефекты могут привести к потере управляемости транспортного средства под нагрузкой.

багажник
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
багажник

Специалист рекомендует начинать осмотр с колес и ходовой части, поскольку именно на них ложится основной вес. Важно не только оценить износ протектора, но и привести в норму давление в колесах согласно нормативам производителя. Тщательная диагностика автомобиля перед выездом на трассу поможет выявить скрытые проблемы с тормозной системой и подвеской.

"Для начала необходимо проверить состояние шин и колес, провести самостоятельный внешний осмотр автомобиля. Перед поездкой важно обеспечить правильное давление в шинах в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Также стоит оценить состояние подвески, тормозной системы и в целом провести технический осмотр на предмет отсутствия каких-либо повреждений", — пояснил Петров.

Особое внимание эксперт уделил аэродинамическим изменениям при использовании внешних багажных систем. Установка дополнительного кофра на крышу создает эффект парусности, что напрямую влияет на режим работы агрегатов. При этом неправильно распределенная масса груза может спровоцировать ускоренный износ узлов.

"При использовании внешнего багажника на крыше нужно учитывать, что это тяжелые условия эксплуатации. Аэродинамика автомобиля ухудшается, возрастает нагрузка на двигатель и трансмиссию, увеличивается расход топлива. Кроме того, важно надежно зафиксировать весь груз", — отметил специалист.

Безопасность внутри салона зависит от надежной фиксации всех предметов. Петров предупредил, что при резком торможении незакрепленные вещи могут превратиться в опасные снаряды или заблокировать педальный узел. Для минимизации рисков полезна предварительная организация внутреннего пространства багажного отделения. В дорогу также следует взять стандартный набор: запасное колесо, домкрат, аптечку, запас воды и канистру с топливом, если на маршруте возможен дефицит горючего.

"Если автомобиль — универсал или внедорожник, и груз в багажнике не закреплен, он может травмировать пассажиров при резком торможении или маневре. В салоне также запрещено перевозить незакрепленные предметы — они могут упасть, повредить кого-то, закатиться под педаль и сделать автомобиль неуправляемым", — резюмировал эксперт.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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