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Светящийся габарит в руках: нестандартное решение дизайнеров заставило модников раскошелиться

Авто

Молодые дизайнеры из Lumpen Cars решили, что выбрасывать детали старых "Лад" — это преступление перед эстетикой. Пока одни ищут самые дешевые машины в россии, другие превращают их запчасти в люксовые шмотки. Команда выпустила сумку из реальных задних фонарей тольяттинских седанов, за которую просят внушительные 50 000 рублей.

Лада Рива
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims) by No machine-readable author provided. Eveshamsteve~commonswiki assumed (based on copyright claims), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лада Рива

Арт-объект на плече

Каждая сумка — это шедевр. Если раньше стоп-сигнал освещал дорогу тем, кто едет сзади, то теперь он подчеркивает статус владельца в модной тусовке. Цена в полсотни тысяч может показаться дикой, но за эти деньги вы получаете частицу истории.

Техно-фишки и свет изнутри

Главный козырь Lumpen Cars — интерактивность. Сумка буквально оживает, если положить внутрь смартфон с включенным фонариком. Прозрачный красный пластик рассеивает луч, превращая вас в ходячий габаритный огонь. Безопасность и стиль в одном флаконе.

Характеристика Описание
Материал корпуса Оригинальный стоп-сигнал Lada
Особенность Светится от фонарика телефона
Стоимость 50 000 рублей

Сумка — это чистый панк-рок от мира моды, где вместо гитар используют запчасти от тольяттинских "бестий".

"С точки зрения электроники решение примитивное, но гениальное", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Вопрос долговечности

Пластик фары — материал хрупкий. Один неловкий взмах рукой в метро, и ваш аксессуар превращается в набор осколков. В этом и кроется ирония. Это не надежные кроссоверы, способные штурмовать бордюры, это нежная история про стиль. Хотя, если вы разобьете сумку, запчасти для ремонта все еще можно найти за копейки.

В мире, где производство автомобилей стало заложником санкций и дефицита чипов, Lumpen Cars показывают: наши ресурсы безграничны, если включить фантазию. Для ежедневных поездок в общественном транспорте такая сумка станет ярким маяком в серой толпе.

Ответы на популярные вопросы о сумках из автодеталей

Зачем нужна такая сумка за 50 тысяч?

Это арт-объект и предмет коллекционирования. Она не про практичность, а про культурный код и уникальный стиль в духе апсайклинга.

Насколько прочен этот аксессуар?

Сумка сделана из автомобильного поликарбоната или акрила. Он выдерживает атмосферные осадки, но боится жестких ударов и царапин.

Сложно ли за ней ухаживать?

Достаточно протирать мягкой тканью. При появлении царапин можно использовать полироль для пластиковых фар.

Можно ли вставить туда настоящую лампочку?

Конструкция предполагает использование фонарика смартфона. Самодельные переделки могут привести к перегреву пластика.

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Экспертная проверка: автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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