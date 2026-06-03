Ресурс, которому завидуют новые автомобили: эти моторы ездят десятилетиями без капремонта

Современные моторы часто напоминают одноразовые бритвы: отработал гарантию и в утиль. Но в истории автопрома остались агрегаты, созданные инженерами, а не маркетологами. Эти механизмы способны преодолеть 500 тысяч километров и более, оставаясь эталоном выносливости в руках заботливого владельца.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Двигатель автомобиля

Японская и немецкая классика

Легендарные японские рядные шестерки 1JZ-GE и 2JZ-GE возглавляют список долгожителей. Чугунный блок цилиндров здесь выступает в роли незыблемого фундамента. Конструкция лишена хрупких узлов, что позволяет механизму игнорировать усталость металла десятилетиями. Грамотное техническое обслуживание автомобиля превращает эти двигатели в вечные двигатели внутреннего сгорания.

"Основной секрет долголетия старых моторов заключается в огромном запасе прочности металла и низкой степени форсировки. Сегодняшний выбор современного автомобиля часто ограничен малообъемными турбочетверками, которые физически не могут выдержать такие нагрузки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Немецкий BMW M30B35 из восьмидесятых годов прошлого века демонстрирует аналогичную стойкость. Объем в 3,5 литра и простая двенадцатиклапанная головка блока позволяют агрегату проходить миллионные дистанции. Владельцу лишь нужно следить за системой охлаждения и вовремя регулировать клапаны. Этот мотор не знает, что такое масляный аппетит даже на пятом круге одометра.

Дизельные рекорды выносливости

Дизельный Mercedes-Benz OM602 — это автомат Калашникова в мире транспорта. Пятицилиндровый агрегат устанавливался на легендарные мерседесовские кузова вроде W124. Его ресурс в 2 миллиона километров подтвержден тысячами таксистов по всему миру. Отсутствие сложной электроники и механический впрыск делают его практически неуязвимым для внешних факторов.

"При покупке машины с таким пробегом важно понимать, что навесное оборудование может выйти из строя раньше самого блока. Регулярная замена моторного масла критически важна для сохранения чистоты масляных каналов в таких мостодонтах", — отметил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Audi AAZ представляет старую школу атмосферных и простых турбодизелей концерна VAG. Мотор прост как кирпич и так же надежен. Пробег в 700 тысяч километров для него считается периодом зрелости. Он не требует дорогостоящего сервиса, переваривая топливо среднего качества без вреда для поршневой группы.

Скандинавский гранит и американская сила

Volvo B230 называют "красным блоком". Четыре цилиндра и 2,3 литра объема созданы для того, чтобы переживать кузов автомобиля. Этот чугунный агрегат прощает ошибки в эксплуатации и использование расходников не самого высокого класса. Миллион километров достижим без вмешательства в цилиндро-поршневую группу, что укрепило статус бренда как производителя самых крепких машин.

Модель двигателя Примерный ресурс (км) Mercedes-Benz OM602 До 2 000 000 Toyota 2JZ-GE Около 1 000 000 BMW M30B35 Более 1 000 000 Volvo B230 До 1 000 000

Американский General Motors серии LS, особенно модель LQ4, — это воплощение принципа "объем решает". Огромный V8 с нижним распредвалом работает на низких оборотах, не испытывая стресса при езде по трассе. Это тяжелая атлетика в мире ДВС: минимум деталей — минимум поломок. Такие моторы легко тянут тяжелые пикапы по полмиллиона миль.

"Любая серьезная поломка двигателя из этого списка обычно вызвана либо тотальным отсутствием смазки, либо критическим перегревом. В нормальных руках они практически бессмертны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о ресурсе моторов

Почему современные двигатели служат меньше?

Производители стремятся снизить вес и экологические выбросы. Это ведет к использованию тонких поршневых колец и алюминиевых блоков с напылением вместо чугунных гильз. Избыточное тепловое напряжение сокращает срок службы узлов.

Можно ли продлить жизнь мотору-миллионнику?

Главное — сократить сервисные интервалы. Масло в таких агрегатах стоит менять каждые 7-8 тысяч километров, даже если мануал допускает большее расстояние. Чистота радиаторов и исправность термостата — залог отсутствия трещин в ГБЦ.

Стоит ли покупать машину с пробегом 300 000 км из этого списка?

Если двигатель обслуживался, этот пробег для него — только середина пути. Однако стоит уделить внимание состоянию кузова и КПП, так как ресурс агрегатов часто превышает долговечность самого металла машины.

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