Ремонт старого кроссовера станет золотым: пять легенд рынка с критическими минусами

Российский рынок кроссоверов сформировал костяк из моделей, чья выносливость стала мерилом для новичков. Эти машины пережили смену эпох, сохранив ликвидность и лояльность водителей. Разберем пятерку представителей класса, которые определили стандарты практичности в условиях сложного климата и дорог.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Renault Duster

Mitsubishi ASX: японская простота

Компактный японец образца 2010–2013 годов закрепился в городах благодаря выносливой ходовой части. Архитектура подвески гасит удары плохих дорог, не требуя частого вмешательства механиков. Двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра выдают от 117 до 150 сил, что достаточно для спокойного ритма. Однако за надежность приходится платить акустическим дискомфортом и жесткостью хода. Слабым местом остается вариатор, который не терпит перегрева и буксования.

"Основная проблема подержанных ASX — состояние вариатора. Если предыдущий владелец любил резкие старты, узел может потребовать дорогостоящего вмешательства уже к 100 тысячам пробега", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Renault Duster: утилитарный хит

Французский проект первой половины прошлого десятилетия стал настоящим вездеходом для масс. Вторичный рынок ценит эту модель за непробиваемую подвеску и легкий запуск в морозы. Машина создавалась как рабочий инструмент, поэтому изысков внутри ждать не стоит. Основные претензии владельцев касаются тонкого лакокрасочного покрытия, которое быстро зарастает сколами, и низкого качества сборки элементов салона.

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Toyota RAV4: эталон ликвидности

Японский кроссовер четвертого поколения стал синонимом долголетия. Мотор 2,0 мощностью 150 сил считается почти вечным при должном уходе. Пока параллельный импорт поставляет новые версии, старые кузова только растут в цене. Владельцы жалуются на спартанскую шумоизоляцию и жесткую отработку неровностей, но прощают это за уверенность, что машина не встанет посреди трассы.

"Для RAV4 критически важно юридическое сопровождение сделки на вторичке. Машина популярна у угонщиков, поэтому тщательная проверка номеров агрегатов обязательна", — отметила специально для Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Volvo XC60: шведский комфорт

Шведская модель первой генерации рассчитана на тех, кто ставит уют и безопасность выше экономии на сервисе. Сравнение китайских кроссоверов с европейской классикой часто подчеркивает превосходство отделочных материалов Volvo. Однако XC60 сложен технически. Без профильной компьютерной диагностики и готовности платить за дорогие запчасти владение этим автомобилем превратится в финансовое испытание.

Honda CR-V: лидер рейтинга

Третье поколение CR-V в кузове RE объединило в себе легковое управление и надежность внедорожника. Двигатель 2,4 литра обеспечивает запас тяги, а салон удивляет объемом и продуманностью. Надежные китайские кроссоверы только пытаются приблизиться к ресурсу агрегатов Honda. Из минусов стоит выделить проседание кормы под нагрузкой и слабое сопротивление кузова агрессивным реагентам, что требует внимания к антикоррозийной обработке.

"Honda CR-V требует своевременной регулировки клапанов и замены масла в редукторе. Если игнорировать эти процедуры, ремонт обойдется в круглую сумму", — рассказал эксперт Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о кроссоверах

Какой из этих кроссоверов лучше всего подходит для бездорожья?

Наилучшие показатели проходимости демонстрирует Renault Duster благодаря коротким свесам и настройкам полного привода. Mitsubishi ASX и Toyota RAV4 больше ориентированы на городскую эксплуатацию.

Правда ли, что обслуживание Volvo XC60 обходится дороже конкурентов?

Да, шведская модель требует использования оригинальных комплектующих и сложного диагностического оборудования, что существенно повышает эксплуатационные расходы по сравнению с японскими аналогами.

Какой двигатель считается самым надежным в рейтинге?

Лидером по ресурсу является 2,0-литровый мотор Toyota и 2,4-литровый агрегат от Honda, способные при правильном обслуживании проехать более 300 тысяч километров без капитального ремонта.

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