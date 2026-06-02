Машина не даст пьяному водителю рулить? Алкозамки столкнулись с неожиданной преградой

Российские водители вряд ли в принудительном порядке станут трезвенниками. Идея массово устанавливать алкозамки, блокирующие двигатель при фиксации паров спирта, разбилась о суровую реальность. Руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов назвал инициативу нежизнеспособной, а саму технологию — слишком капризной для наших дорог и кошельков.

Сотрудник ГАИ

Технические сбои и проблема старого автопарка

Основным препятствием для массового использования блокираторов Шкуматов называет износ машин и несовершенство чувствительных элементов. Электрохимические сенсоры быстро выходят из строя в агрессивной дорожной среде, где на них влияют выхлопные газы и перепады температур.

Кроме того, владельцам придется регулярно тратить около 15 тысяч рублей на обслуживание или замену устройства, что станет ощутимым финансовым бременем.

"Это абсолютно утопическая идея. У нас достаточно старый автопарк. Новые автомобили должны будут производиться с этим "шлангом", люди скорее всего не будут хотеть ехать в автомобиле со "шлангом", в который им надо дуть. У этого прибора очень большой процент ложных срабатываний. Вы садитесь за руль, вам надо ехать, вы туда дуете, а он говорит: "Нельзя". И вы сидите, дуете", — отметил Петр Шкуматов.

Из-за ложных срабатываний водители рискуют столкнуться с необоснованными задержками, когда прибор реагирует на сторонние продукты.

Как сообщает издание NewsInfo.Ru, надежность таких систем вызывает скепсис из-за возможности обхода блокировки при помощи пассажиров. Даже если планируется ужесточение контроля здоровья водителей, системы автоматической фиксации паров алкоголя пока не могут заменить инспектора.

Мнение экспертов о перспективах технологии

В профессиональном сообществе уверены, что алкозамки останутся нишевым продуктом для грузовых перевозок и общественного транспорта. С учетом активного развития беспилотных систем, через 10-15 лет роль водителя значительно снизится, что лишит смысла дорогостоящую установку датчиков.

Текущая система контроля требует упрощения процедур оформления, а не усложнения конструкции автомобиля сомнительными гаджетами.

"Принудительная установка таких систем вызовет лишь волну негодования и попытки кустарно отключить электронику, так как датчики крайне чувствительны к качеству воздуха. Вместо технологических барьеров необходимо сосредоточиться на профилактике и разъяснении того, как перевозка спиртного или его употребление перед поездкой влияют на безопасность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Мировой опыт показывает, что блокираторы эффективны только при точечном применении там, где цена ошибки водителя максимальна. Для массового сегмента в России приоритетным остается традиционный надзор и совершенствование медицинских проверок. В итоге гонка за установкой "шлангов" в салоны машин может закончиться лишь ростом коррупционных рисков и поломок электроники.

Ответы на популярные вопросы об алкозамках

Что такое алкозамок в автомобиле?

Это специальный датчик, интегрированный в систему зажигания, который требует от водителя выдохнуть в мундштук перед запуском двигателя и блокирует машину при обнаружении паров спирта.

Сколько стоит установка и содержание такого устройства?

По оценкам специалистов, цена самого датчика составляет порядка 15 тысяч рублей, к которым стоит добавить расходы на регулярную калибровку и ремонт в случае поломок.

Можно ли обмануть алкозамок?

Технически это возможно, если попросить выдохнуть в устройство трезвого пассажира или использовать специальные приспособления, что делает систему недостаточно эффективной против нарушителей.

Будут ли алкозамки обязательными для всех водителей в РФ?

На данный момент это лишь предложения в рамках стратегии безопасности; эксперты считают массовое внедрение невозможным из-за возраста российского автопарка и частых сбоев электроники.

