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Оплата до приезда транспорта: смелое решение чиновников вызвало волну споров о будущем поездок

Авто

Общественный транспорт России готовят к масштабной цифровой перетряске. Минтранс обсуждает идею, которая заставит пассажиров забыть о штурме передних дверей и поиске мелочи в карманах. Суть проста: плати на остановке, заходи в любую дверь. На бумаге это выглядит как попытка превратить пыльный автобус в скоростной шаттл, но на деле система рискует столкнуться с суровой реальностью, где не везде ловит интернет и не у каждого дедушки в руках последний айфон.

Автобусная остановка
Фото: https://unsplash.com by Workman Kapotnya is licensed under Free
Автобусная остановка

Билет до посадки: как это работает

Идея, рожденная в недрах Общественного совета при Минтрансе, напоминает систему европейских электричек. На каждой остановке лепят QR-код. Пассажир, пока ждет свой транспорт, сканирует его смартфоном и проводит транзакцию. Когда подъезжает условный "ЛиАЗ", человек просто заходит внутрь. Никаких очередей у валидатора, никакой толкотни и нервных выкриков водителя. Система призвана разгрузить входные группы и ускорить движение на маршруте.

"Главная проблема здесь — контроль. Если мы убираем физический барьер в виде валидатора на входе, мы открываем шлюзы для "зайцев". Без жесткой системы ревизоров и моментальных штрафов экономика перевозок просто рухнет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Переход на такую схему требует полной синхронизации всех льготных систем. Инициаторы предлагают создать "Единое облако льгот", чтобы скидки пенсионеров и студентов само подтягивались при считывании кода. Это амбициозный план, учитывая, что в некоторых регионах до сих пор закупки городских автобусов буксуют из-за бюрократических проволочек.

Параметр Новая концепция (QR на остановке)
Способ оплаты Смартфон, сканирование кода до посадки
Скорость посадки Максимальная через все двери
Риск безбилетников Высокий, требует штата контролеров

Цифровые двойники и восемь городов-героев

Технология не возникла на пустом месте. Еще с 2022 года в России обкатывают оплату по геопозиции. Система понимает, что вы зашли в автобус, и предлагает оплатить проезд в приложении. На текущий момент в эксперименте участвуют Ярославль, Тверь, Ижевск, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Курск и Кострома. QR-коды на остановках должны стать "костылем" для тех мест, где автоматика по GPS дает сбои. Цель министерства — масштабировать этот цифровой зоопарк на 250 городов к 2030 году.

"Любая электроника в автобусе — это зона риска. Если бортовая система даст сбой из-за перепада напряжения или плохого контакта, оплата по геопозиции просто "ослепнет". QR-коды на остановках в этом плане надежнее, они не зависят от железа внутри машины", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Однако даже самая совершенная система не застрахует от обычного человеческого фактора. Вспомните, как мороз в Калуге заставлял водителей пролетать мимо остановок. Никакой QR-код не поможет, если автобус просто не приехал. Интеграция с "цифровыми двойниками" транспорта должна позволить пассажиру видеть не только код, но и реальное положение машины на карте, чтобы не покупать билет на фантом.

Подводные камни: почему система может "заглючить"

Главный страх критиков — превращение поездки в квест "поймай сигнал". В часы пик сети 4G могут проседать, оставляя пассажира один на один с неработающей ссылкой для оплаты.

Кроме того, остается открытым вопрос безопасности. Как и в случае, когда обсуждали, разрешат ли мотоциклам ездить по выделенным полосам, эксперты указывают на хаос, который может возникнуть при проверке билетов. Контролерам придется проверять смартфоны, а это замедляет выход пассажиров на остановках.

"С точки зрения безопасности дорожного движения, чем меньше пассажиров скапливается у кабины водителя, тем лучше. Водитель должен следить за дорогой, а не работать кассиром. QR-коды на остановках убирают этот отвлекающий фактор", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по БДД Андрей Киселёв.

Не стоит забывать и о техническом состоянии парка. Пока одни обсуждают QR-коды, другие запускают новые фургоны под брендом АвтоВАЗ, пытаясь закрыть дыры в логистике. Для внедрения оплаты на остановках потребуется значительное обновление "мозгов" всей транспортной инфраструктуры города, что стоит колоссальных денег.

Ответы на популярные вопросы о QR-оплате

Что делать, если на телефоне сел аккумулятор?

В этом случае придется воспользоваться альтернативой: либо банковской картой внутри салона (если валидаторы сохранят), либо наличными у водителя. Полностью отказываться от традиционных методов оплаты пока не планируют.

Как контролер проверит оплату по QR-коду?

Пассажир должен будет предъявить электронный билет или чек в приложении. Контролер просканирует его своим терминалом для подтверждения валидности транзакции именно на этот маршрут и время.

Будут ли работать льготные проездные через QR?

Да, это одна из целей инициативы. Профиль пассажира в системе "Единого облака льгот" будет автоматически применять скидку при считывании кода на остановке.

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Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер Михаил Лазарев, эксперт БДД Андрей Киселёв
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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