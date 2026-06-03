Светящийся габарит в руках: нестандартное решение дизайнеров заставило модников раскошелиться

Молодые дизайнеры из Lumpen Cars решили, что выбрасывать детали старых "Лад" — это преступление перед эстетикой. Пока одни ищут самые дешевые машины в россии, другие превращают их запчасти в люксовые шмотки. Команда выпустила сумку из реальных задних фонарей тольяттинских седанов, за которую просят внушительные 50 000 рублей.
Каждая сумка — это шедевр. Если раньше стоп-сигнал освещал дорогу тем, кто едет сзади, то теперь он подчеркивает статус владельца в модной тусовке. Цена в полсотни тысяч может показаться дикой, но за эти деньги вы получаете частицу истории.
Главный козырь Lumpen Cars — интерактивность. Сумка буквально оживает, если положить внутрь смартфон с включенным фонариком. Прозрачный красный пластик рассеивает луч, превращая вас в ходячий габаритный огонь. Безопасность и стиль в одном флаконе.
|Характеристика
|Описание
|Материал корпуса
|Оригинальный стоп-сигнал Lada
|Особенность
|Светится от фонарика телефона
|Стоимость
|50 000 рублей
Сумка — это чистый панк-рок от мира моды, где вместо гитар используют запчасти от тольяттинских "бестий".
"С точки зрения электроники решение примитивное, но гениальное", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Пластик фары — материал хрупкий. Один неловкий взмах рукой в метро, и ваш аксессуар превращается в набор осколков. В этом и кроется ирония. Это не надежные кроссоверы, способные штурмовать бордюры, это нежная история про стиль. Хотя, если вы разобьете сумку, запчасти для ремонта все еще можно найти за копейки.
В мире, где производство автомобилей стало заложником санкций и дефицита чипов, Lumpen Cars показывают: наши ресурсы безграничны, если включить фантазию. Для ежедневных поездок в общественном транспорте такая сумка станет ярким маяком в серой толпе.
Это арт-объект и предмет коллекционирования. Она не про практичность, а про культурный код и уникальный стиль в духе апсайклинга.
Сумка сделана из автомобильного поликарбоната или акрила. Он выдерживает атмосферные осадки, но боится жестких ударов и царапин.
Достаточно протирать мягкой тканью. При появлении царапин можно использовать полироль для пластиковых фар.
Конструкция предполагает использование фонарика смартфона. Самодельные переделки могут привести к перегреву пластика.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.