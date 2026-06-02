Мертвецы снова в строю: китайский завод начал клонировать легендарные авто из чистого металла

Авто

Китайцы снова утерли нос заносчивым коллекционерам и ленивым автопроизводителям. Пока европейские бренды сдувают пылинки со своих музейных экспонатов, промышленники из Поднебесной просто взяли и запустили в серию новенькое "железо" для тех машин, которые давно должны были сгнить на свалке истории. В провинции Цзянсу компания Jiangsu Juncheng Vehicle Industry превратила производство кузовных панелей в искусство возрождения мертвецов.

Ford Mustang
Фото: commons.wikimedia.org by Ermell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford Mustang

Ручная работа и хай-тек из Баоина

Забудьте про дешевые пластиковые реплики. В городе Баоин к делу подошли с истинно азиатским размахом и немецкой дотошностью. Сначала CNC-станки выгрызают из металла идеальные формы — штампы. Затем в игру вступают мастера, которые вручную доводят каждую деталь до состояния хирургической точности. Это не просто штамповка, это клонирование легенд в промышленных масштабах.

"Китайцы заполнили вакуум, который годами игнорировали крупные концерны. Когда оригинальное железо превращается в рыжую труху, у владельца классики остается два пути: либо на свалку, либо в Китай", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Такой подход позволяет собирать автомобили, которые будут крепче и ровнее оригиналов пятидесятилетней давности. Пока скептики рассуждают о "душе" старого металла, прагматичные владельцы заказывают свежие кузова, которые не видели соли и реагентов. Это как если бы вам предложили пересадить сердце атлета в тело дряхлого дедушки.

Список "бессмертных": от Хачироку до Мустанга

Ассортимент впечатляет даже прожженного перекупа. Парни из Jiangsu Juncheng замахнулись на святое. В каталоге уже значатся Toyota AE86 — та самая "Хачироку", на которой дрифтил весь мир, неубиваемые Ford Bronco и Toyota Land Cruiser, а также элегантный Datsun 240Z. Не забыли и про икону американского стиля — Ford Mustang 1967 года.

Модель автомобиля Статус производства в Китае
Ford Mustang 1967 Серийный выпуск панелей
Toyota AE86 Полный комплект кузовщины
Mercedes-Benz 300 SL В разработке (проект "Крыло чайки")
Porsche 911 (964) Подготовка пресс-форм

Один такой "китаец" уже навел шороху в Штатах. Кузов Ford Bronco из Баоина стал основой для шикарного рестомода. Результат? Машина ушла с молотка за баснословные 400 000 долларов. Пока американские фанаты спорят о чистоте крови, рынок голосует кошельком за качество, пусть и с китайским паспортом.

"С юридической точки зрения это серая зона. Если вы везете кузов как запчасть, проблем нет. Но восстановить на нем документы старого авто в обход таможенных правил — задача не из легких", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Цена вопроса и миллионные ресторации

В ближайших планах у китайских мастеров — замахнуться на абсолютный Олимп: Porsche 911 в кузове 964 и легендарный Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Тот самый, с дверями "крылья чайки". Когда это случится, рынок классики окончательно изменится. Теперь любой энтузиаст с прямыми руками сможет собрать "Мерседес" мечты в гараже, не тратя годы на поиск незагнившего донора на свалках Европы.

"Для детейлинга такие кузова — просто подарок. Не надо воевать с многослойной ржавчиной и тоннами шпаклевки от предыдущих владельцев. Это идеальный чистый холст", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Это не просто "штамповка", это вызов всей индустрии. Китай доказывает, что может сохранять историю эффективнее, чем те, кто эту историю создавал. Пока западные экологи душат старые ДВС, Восток дает им вторую жизнь в новом блестящем металле.

Ответы на популярные вопросы о новых кузовах из Китая

Заменяет ли китайский кузов оригинальный при реставрации?

Технически — да, он полностью копирует геометрию. Однако для коллекционеров высшего эшелона ценность представляют только оригинальные детали с историей.

Из какого металла делают эти запчасти?

Используется современная высококачественная сталь. В отличие от оригиналов 60-х годов, такие панели проходят современную антикоррозийную обработку.

Сложно ли привезти такой кузов в Россию?

Доставка крупногабаритного груза из Китая требует четкой логистики и оплаты пошлины за запчасти, что может быть сравнимо со стоимостью самого металла.

Будут ли выпускать кузова для советской классики?

Пока компания ориентирована на мировые бестселлеры, но при наличии массового спроса китайские станки могут начать штамповать хоть "Волги", хоть "Победы".

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова, специалист по детейлингу Максим Терехов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
