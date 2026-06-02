Авторынок на грани: Минпромторг шокировал новыми правилами

Авто

Чиновники и инженеры решили перетряхнуть правила игры на российском авторынке. Минпромторг выкатил проект поправок к техрегламенту "О безопасности колесных транспортных средств". Это не просто косметический ремонт старых норм, а попытка адаптировать железные законы под реальность.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Стандарты безопасности: от детей до роботов

Документ бьет по нескольким фронтам сразу. Во-первых, под прицел попал "самострой". Раньше превращение старого грузовика в спецтехнику напоминало лотерею, теперь гайки закрутят максимально туго. Во-вторых, штучные экземпляры авто — те самые "самоделки" или редкий импорт — теперь обязаны соответствовать пятому экологическому классу. Никакого выхлопа из прошлого века.

"Ужесточение норм для переоборудованных машин — это попытка выкинуть с дорог потенциальных убийц. Когда из старого хлама собирают спецтехнику, никто не гарантирует, что у неё не откажут тормоза в первом же повороте", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Для тех, кто боится восстания машин: в техрегламент официально вписывают требования к беспилотникам. Как пишет "За рулем",  роботы на колесах больше не вне закона, у них появляются четкие рамки поведения. Отдельный блок посвящен перевозке детей — нормы безопасности для транспорта, возившего пассажиров от полутора до 16 лет, пересмотрели с учетом современных краш-тестов и систем удержания. В условиях, когда безопасность на дороге зависит от малейшего нюанса, такие правки выглядят логично.

Битва за информацию: конец монополии дилеров

Пожалуй, самый громкий пункт поправок — обязанность автопроизводителей делиться технической документацией. Если документ примут, секретные схемы и протоколы диагностики перестанут быть собственностью только официальных сервисов. Это прямой удар по монополии, которая особенно больно бьет по владельцам, когда лидеры продаж авто меняются ежемесячно, а официальные сервисы порой испаряются вместе с брендами.

"Доступ к сервисной информации для независимых СТО — это спасательный круг для водителей. Сейчас многие 'китайцы' превращаются в кирпичи просто потому, что у обычного сервиса нет софта для их оживления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Авторы проекта уверяют: цель — не только безопасность, но и экономия денег. Снижение финансовой нагрузки на импортеров при прохождении оценки соответствия должно, в теории, удержать цены от прыжка в стратосферу. Но на практике всё зависит от того, как заработает юридическая чистота машины при внесении изменений в конструкцию. Теперь каждый чих в тюнинге будет зарегулирован.

Объект изменений Что изменится
Беспилотный транспорт Вводятся официальные технические требования
Обслуживание и ремонт Заводы обязаны раскрывать сервисные данные всем СТО
Штучные авто Жесткий стандарт Евро-5

"Любое изменение техрегламента — это всегда риск для рядового водителя столкнуться с новыми штрафами ГИБДД, если его машина вдруг перестанет соответствовать обновленным буквам закона", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Пока документ находится на стадии проекта, но вектор ясен: государство хочет видеть прозрачный рынок, где даже обслуживание старого двигателя проходит по единым стандартам, а любой беспилотник или тюнингованный внедорожник понятен инспектору и безопасен для окружающих.  

Ответы на популярные вопросы о новых требованиях

Запретят ли теперь тюнинг автомобилей?

Нет, но процедура узаконивания изменений станет жестче и прозрачнее. Вводятся конкретные требования к типовым ситуациям переоборудования.

Обяжут ли старые машины соответствовать Евро-5?

Требование касается только "единичных" экземпляров, которые ввозятся или собираются как новые объекты регулирования. На уже зарегистрированный транспорт норма не распространяется.

Станет ли ремонт у "неофициалов" проще?

Да, если норму о передаче сервисной информации примут, независимые сервисы получат доступ к заводским базам данных, что упростит сложный ремонт.

Как поправки затронут школьные автобусы?

Для транспорта, перевозящего несовершеннолетних, обновят стандарты пассивной безопасности и систем контроля, чтобы снизить риск травм при ДТП.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
