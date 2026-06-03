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Ущерб от триммера: как взыскать потери с коммунальных служб

Авто

Летний сезон нередко оборачивается для водителей неприятностями: камни, вылетающие из-под триммера во время ухода за газонами, способны оставлять серьезные вмятины и повреждать стекла машин. Инциденты чаще всего случаются на парковках или во дворах, где транспорт припаркован максимально близко к границам зеленых зон. Стоимость восстановительного ремонта в таких случаях может исчисляться десятками тысяч рублей.

триммер
Фото: Freepik by gpointstudio is licensed under Рublic domain
триммер

Как пишет 110km.ru, коммунальные службы зачастую игнорируют технику безопасности, пренебрегая установкой защитных экранов и привлекая к работам неквалифицированный персонал. Водителям важно понимать, что обычный полис ОСАГО в подобных ситуациях бесполезен, так как он покрывает ответственность лишь при дорожных авариях, а работники с газонокосилками не считаются участниками движения. В подобных спорах компенсация ущерба — задача владельца авто.

"При обнаружении подобных повреждений первым делом следует вызвать полицию для оформления протокола и зафиксировать факт работы коммунальной техники, также рекомендую незамедлительно сделать качественные фотографии повреждений и окружающего пространства", - отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Евгений Ладушкин.

Правовой путь к возмещению ущерба

Если у владельца оформлено КАСКО с пунктом о защите от действий третьих лиц, страховая компания возьмет на себя решение спора, самостоятельно взыскивая средства с виновного. При отсутствии такого полиса автовладельцу придется действовать самостоятельно: заказать независимую экспертизу, составить претензию в адрес обслуживающей организации, а в случае отказа — направить иск в суд. Судебная практика показывает, что суды крайне часто встают на сторону граждан, обязывая коммунальщиков покрывать не только стоимость ремонта, но и сопутствующие расходы.

Грамотный сбор доказательств — ключевой этап, от которого зависит исход дела. Необходимо не только зафиксировать повреждения в официальных органах сразу после инцидента, но и подготовить досудебную претензию с опорой на экспертное заключение. Упорство и следование букве закона позволяют добиться справедливости даже в тех случаях, когда управляющая компания пытается снять с себя ответственность, ссылаясь на случайность произошедшего.

Ответы на популярные вопросы о повреждениях кузова

Можно ли вызвать ГИБДД на место происшествия?

Нет, так как покос травы не относится к дорожно-транспортным происшествиям. Вызывайте сотрудников полиции для фиксации порчи имущества.

Оплатят ли ремонт по ОСАГО?

Нет, полис ОСАГО предназначен исключительно для выплат пострадавшим в ДТП, где участвуют транспортные средства.

Что делать, если УК отказывается платить?

Необходимо собрать все доказательства (фото, протокол, акт экспертизы) и подавать исковое заявление в суд, требуя также оплаты юридических услуг.

Нужно ли сразу ехать на сервис?

До визита в сервис важно провести независимую экспертизу, чтобы официально оценить размер повреждений для последующего суда.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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