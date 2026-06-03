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Настоящая акула на дорогах России: обновленный лифтбек заставил конкурентов понервничать

Авто

Changan Uni-V — это не просто очередной лифтбек из Поднебесной. Это попытка доказать, что китайская инженерия способна на большее, чем штамповка безликих кроссоверов для поездок за рассадой. Машина выглядит как хищник перед прыжком: приземистый силуэт, агрессивный оскал решетки и выдвижной спойлер, который работает не только для красоты, но и прижимает корму к асфальту на скоростях, за которые лишают прав. Но теперь за этот аттракцион просят 3,5 миллиона рублей. 

Changan UNI-V
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Changan UNI-V

Железо с запасом прочности: чугун и классический автомат

Главная новость зарыта глубоко под капотом. Маркетологи наконец услышали стоны водителей и заменили дерганый "робот" на монументальный 8-ступенчатый автомат Aisin. Это гидромеханика в ее лучшем проявлении — плавная, быстрая и надежная, как швейцарский сейф. Двигатель объемом 2.0 литра выдает 235 "лошадей" и упакован в чугунный блок. В эпоху алюминиевых одноразовых моторов это звучит как манифест вечности. Цепной привод ГРМ лишь добавляет баллов в копилку ресурса. Этот агрегат явно метит в список, где собраны моторы, способные ездить десятилетиями без капитального ремонта.

"Связка двухлитрового турбомотора с чугунным блоком и классической АКПП Aisin — это сегодня золотой стандарт надежности. В отличие от форсированных малолитражек с роботами, здесь заложен серьезный запас прочности под тюнинг и агрессивную эксплуатацию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Разгон до "сотни" за 6,3 секунды превращает Uni-V в настоящий снаряд. Лифтбек буквально вгрызается в дорогу, правда, только передними колесами. Отсутствие полного привода — главный минус для тех, кто планирует использовать машину круглый год в условиях русской зимы. Впрочем, многорычажка сзади и стойки МакФерсон спереди настроены жестко, по-европейски, даря водителю забытое чувство контроля над траекторией, а не просто перемещение в пространстве на "тостере с колесами".

Характеристика Показатели обновленного Uni-V
Двигатель / Мощность 2.0 л Турбо / 235 л. с.
Трансмиссия 8-ступенчатый автомат Aisin
Крутящий момент 390 Нм
Разгон 0-100 км/ч 6,3 секунды
Клиренс 152 мм

Салон: оранжевый вызов и спортивная эргономика

Внутри Uni-V продолжает играть в большой спорт. Оранжевые ковши кресел намертво зажимают тело в поворотах, а черный потолок создает атмосферу кокпита истребителя. Руль — это отдельная история: он приплюснут сверху и снизу, напоминая штурвал. Кому-то покажется неудобным, но в этом и есть характер — машина заставляет подстраиваться под себя. Весь контроль отдан огромному 14,6-дюймовому экрану. Физических кнопок минимум, что в мороз может стать поводом для не самых цензурных выражений в адрес дизайнеров.

"Китайская электроника в бортовых системах Uni-V стала на порядок стабильнее, но обилие сенсорного управления остается зоной риска. При любых сбоях в шине данных владелец теряет доступ к климату и настройкам режимов движения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Сзади места в обрез. Пассажиры ростом выше среднего будут подпирать головой стильную покатую крышу. Это плата за дизайн. Зато багажник в 465 литров с пятой дверью-лифтом позволяет возить не только шлемы для трека, но и вполне бытовые вещи. Разочаровывает лишь отсутствие полки в багажнике за такие деньги и малый клиренс. Чиркнуть дном о бордюр проще простого, а ремонт кузова нынче дорог, особенно если возникнут споры о возмещении ущерба из-за плохих дорог.

Рыночные перспективы: спорт против практичности

Ценник в 3,5 миллиона рублей ставит Changan в очень неудобную позу. С одной стороны — это технически совершенный и быстрый автомобиль. С другой — за эти же деньги рынок предлагает массу полноприводных кроссоверов, которые не пасуют перед сугробами. Лифтбек остается выбором эгоиста или фаната скорости. Но покупка такой "зажигалки" — это всегда эмоция, которая редко дружит с холодным расчетом, особенно если в гараже уже стоит семейный внедорожник.

"Для покупателя в кредит такая сумма за передний привод — серьезный барьер. При текущих ставках долговая нагрузка за имиджевый автомобиль может оказаться непосильной, если машина не закрывает базовые семейные задачи", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о Changan Uni-V

Почему в машине за 3,5 млн нет полного привода?

Платформа Ark изначально ориентирована на передний привод для снижения веса и сохранения спортивной управляемости. Добавление муфты и раздатки увеличило бы цену еще на 300-400 тысяч.

Насколько надежен двигатель 2.0 с чугунным блоком?

Это один из самых крепких агрегатов в линейке Changan. Чугун отлично держит тепловые нагрузки, а классический автомат Aisin избавляет от проблем с перегревом сцеплений в пробках.

Можно ли использовать Uni-V как единственный автомобиль в семье?

С большой натяжкой. Низкий клиренс (152 мм) и тесный задний ряд делают его неудобным для поездок на дачу или перевозки детей в объемных креслах.

Чем версия "Спорт" отличается от дорестайлинга?

Главные отличия: более мощный мотор (235 л. с. против 181), замена робота на АКПП Aisin, измененный дизайн ручек дверей и новые цветовые решения в отделке салона.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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