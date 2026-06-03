Легенда больше не будет прежней: радикальное обновление навсегда изменило характер внедорожника

Lada Niva Legend превратилась из музейного экспоната в боевой снаряд. "АвтоВАЗ" встряхнул старую гвардию, глубоко перепахав конструкцию внедорожника. Это не косметический ремонт — это полная пересадка органов, от сердца под капотом до стального панциря кузова.

Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Niva Legend

Сердце атлета: новый мотор 1.8

Инженеры выкинули вялый агрегат и внедрили 1,8-литровый мотор от Niva Travel. Двигатель тянет как заведенный мул: крутящий момент подскочил на 24 Н·м. Главный фокус — тяга доступна почти с холостых. Внедорожник перестал "задыхаться" в грязи, а на асфальте едет бодрее, пуская в ход 80% момента уже при 1000 об/мин. При этом аппетиты машины удалось укротить: расход топлива упал на треть в зависимости от того, как сильно вы давите на педаль.

"Увеличение объема до 1,8 литра решает главную проблему классической 'Нивы' - дефицит тяги на низах. Теперь владельцам проще дозировать усилие при проезде тяжелых участков или при эксплуатации тяжелых внедорожников в горах", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Переднюю подвеску перетряхнули. Стабилизатор переехал вперед, превратив валкую телегу в послушный механизм. Машина перестала рыскать на трассе и мягче глотает ямы. Такие изменения в российском автопроме доказывают: классика может эволюционировать.

Броня против ржавчины и эргономика

Кузов Legend наконец-то получил защиту, достойную 21 века. Капот, крышу и двери теперь штампуют из двусторонней оцинкованной стали. Ржавчина больше не сожрет машину за пару зим. Внутри — долгожданный комфорт. Рычаг передач через кулису переехал ближе к руке водителя, а "раздатка" больше не бьется в конвульсиях благодаря третьей опоре. Вибрации, от которых раньше зудели зубы, ушли в прошлое.

Узел Что изменилось Двигатель Объем 1.8л, +24 Н·м момента Кузов Двусторонняя оцинковка ключевых панелей Раздаточная коробка Один рычаг управления и третья опора Комфорт Климат-контроль с фильтром салона

"Использование оцинковки — критический шаг. Кузов 'Нивы' всегда был слабым местом. Оцинкованная сталь и новые антикоррозийные решения на производстве позволяют борьбу с коррозией классики вывести на новый уровень", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Безопасность и тормоза

Впервые в истории модели в руле спряталась подушка безопасности. Ради этой "грелки" пришлось перекроить силовую структуру передка. Тормоза теперь вентилируемые — они не "мылятся" после пары торможений со спуска. Руль взяли от "Гранты", а замок зажигания наконец-то перенесли вправо. Теперь не нужно совершать акробатические этюды, чтобы завести мотор. К слову, ключ стал единым для всего: и для дверей, и для зажигания.

"Внедрение подушки безопасности потребовало серьезного усиления кузова. Это не просто 'затычка', а переработка зон деформации. Вместе с вентилируемыми тормозами это делает старый внедорожник значительно безопаснее", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Снаружи обновленную Lada Niva Legend выдают двухцветные 16-дюймовые диски и накладка на капоте. Эти мелочи вместе с климат-контролем превращают суровый вездеход в нормальный автомобиль для жизни.

Ответы на популярные вопросы о Lada Niva Legend

Зачем "Ниве" новый двигатель 1.8?

Старый 1.7 не справлялся с современным ритмом города и тяжелым бездорожьем. Новый мотор дает "подхват" с самых низов и экономит до 30% топлива.

Правда ли, что кузов больше не будет ржаветь?

Благодаря двусторонней оцинковке капота, крыши и дверей ресурс кузова вырос в разы. Это лучшая защита от агрессивных реагентов.

Стала ли машина тише?

Да. Установка "раздатки" на третью опору и цельноформованная шумоизоляция капота убрали львиную долю вибраций и гула.

Какие новые опции появились в комфорте?

Появился полноценный климат-контроль с фильтром, центральный замок и человеческая эргономика управления трансмиссией.

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