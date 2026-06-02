Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Низкокалорийный хит летнего сезона: как приготовить домашнее мороженое без сливок и сахара
Математика не сходится: почему Сидни Суини обвинили во лжи после прогулки по Таймс-сквер
Зелень исчезла под ярким покрывалом: однолетник, который превратит ваш сад в цветущую сказку
Никаких тигров и шампанского: почему Эдгард Запашный отказался от пышного юбилея
Следы на маршруте выдают хищника: как понять, что в лесу вы не одни и успеть спастись
Древние инстинкты дикой природы: что предопределило странную реакцию птиц на женщин
Платить за отопление только по счетчику не получится так просто: жильцов ждет спорный подвох
Освоение Луны: ученые назвали главные препятствия для космического туризма
Ледяной приём на Met Gala: почему Николь Кидман отвернулась от Хью Джекмана после его развода

RAV4 за 3,7 млн: вы зря переплачиваете, китайский брат оказался надежнее

Авто

Найти замену привычному японскому кроссоверу стало проще, но теперь для этого приходится изучать географию поставок из Поднебесной. Появление Wildlander в российских автосалонах подтверждает, что проверенные временем решения находят путь к покупателю даже при закрытых официальных дверях. Этот автомобиль выступает прямым родственником популярного RAV4, сохраняя все его сильные стороны.

Toyota Wildlander 006
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Wildlander 006

Родственные связи и внешние данные

Машина построена на единой платформе TNGA-K. Это тот же фундамент, который держит кузова Camry и Lexus ES. Визуально Wildlander отличается от глобального прообраза иными фарами и бамперами, что делает его облик чуть более спокойным. Внутри же это классический интерьер, где каждая кнопка находится на своем месте. Важно понимать, что сборка происходит на совместном предприятии GAC Toyota, поэтому контроль качества здесь соответствует жестким стандартам бренда. Любая деталь подогнана плотно, без лишних зазоров.

"Wildlander — это не копия, а локализованный вариант для огромного китайского рынка. Технически он полностью повторяет RAV4, что избавляет владельца от головной боли с поиском запчастей для обслуживания. Моторы и коробки абсолютно идентичны, поэтому любой сервис, знакомый с маркой, справится с ремонтом без труда", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Сколько стоит японское качество из Китая

Разброс цен по стране ощутимый. Самые доступные предложения начинаются от 3 700 000 рублей, если оформлять заказ через компании на Дальнем Востоке. В крупных городах вроде Москвы или Казани автомобили в наличии стоят дороже — около 4 000 000 рублей. Комплектация за эти деньги радует: в список входят панорамная крыша, подогрев сидений и современная электроника. Выбирая подходящий вариант, стоит учитывать логистику, ведь доставка из Приморья в центральные регионы добавит к стоимости еще пару сотен тысяч.

Город Примерная цена (руб.)
Владивосток (под заказ) от 3 700 000
Самара / Воронеж 3 850 000 — 3 950 000
Москва / Челябинск / Барнаул 4 000 000

Тот самый секрет популярности этой модели кроется в ее предсказуемости. В отличие от многих новых марок, здесь не нужно привыкать к странным эргономическим решениям. Все функции работают так, как того ожидает водитель с многолетним стажем. Если вовремя проводить регламентные действия по замене расходников, машина прослужит долго.

"При покупке машины из Китая через неофициальные каналы ключевым вопросом становится юридическая чистота. Важно проверить, как уплачен утилизационный сбор и оформлены ли таможенные документы. Без полного пакета бумаг дальнейшая постановка на учет может превратиться в дорогостоящий квест", — объяснила специально для Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Железо и надежность узлов

Под капотом стоит двухлитровый атмосферный двигатель на 171 лошадиную силу. Это простая и надежная конструкция с цепным приводом, лишенная сложных турбин. В паре с ним работает вариатор, который имитирует первую механическую передачу для уверенного старта. Полный привод позволяет чувствовать себя уверенно на заснеженных дорогах, хотя это все еще городской кроссовер, а не вездеход. На деле же выходит, что это один из самых сбалансированных автомобилей в своем классе по соотношению ресурса и оснащения. Любая проверка подтверждает высокие позиции модели в рейтингах надежности.

"Этот мотор — настоящий подарок для тех, кто не любит лишних визитов в сервис. Отсутствие наддува делает систему менее чувствительной к качеству топлива, хотя экономить на бензине все же не стоит. Электроника здесь настроена грамотно, ложных срабатываний датчиков минимум", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о Wildlander

Подойдут ли запчасти от обычного RAV4?

Да, по технической части (двигатель, коробка, ходовая) машины идентичны. Различия есть только в кузовных панелях и оптике, их придется заказывать отдельно под китайскую версию.

Есть ли у машины подогревы для зимы?

В большинстве комплектаций предусмотрен подогрев передних кресел. Однако "зимний пакет" в китайских версиях часто бывает неполным, поэтому стоит уточнять наличие обогрева руля и лобового стекла у продавца.

Каков реальный расход топлива?

Атмосферный двигатель в сочетании с вариатором потребляет около 7—9 литров в смешанном цикле. Это хороший показатель для полноприводного кроссовера таких габаритов.

Читайте также:

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Домашние животные
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Последние материалы
Платить за отопление только по счетчику не получится так просто: жильцов ждет спорный подвох
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья
Освоение Луны: ученые назвали главные препятствия для космического туризма
Ледяной приём на Met Gala: почему Николь Кидман отвернулась от Хью Джекмана после его развода
Качество, проверенное временем: платформа внедрила новую систему оценки сервиса
Белый хлеб превратится в золотое лакомство: гренки, от которых невозможно оторваться
Ранний труд школьников назвали опасной подменой: ребенок может потерять больше, чем заработать
Секрет характера россиян: какую тайну из СССР якобы раскрыла сбежавшая из РФ Лазарева*
Луковая грядка превращается в клумбу? Игнорирование стрелок поставит жирный крест на урожае
Кошка кусает после нежности? Только этот способ поможет избежать кровавых рук
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.