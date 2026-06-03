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Ржавым корытам здесь не место: власти внедряют жесткую схему контроля состояния авто

Авто

Российские власти решили встряхнуть пыльную систему техосмотра. Забудьте о косметических правках — правительство утвердило план масштабной перетряски, которая превратит формальную покупку бумажек в реальную проверку "железа". К 2028 году ведомства должны выкатить готовую схему, где не будет места липовым картам и ржавым корытам с поддельными подписями.

Техосмотр автомобиля
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Техосмотр автомобиля

Тройственный союз: зачем Минсельхозу ваш тормозной путь?

Разработкой новых правил занялись сразу три министерства: Минтранс, МВД и… Минсельхоз. Последние примкнули к компании не ради развлечения. Тракторы и комбайны — это тоже участники движения, способные превратить легковушку в консервную банку, если у них откажет гидравлика. Реформу сознательно растянули до 2028 года. Власти боятся спровоцировать коллапс на станциях, если введут драконовские меры разом.

"Основная проблема нынешней системы — тотальная бесконтрольность частных пунктов. Мы видим, как рынок наводнили фантомные проверки, где машина существует только в базе данных. Ужесточение ответственности за фиктивный осмотр — это единственный способ убрать с дорог потенциальных убийц на неисправных авто", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Действующие правила: кого "трясут" инспекторы сегодня

Пока чиновники точат карандаши, старый порядок никто не отменял. Обязательный визит на яму ждет тех, кто владеет техникой старше четырех лет при смене собственника или внесении изменений в конструкцию. Особое внимание уделяют коммерческому транспорту: там спрос жестче, а проверки — чаще. Если ваш "конь" недавно пережил переоборудование или замену ключевых агрегатов, отвертеться не получится.

Что проверяют Зона риска
Тормозная система Разность тормозных усилий, подтеки жидкости
Световые приборы Нештатный ксенон, не горящие стоп-сигналы
Экология Превышение норм CO/CH, отсутствие катализатора
Рулевое управление Люфты сверх нормы, неисправность усилителя

Многие водители до сих пор уверены, что "чек" на приборке — это мелочь. Однако датчики безопасности напрямую влияют на вердикт инспектора. Если система самодиагностики кричит о проблемах, карта останется лишь мечтой. Часто игнорирование таких знаков приводит к тому, что ремонт машины становится неизбежным и крайне дорогим удовольствием.

Электронная удавка: что изменится после реформы

Главный удар нанесут по рынку "дистанционных" осмотров. Правительство планирует внедрить тотальную видеофиксацию не только заезда в бокс, но и самого процесса диагностики. Купить карту за полторы тысячи у сомнительного дилера станет невозможно: нейросети будут сверять VIN-номер и время нахождения авто на стенде.

"Техническое состояние узлов — это не про экологию, а про выживание. Часто дефекты скрыты глубоко в электрике или ходовой части. Без профессионального стенда и опытного мастера вовремя обнаружить критический износ просто нереально", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для тех, кто привык ездить "на авось", новости неутешительные. Привязка диагностических карт к страховке может вернуться в более жестком виде. Ранее планируемая отмена лимитов в ОСАГО лишь подтверждает тренд: страховые компании хотят точно знать, что они страхуют исправный автомобиль, а не груду металлолома.

Ответы на популярные вопросы о техосмотре

Нужно ли проходить техосмотр частнику на новой машине?

Нет, легковые автомобили младше четырех лет освобождены от этой процедуры, если они используются в личных целях и не меняют владельца.

Можно ли использовать подержанные шины для прохождения осмотра?

Да, если глубина протектора соответствует нормам (1,6 мм для летних) и на резине нет критических повреждений или боковых порезов.

Что будет, если ездить без диагностической карты?

Штраф за отсутствие ТО сегодня составляет 2000 рублей. Кроме того, при ДТП страховая может выставить регресс неисправному виновнику.

Проверяют ли состояние салона при техосмотре?

Инспектора интересует целостность стекол в зоне дворников, работа ремней безопасности и надежность крепления сидений.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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