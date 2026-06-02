Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологическая находка в Египте потрясла мир: погребальный ритуал скрывал унизительную деталь
Это просто за гранью приличия: Розамунд Пайк прервала финал спектакля ради одного замечания
Грандиозная бойня в Будапеште: Мадьяр переписывает законы ради свержения главы Венгрии
Девять капельниц, потеря веса и надежда: как проходит шестая химиотерапия Лерчек в борьбе с раком
Садовое одиночество: отсутствие пары для популярного кустарника обрекло грядки на бесплодие
Секрет кошачьей брезгливости раскрыт: вот почему питомцы в панике убегают от воды
Турецкие отельеры взвинтили цены: 5 проверенных мест в Анталье спасли ситуацию для отдыхающих
Эпоха топливного рабства закончена: тяжелые внедорожники научились обходиться без дозаправок
Защита суставов в домашних условиях: эта четырехсекундная фаза спасет спину от боли

Машина не даст пьяному водителю рулить? Алкозамки столкнулись с неожиданной преградой

Авто

Российские водители вряд ли в принудительном порядке станут трезвенниками. Идея массово устанавливать алкозамки, блокирующие двигатель при фиксации паров спирта, разбилась о суровую реальность. Руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов назвал инициативу нежизнеспособной, а саму технологию — слишком капризной для наших дорог и кошельков.

Сотрудник ГАИ
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Сотрудник ГАИ

Технические сбои и проблема старого автопарка

Основным препятствием для массового использования блокираторов Шкуматов называет износ машин и несовершенство чувствительных элементов. Электрохимические сенсоры быстро выходят из строя в агрессивной дорожной среде, где на них влияют выхлопные газы и перепады температур.

Кроме того, владельцам придется регулярно тратить около 15 тысяч рублей на обслуживание или замену устройства, что станет ощутимым финансовым бременем.

"Это абсолютно утопическая идея. У нас достаточно старый автопарк. Новые автомобили должны будут производиться с этим "шлангом", люди скорее всего не будут хотеть ехать в автомобиле со "шлангом", в который им надо дуть. У этого прибора очень большой процент ложных срабатываний. Вы садитесь за руль, вам надо ехать, вы туда дуете, а он говорит: "Нельзя". И вы сидите, дуете", — отметил Петр Шкуматов.

Из-за ложных срабатываний водители рискуют столкнуться с необоснованными задержками, когда прибор реагирует на сторонние продукты.

Как сообщает издание NewsInfo.Ru, надежность таких систем вызывает скепсис из-за возможности обхода блокировки при помощи пассажиров. Даже если планируется ужесточение контроля здоровья водителей, системы автоматической фиксации паров алкоголя пока не могут заменить инспектора.

Мнение экспертов о перспективах технологии

В профессиональном сообществе уверены, что алкозамки останутся нишевым продуктом для грузовых перевозок и общественного транспорта. С учетом активного развития беспилотных систем, через 10-15 лет роль водителя значительно снизится, что лишит смысла дорогостоящую установку датчиков.

Текущая система контроля требует упрощения процедур оформления, а не усложнения конструкции автомобиля сомнительными гаджетами.

"Принудительная установка таких систем вызовет лишь волну негодования и попытки кустарно отключить электронику, так как датчики крайне чувствительны к качеству воздуха. Вместо технологических барьеров необходимо сосредоточиться на профилактике и разъяснении того, как перевозка спиртного или его употребление перед поездкой влияют на безопасность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Мировой опыт показывает, что блокираторы эффективны только при точечном применении там, где цена ошибки водителя максимальна. Для массового сегмента в России приоритетным остается традиционный надзор и совершенствование медицинских проверок. В итоге гонка за установкой "шлангов" в салоны машин может закончиться лишь ростом коррупционных рисков и поломок электроники.

Ответы на популярные вопросы об алкозамках

Что такое алкозамок в автомобиле?

Это специальный датчик, интегрированный в систему зажигания, который требует от водителя выдохнуть в мундштук перед запуском двигателя и блокирует машину при обнаружении паров спирта.

Сколько стоит установка и содержание такого устройства?

По оценкам специалистов, цена самого датчика составляет порядка 15 тысяч рублей, к которым стоит добавить расходы на регулярную калибровку и ремонт в случае поломок.

Можно ли обмануть алкозамок?

Технически это возможно, если попросить выдохнуть в устройство трезвого пассажира или использовать специальные приспособления, что делает систему недостаточно эффективной против нарушителей.

Будут ли алкозамки обязательными для всех водителей в РФ?

На данный момент это лишь предложения в рамках стратегии безопасности; эксперты считают массовое внедрение невозможным из-за возраста российского автопарка и частых сбоев электроники.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Садоводство, цветоводство
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Мир. Новости мира
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Последние материалы
Дорогой гаджет превратился в пустышку: владельцев популярных смартфонов лишили доступа к скоростям
Миллионы делают это при простуде зря: чем опасно раннее применение жаропонижающих средств
Вместо сильной команды — толпа бездельников: главная ошибка при наборе сотрудников
Красота, что убивает: смертельные растения, которые вы встречаете каждый день
Макрон нанес удар в спину: Израиль с позором выставили за дверь на глазах у всего мира
Люди стали дороже золота: кадровый голод в России спровоцировал резкий пересмотр бюджетов
Кабачков станет слишком много: этот июньский раствор ускоряет появление новых завязей
Тюмень захватывают вороны: что скрывается за ростом их популяции
Техника в России станет другой: летнее наступление брендов лишило покупателей привычного выбора
Организм начал молодеть на глазах: ученые нашли способ обратить вспять деградацию жизненно важных тканей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.