Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шантаж и тайные интриги: Макрон может рискнуть и сделать неожиданный шаг навстречу Кремлю
Зеленый чай: эксперты назвали оптимальную норму потребления напитка
Не среда и не пятница: почему советское руководство утвердило четверг единственным днем для рыбы
Ценники пошли под откос: дилеры готовы отдавать некоторые кроссоверы со скидкой до 900 тысяч рублей
Фейковые вакансии становятся нормой: 5 проверенных способов распознать обман до отклика
Металлы больше не справляются: дерзкая находка Китая навсегда изменила правила охлаждения чипов
Дороже, но не доступнее: почему индексация выплат не поможет россиянам купить квартиру
Прощай, слух: как простой ритуал с наушниками стал угрозой для здоровья
Память как у золотой рыбки? Найден ленивый способ запоминать тонны данных без зубрежки

Скрытые дефекты автомобиля: как перегруз запускает цепную реакцию поломок

Авто

Дальние поездки на перегруженном автомобиле требуют тщательной подготовки технического состояния всех узлов. Игнорирование скрытых дефектов перед стартом может привести к серьезным поломкам прямо на трассе. Особенно важно проверить двигатель, который в условиях летней жары и плотного трафика работает с повышенной интенсивностью.

Перевозка коровы в Буркина-Фасо
Фото: wikimedia.org by Мартин Вегманн Балиола, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Перевозка коровы в Буркина-Фасо

Риски эксплуатации машины с избыточным весом

Чрезмерный багаж создает критическую нагрузку на подвеску, тормозную систему и покрышки, что неизбежно ведет к ускоренному износу деталей. В таких условиях даже полностью исправные механизмы функционируют на пределе своих возможностей, провоцируя увеличение тормозного пути и ухудшение управляемости. Как сообщает издание "За рулем", ремонт в пути зачастую обходится значительно дороже, чем своевременное профилактическое обслуживание в сервисе.

"Лишний вес значительно меняет развесовку автомобиля, из-за чего передняя ось теряет сцепление с дорогой, а тормоза перегреваются гораздо быстрее", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Егор Васильев.

Ерицян призвал водителей не ограничиваться беглым визуальным осмотром и строго соблюдать параметры допустимой массы груза. Помимо проверки ключевых систем, эксперт посоветовал заранее укомплектовать аптечку и возить с собой базовый набор инструментов для экстренных ситуаций. Тщательное планирование маршрута и контроль веса помогут минимизировать вероятность аварийных остановок и лишних финансовых затрат.

Ответы на популярные вопросы о перегрузе автомобиля

Как узнать максимально допустимый вес груза для моей машины?

Эта информация указана в свидетельстве о регистрации ТС (СТС) или в руководстве по эксплуатации как разница между разрешенной максимальной массой и массой без нагрузки.

Влияет ли перегруз на расход топлива?

Да, избыточный вес заставляет двигатель работать на высоких оборотах, что увеличивает потребление горючего в среднем на 10-20% в зависимости от рельефа местности.

Какие детали подвески страдают первыми?

Основной удар принимают на себя амортизаторы, пружины и сайлентблоки, которые могут выйти из строя при попадании в глубокую яму на загруженном авто.

Можно ли перевозить тяжелые вещи на крыше?

Да, но только в пределах лимита, установленного производителем багажной системы (обычно до 50-75 кг), иначе смещается центр тяжести, повышая риск опрокидывания.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Деградация налицо: Буданов* нашел у России границу, которой никогда не существовало
Мир. Новости мира
Деградация налицо: Буданов* нашел у России границу, которой никогда не существовало
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Мир. Новости мира
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Сумма заставила вздрогнуть экономистов: Индия не поскупилась на западную авиацию
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Последние материалы
Металлы больше не справляются: дерзкая находка Китая навсегда изменила правила охлаждения чипов
Дороже, но не доступнее: почему индексация выплат не поможет россиянам купить квартиру
Прощай, слух: как простой ритуал с наушниками стал угрозой для здоровья
Память как у золотой рыбки? Найден ленивый способ запоминать тонны данных без зубрежки
Марсианский пейзаж скрывал ужасающую правду: древние геологические слои перечеркнули теорию о жизни
Цена небесной защиты: союзники Украины боятся делиться ПВО даже под угрозой краха фронта
Больше, чем просто трава: как злаки превращают обычный участок в дорогой сад
Фонд "Навстречу переменам" и "Совкомбанк" подписали соглашение о партнерстве в сфере поддержки и развития социального предпринимательства в России
Ледяная мумия Эци внезапно ожила: грибки на теле древнего охотника начали активно размножаться
Сливочный крем с ярким манго: этот десерт из блендера сводит с ума вкусом и текстурой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.