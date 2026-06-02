Отец поставил мне фаркоп сразу после получения прав: только к 40 годам я понял зачем

Многие автомобилисты устанавливают фаркоп, даже если не планируют тянуть за собой прицеп. Внешний вид таких машин часто вызывает недоумение у других водителей, однако за этим решением кроются вполне конкретные цели. От желания подстраховаться на случай экстренной буксировки до стремления защитить хрупкий задний бампер при парковке — причин для монтажа тягово-сцепного устройства достаточно много. Вместе с тем, подобные доработки требуют юридической чистоты, иначе установка может обернуться штрафами и проблемами при техническом осмотре.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use фаркоп

Готовность к любым задачам

Самая очевидная причина — создание задела на будущее. Владельцы охотно монтируют фаркоп, руководствуясь принципом "пригодится". Потребность в перевозке лодки, строительных материалов, урожая или техники может возникнуть внезапно, и наличие готового узла значительно упрощает использование арендованного оборудования.

Для сельских жителей и любителей активного отдыха, выбирающих лучшие бу автомобили, тягово-сцепное устройство становится верным помощником. Даже если личного прицепа нет в собственности, аренда спецтехники сейчас развита повсеместно, и отсутствие "розетки" или крюка может сорвать оперативные планы по доставке грузов.

"Наличие готового крепления — это вопрос планирования. Люди понимают, что фаркоп расширяет функционал машины, превращая её из средства передвижения в логистический инструмент, который в любой момент можно задействовать", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Пакет безопасности в городских условиях

Многие рассматривают железный крюк как бюджетную альтернативу силовому обвесу. Действительно, при незначительных ошибках во время парковки или при "притирке" в пробках, фаркоп принимает удар на себя. Металл защищает дорогостоящие элементы кузова, такие как крышка багажника или декоративные накладки бампера.

Однако важно помнить о пределах прочности конструкции. В серьезных дорожных инцидентах жесткая металлическая деталь может передать энергию удара напрямую на лонжероны или другие несущие элементы корпуса, что несет риски для всей структуры автомобиля.

Буксировка: прочность против пластика

Штатные буксировочные проушины на современных машинах часто выглядят недостаточно надежными. Водители, рассматривающие популярные авто в России, нередко сталкиваются с тем, что заводские крепежи выполнены из стали среднего качества. Фаркоп, завязанный на силовую структуру рамы или кузова, оказывается в разы крепче.

"При буксировке штатные петли могут деформироваться, особенно если машина застряла в глубоком снегу или грязи. Использование фаркопа в таких ситуациях куда предпочтительнее для безопасности и сохранности целостности кузовных панелей", — пояснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Законность установки тягово-сцепных устройств

Бесконтрольный тюнинг нередко входит в конфликт с ПДД. Установка фаркопа разрешена без лишних согласований лишь в том случае, если конструкторская документация (ОТТС или данные в ПТС) предусматривает буксировку прицепа. Если же такая опция производителем не заложена, монтаж устройства считается изменением конструкции, что требует официальной регистрации.

"Любое вмешательство в конструктив, не предусмотренное заводом, должно проходить через процедуру сертификации. Игнорирование этого правила ведет к сложностям при прохождении техосмотра, а также к штрафным санкциям со стороны инспекторов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ситуация Последствие Установка по документам (ОТТС) Легально, специальных отметок не нужно Самовольная установка Риск штрафа, проблемы с техосмотром

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли регистрировать фаркоп, если я редко пользуюсь прицепом? Если производитель автомобиля изначально предусмотрел такую возможность в ОТТС, регистрировать ничего не нужно. Регистрация обязательна только при отсутствии заводского допуска на буксировку. Можно ли использовать фаркоп для защиты от ударов сзади? Это эффективно при парковочных скоростях, но может быть опасно при сильных ДТП, так как вся энергия удара переходит на узлы крепления кузова. Что будет, если инспектор выявит несанкционированный фаркоп? Владельцу грозит штраф за внесение изменений в конструкцию автомобиля, а также предписание об устранении нарушения. Поможет ли фаркоп при буксировке другого авто? Да, это более прочная точка крепления по сравнению со штатными проушинами, риск повреждения бампера при рывке сводится к минимуму.

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