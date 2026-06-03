Ценники пошли под откос: дилеры готовы отдавать некоторые кроссоверы со скидкой до 900 тысяч рублей

Российский рынок кроссоверов в 2026 году вошел в фазу охлаждения. Сразу девять брендов пересмотрели политику лояльности, сократив прямые скидки из-за роста издержек и давления на маржинальность. Покупателям приходится искать баланс между стоимостью владения и щедростью дилеров на фоне падения продаж.

Фото: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Li Auto L9

Кризис спроса и распродажи

Премиальный сегмент из Поднебесной столкнулся с жестким сопротивлением рынка. Бренд Aito зафиксировал падение реализации на 76 процентов. Чтобы очистить склады, продавцы вынуждены срезать ценники, пытаясь оживить интерес к технологичным моделям. Li Auto также теряет позиции: за апрель реализовано менее 350 гибридов, что заставило компанию радикально обновить дисконтные программы.

"Резкое снижение продаж на 65 процентов за месяц — это сигнал о перенасыщении специфической ниши гибридов. Дилеры будут отдавать машины почти по себестоимости, чтобы не замораживать оборотные средства на стоянках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Ситуация с JAC выглядит не менее тревожно. Продажи легковой линейки сократились более чем наполовину. Марка пытается маневрировать через расширение модельного ряда и локальные акции. Корейская KGM (бывший SsangYong) предлагает прямую выгоду до 600 тысяч рублей, однако покупатели не спешат в салоны. Низкая надежность на вторичном рынке и дефицит запчастей сдерживают потребительский оптимизм.

Условия на рынке SUV

Бренды Tank и Changan пошли по пути оптимизации. Дисконт теперь носит адресный характер и распространяется только на конкретные позиции в прайс-листах. Например, у Tank под скидку попадает лишь модель 400 выпуска 2025 года. Changan, несмотря на сокращение программ поддержки, удерживает шестое место в общем зачете популярности, опираясь на ранее сформированную лояльность.

Бренд кроссовера Характер изменений в 2026 году Aito / Li Auto Максимальные скидки из-за обвала спроса KGM (SsangYong) Выгода до 600 тысяч рублей на складские остатки Tank / Changan Точечные акции на ограниченный список моделей Chery / Oting Сворачивание поставок и стагнация продаж

"Техническое состояние некоторых моделей после пробега в 50 тысяч километров заставляет клиентов смотреть в сторону проверенных схем доставки. Те же китайские кроссоверы с пробегом часто требуют серьезных вложений в электронику", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.

Бренд Chery практически свернул активные отгрузки, оставив в строю лишь Tiggo 9 и Tiggo 7L. Выгода на них минимальна. Марка Oting, выставив внедорожник Паладин с заманчивым ценником, все равно теряет аудиторию. Общее снижение объемов на 47 процентов за четыре месяца указывает на то, что одной ценой покупателя уже не удержать. Многие водители начинают изучать, как работает импорт авто из Киргизии, чтобы получить более надежные альтернативы.

Мнение отраслевых экспертов

Рынок SUV превращается в поле битвы калькуляторов. Покупателей пугает не только цена входа, но и последующие расходы на страховку и сервис. Те, кто ищет выгоду, чаще сталкиваются с необходимостью оформления автокредита с высокой нагрузкой, что в итоге нивелирует размер предоставленной дилером скидки.

"При оформлении сделок с максимальным дисконтом важно следить, не зашита ли эта сумма в обязательные страховые продукты. Иногда отказ от выгоды в пользу чистого договора выгоднее в долгосрочной перспективе", — отметил специалист по потребекредитованию Дмитрий Нестеров в интервью Pravda.Ru.

Постепенный отказ от массовых распродаж свидетельствует о желании производителей сохранить хотя бы минимальную прибыль в условиях сложной логистики. Эпоха легких скидок подошла к концу. Теперь каждый сэкономленный рубль — это результат долгого торга или выбора модели, которая по каким-то причинам не пользуется массовым успехом.

Ответы на популярные вопросы о ценах на кроссоверы

Почему бренды сокращают скидки при падении спроса?

Расходы на ввоз машин, утильсбор и содержание дилерских центров растут быстрее, чем готовность людей покупать. Производители не могут работать в убыток, поэтому они лучше продадут меньше машин, но по более высокой цене.

Где искать самые большие скидки в 2026 году?

Максимальный дисконт до 900 тысяч рублей сохраняется у марок с критически низкими показателями продаж, таких как Aito и Li Auto. Также выгодные предложения можно найти на модели уходящего года выпуска в региональных дилерских центрах.

Безопасно ли покупать кроссовер с огромной скидкой?

Часто большая скидка обусловлена низкой ликвидностью модели или сложностями с запчастями в будущем. Перед покупкой стоит оценить наличие сервисных мощностей и статистику поломок электроники.

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