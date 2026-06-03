Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трибуны пустуют: щедрость Эр-Рияда предотвратила позор крупнейшего турнира в США
Верный пёс внезапно показал зубы: что именно скрывается за неожиданной атакой на любимого хозяина
Горячее солнце и холод пустоты: как техника справляется с космическими контрастами
Отдых в Крыму-2026 пошел не по плану: очереди на заправках напугали туристов
Все гости требуют добавки: коронный рецепт рулетиков, которые взрывают вкусовые рецепторы
Старая дверь в новом амплуа: как превратить старую дверь в стильный предмет интерьера на даче
Стихия наступает на Ставрополье: река Кума стремительно преодолевает критический порог
Платежки за ЖКХ перевернут с ног на голову: что изменится после новой реформы тепла
Настоящая акула на дорогах России: обновленный лифтбек заставил конкурентов понервничать

Легенда больше не будет прежней: радикальное обновление навсегда изменило характер внедорожника

Авто

Lada Niva Legend превратилась из музейного экспоната в боевой снаряд. "АвтоВАЗ" встряхнул старую гвардию, глубоко перепахав конструкцию внедорожника. Это не косметический ремонт — это полная пересадка органов, от сердца под капотом до стального панциря кузова.

Lada Niva Legend
Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Niva Legend

Сердце атлета: новый мотор 1.8

Инженеры выкинули вялый агрегат и внедрили 1,8-литровый мотор от Niva Travel. Двигатель тянет как заведенный мул: крутящий момент подскочил на 24 Н·м. Главный фокус — тяга доступна почти с холостых. Внедорожник перестал "задыхаться" в грязи, а на асфальте едет бодрее, пуская в ход 80% момента уже при 1000 об/мин. При этом аппетиты машины удалось укротить: расход топлива упал на треть в зависимости от того, как сильно вы давите на педаль.

"Увеличение объема до 1,8 литра решает главную проблему классической 'Нивы' - дефицит тяги на низах. Теперь владельцам проще дозировать усилие при проезде тяжелых участков или при эксплуатации тяжелых внедорожников в горах", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Переднюю подвеску перетряхнули. Стабилизатор переехал вперед, превратив валкую телегу в послушный механизм. Машина перестала рыскать на трассе и мягче глотает ямы. Такие изменения в российском автопроме доказывают: классика может эволюционировать.

Броня против ржавчины и эргономика

Кузов Legend наконец-то получил защиту, достойную 21 века. Капот, крышу и двери теперь штампуют из двусторонней оцинкованной стали. Ржавчина больше не сожрет машину за пару зим. Внутри — долгожданный комфорт. Рычаг передач через кулису переехал ближе к руке водителя, а "раздатка" больше не бьется в конвульсиях благодаря третьей опоре. Вибрации, от которых раньше зудели зубы, ушли в прошлое.

Узел Что изменилось
Двигатель Объем 1.8л, +24 Н·м момента
Кузов Двусторонняя оцинковка ключевых панелей
Раздаточная коробка Один рычаг управления и третья опора
Комфорт Климат-контроль с фильтром салона

"Использование оцинковки — критический шаг. Кузов 'Нивы' всегда был слабым местом. Оцинкованная сталь и новые антикоррозийные решения на производстве позволяют борьбу с коррозией классики вывести на новый уровень", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Безопасность и тормоза

Впервые в истории модели в руле спряталась подушка безопасности. Ради этой "грелки" пришлось перекроить силовую структуру передка. Тормоза теперь вентилируемые — они не "мылятся" после пары торможений со спуска. Руль взяли от "Гранты", а замок зажигания наконец-то перенесли вправо. Теперь не нужно совершать акробатические этюды, чтобы завести мотор. К слову, ключ стал единым для всего: и для дверей, и для зажигания.

"Внедрение подушки безопасности потребовало серьезного усиления кузова. Это не просто 'затычка', а переработка зон деформации. Вместе с вентилируемыми тормозами это делает старый внедорожник значительно безопаснее", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Снаружи обновленную Lada Niva Legend выдают двухцветные 16-дюймовые диски и накладка на капоте. Эти мелочи вместе с климат-контролем превращают суровый вездеход в нормальный автомобиль для жизни.

Ответы на популярные вопросы о Lada Niva Legend

Зачем "Ниве" новый двигатель 1.8?

Старый 1.7 не справлялся с современным ритмом города и тяжелым бездорожьем. Новый мотор дает "подхват" с самых низов и экономит до 30% топлива.

Правда ли, что кузов больше не будет ржаветь?

Благодаря двусторонней оцинковке капота, крыши и дверей ресурс кузова вырос в разы. Это лучшая защита от агрессивных реагентов.

Стала ли машина тише?

Да. Установка "раздатки" на третью опору и цельноформованная шумоизоляция капота убрали львиную долю вибраций и гула.

Какие новые опции появились в комфорте?

Появился полноценный климат-контроль с фильтром, центральный замок и человеческая эргономика управления трансмиссией.

Читайте также

Экспертная проверка: логист по грузоперевозкам Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Авто
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Садоводство, цветоводство
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Сумма заставила вздрогнуть экономистов: Индия не поскупилась на западную авиацию
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Последние материалы
Платежки за ЖКХ перевернут с ног на голову: что изменится после новой реформы тепла
Французский генерал впал в ярость: страна оказалась не готова к затяжному конфликту будущего
Настоящая акула на дорогах России: обновленный лифтбек заставил конкурентов понервничать
Сказки о Джеке Воробье окончены: на Багамах вскрыли жуткую правду о зачистке морских улик
Урал забирает лидерство: два крупных региона признаны самыми безопасными для жизни в стране
Обезжиренный рацион не спасает от холестерина: вот что вредит сосудам на самом деле
Светящийся габарит в руках: нестандартное решение дизайнеров заставило модников раскошелиться
От офиса до вечеринки: с чем носить белые брюки, чтобы выглядеть дорого и стильно
Взломать, чтобы спасти: в Перми открыли свободный доступ к бюджетным платформам
Золотые правила воспитания: 4 действия, которые запрещено разрешать собаке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.