До двух миллионов и без сюрпризов: какие новые автомобили пока ещё остаются по карману

Российский авторынок в июне сохраняет узкую прослойку предложений стоимостью до 2 млн рублей. Основу этого сегмента составляют отечественные разработки и складские остатки иностранных брендов прошлых лет выпуска. Анализ актуальных прайс-листов выявил 10 наиболее доступных моделей на текущий момент.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lada Iskra SW

Доминирование отечественного автопрома

Нижний ценовой порог удерживает Lada Granta в версии Стандарт Плюс. За 850 000 рублей покупатель получает седан с 90-сильным мотором и базовым набором безопасности. Внедорожный сегмент открывает трехдверная Lada Niva Legend. Механическая связь водителя с машиной здесь реализована через пятиступенчатую трансмиссию и честный полный привод.

"Рыночная ситуация заставляет производителей удерживать ценники на базовые модели, чтобы не парализовать массовый спрос. Основная борьба сейчас идет не за опции, а за удержание планки входа для рядового покупателя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Новое семейство Lada Iskra заняло третью строчку с ценой от 1 277 000 рублей. Модель предлагает современную электронику и датчики дождя уже в начальном исполнении. Следом идет Lada Niva Travel, представленная в двух генерациях. Обновленная версия 2026 года получила 1,8-литровый агрегат мощностью 90 сил, что немного прибавило ей динамики на трассе.

Модель автомобиля Стартовая цена (руб.) Lada Granta 850 000 Lada Niva Legend 1 099 000 Lada Iskra 1 277 000 Lada Niva Travel 1 343 000 Lada Vesta 1 558 000

Иномарки и внедорожники

Lada Vesta и универсал Largus балансируют на грани 1,5 млн рублей. Обе модели сохраняют верность атмосферным двигателям и механическим коробкам. Рынок кроссоверов в России представлен в этом бюджете преимущественно китайскими брендами 2023 года выпуска. JAC JS3 и Livan X3 Pro предлагают альтернативу с кондиционерами и парктрониками.

"Техническое состояние бюджетного сегмента требует пристального внимания. Ресурс 8-клапанных моторов велик, но экономия на материалах отделки и защите кузова в дешевых комплектациях часто приводит к ранней коррозии", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.

Ульяновский Хантер остается выбором для суровых условий эксплуатации. Его 150-сильный мотор и жестко подключаемый полный привод ориентированы на бездорожье. Замыкает список автомобиль Changan Alsvin. Это один из немногих седанов с роботизированной трансмиссией в данном ценовом диапазоне.

"При оформлении кредита на модели нижнего ценового сегмента важно следить за навязанными страховыми продуктами. Часто скрытые платежи нивелируют всю выгоду от низкой цены автомобиля", — подчеркнула юрист Анастасия Гущина в беседе с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Почему в списке много машин 2023 и 2025 годов выпуска?

Дилеры распродают складские запасы прошлых периодов, чтобы освободить место для новых поступлений. Это позволяет удерживать цены ниже психологической отметки в 2 млн рублей.

Какие трансмиссии преобладают в бюджетном сегменте?

В 90 процентах случаев это механические коробки передач. Исключение составляют лишь отдельные китайские модели, оснащенные вариатором или роботом.

Доступно ли ABS в самых дешевых версиях?

На текущий момент большинство новых моделей, включая продукцию АвтоВАЗа, возвращают антиблокировочную систему в стандартное оснащение.