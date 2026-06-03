Никаких турбин и сомнительной электроники: в автосалоны завезли машину из эпохи надежности

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Авто

Японский "неубиваемый" седан по цене отечественной малолитражки — звучит как объявление из золотой эпохи авторынка, но это реальность сегодняшнего дня. В России стартовали продажи Mitsubishi Attrage. Пока маркетологи Belgee и Changan рисуют в буклетах красивые цифры выше двух миллионов, скромный "Аттраж" врывается в чат с ценником в 1,6 млн рублей. Это не просто машина, это механический манифест против одноразовых технологий.

Автомобиль Mitsubishi Attrage
Фото: commons.wikimedia.org by Итан Лам is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Автомобиль Mitsubishi Attrage

Бюджетная арифметика: японцы против всех

Mitsubishi Attrage сейчас стоит дешевле, чем LADA Vesta на вариаторе, за которую просят минимум 1 631 000 рублей. В Екатеринбурге базовые версии "японца" отдают за 1 600 000 рублей. Если смотреть на китайских конкурентов, то ситуация становится еще интереснее: Changan Alsvin стартует от 1,88 млн, а белорусско-китайский Belgee S50 и вовсе улетел в стратосферу за отметку в 2 млн рублей.

"Этот мотор — старая школа в лучшем проявлении. Трехцилиндровый агрегат 1.2 с цепью ГРМ при правильном подходе переживет кузов. В Юго-Восточной Азии такие машины в такси наматывают по 450 тысяч километров без вскрытия блока. Главное — не экономить на масле и не доводить до скрытых дефектов, типичных для современных передутых турбомоторов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

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Под капотом здесь нет никаких нанотехнологий, которыми пугают владельцев модных кроссоверов. Стоит простой 80-сильный "атмосферник" объемом 1,2 литра. Да, он не превратит вас в ракету, но он довезет вас до цели. Мощности хватает, чтобы уверенно держаться в потоке, а вариатор настроен на максимальную экономию топлива. Это честный автомобиль, который не пытается казаться чем-то большим, чем он есть на самом деле.

Характеристика Mitsubishi Attrage
Двигатель 1.2 л (80 л. с., 106 Нм)
Тип топлива Бензин АИ-92/95
Трансмиссия Вариатор (CVT)
Ресурс мотора Свыше 450 000 км

Интерьер машины аскетичен, но функционален. Здесь нет огромных планшетов во всю панель, зато кнопки нажимаются с приятным усилием, а органы управления расположены там, где их ожидаешь найти. Это антипод современного "гаджетостроения" на колесах.

"Схема параллельного импорта через ОАЭ или Азию позволяет привозить такие машины по конкурентным ценам. Главный юркий момент — таможенная очистка. Если машина оформлена правильно, покупатель получает надежный агрегат за вменяемые деньги, но всегда нужно проверять документы на уплату утильсбора", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Комплектации: кожа, рожа и резина в подарок

За 1,6 млн рублей в комплектации Active вы получаете кожаный мультируль, камеру заднего вида, круиз-контроль и кондиционер. Продавцы даже накидывают сверху комплект зимней резины и коврики — неслыханная щедрость по меркам сегодняшнего дефицита. Для тех, кто хочет чуть больше комфорта, есть комплектация Smart за 1,7 млн, которая добавляет лоска во внешний вид и отделку салона.

Стоит учитывать, что при заказе автомобиля "под ключ" из Владивостока цена может вырасти до 2 млн рублей из-за логистики и волатильности курсов. Поэтому варианты "в наличии" выглядят сейчас наиболее привлекательно. Машина компактная, легкая и очень маневренная — идеальный снаряд для города, особенно если вы цените комфорт и тишину, а не акустический гул от бюджетных покрышек конкурентов.

"Параллельный импорт оживил рынок. Attrage — это как старый добрый автомат Калашникова: простой, понятный и всегда готов к работе. На фоне дорожающего обслуживания китайских авто, наличие честного японского атмосферника — это спасательный круг для семейного бюджета", — констатировал в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о Mitsubishi Attrage

Какой реальный ресурс двигателя у этой модели?

При должном уходе двигатель 1.2 серии 3A92 способен пройти более 450 000 км. Это подтверждено опытом эксплуатации в жарких странах Азии, где данные машины массово используются в таксопарках.

Чем Mitsubishi Attrage лучше LADA Vesta?

Основные преимущества — японская сборка, проверенная годами надежность агрегатов и более низкая цена за версию с автоматической трансмиссией.

Сложно ли найти запчасти на эту модель в России?

Двигатель и трансмиссия унифицированы с моделью Mitsubishi Mirage. Расходники и основные детали подвески доступны через крупные логистические сети и маркетплейсы запчастей.

Подойдет ли эта машина для загородных поездок?

Машина позиционируется как городская, но наличие климат-контроля и круиз-контроля делает дальние поездки комфортными, хотя 80 л. с. могут потребовать осторожности при обгонах на трассе.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова, логист Денис Крылов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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