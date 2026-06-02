Российский автопром вышел из тени санкций: неожиданные премьеры полностью перекроили планы дилеров

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году окончательно сбросил галстук и переоделся в комбинезон автомеханика. С 3 по 6 июня северная столица превратится в огромный гараж, где пахнет кожей лимузинов и жженой резиной раллийных болидов. Российский автопром, который еще вчера скептики называли "тостером на колесах", выкатывает тяжелую артиллерию.

Lada Azimut

Aurus: Президентский размах и секретный "Лонг"

Бренд Aurus решил ударить по самолюбию британских аристократов. В Петербурге сорвут покровы с серийного Senat, который мы мельком видели на инаугурации. Но главный зверь в этой клетке — Senat Long. Это не просто машина, это сухопутный крейсер. Он на целую голову длиннее стандартной версии и метит прямо в челюсть Rolls-Royce Phantom Extended. Огромные габариты, пуленепробиваемый пафос и ценник, стартующий от 30 миллионов рублей. Простые смертные увидят эти машины в продаже не раньше 2026 года.

"Такие машины, как Aurus Senat Long, — это не про масс-маркет, это демонстрация инженерного суверенитета. Стоимость владения и страхования подобных объектов сопоставима с содержанием небольшой яхты", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Завод в Шушарах и калужское "сердце"

"АГР Холдинг" оживляет бывшие владения General Motors. На стенде — бренд Jeland с кроссовером J6. Это прямой вызов "китайцам", захватившим наши дворы. Под капотом затаился мотор от калужской компании "Дефето". Турбированный агрегат объемом 1,5 литра — плод любви с восточными партнерами, призванный убить зависимость от параллельного импорта. Цель проста: сделать обслуживание дешевле, а запчасти — доступнее.

"Использование локализованных двигателей в Шушарах — единственный шанс удержать цены. Без своего мотора машина превращается в золотой слиток на колесах из-за логистических плеч", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Кроссовер Volga К50: Возвращение легенды или китайский десант?

Марка Volga восстала из пепла в облике кроссовера D-сегмента. Модель К50 длиной почти пять метров — это не концепт для красивых фото, а реальный боец, который выйдет на дорогу в июне. Машина выглядит статно, как породистый пес, и готова грызться за покупателя с Geely Monjaro. Внутри — современные дисплеи и кожа, под капотом — адаптированные под наши реалии турбомоторы. Цена вопроса — от 2,5 до 3,5 миллионов рублей.

Характеристика Показатель Volga К50 Длина кузова 4,7 — 4,8 метра Двигатели 1.5 и 2.0 литра (турбо) Привод Передний / Полный Ожидаемая цена 2,5 — 3,5 млн рублей

Lada Azimut и "Нива" с макияжем

АвтоВАЗ привез целую эскадрилью. Гвоздь программы — Lada Azimut. Это первый за долгие годы по-настоящему новый кроссовер С-класса. Он должен стать для россиян тем самым "своим парнем", заменив популярные корейские модели, в которые владельцы вцепились намертво. Рядом — обновленная Niva Legend. Революции не случилось, "кастрюлю" просто причесали: подправили салон и подтянули технику. А для тех, кто любит погорячее, выставили гоночные Vesta TCR и Iskra Cup.

"Обновление старой платформы "Нивы" — это попытка продлить жизнь ветерану. Но для серийного кроссовера Azimut критически важно отсутствие детских болезней в электрике", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Esteo MX: Цена вопроса

Закулисным хитом стал Esteo MX. Стратеги уже предрекают ему ценник в районе 4,8 миллиона рублей. "Бороться за покупателя по цене около 4,77 млн рублей придётся с одноклассниками из премиум-сегмента", — уверен эксперт Павел Ларин. Это территория, где правят бал рамные монстры и высокотехнологичные новинки. Нашим придется доказывать, что они стоят каждого рубля.

Ответы на популярные вопросы о новинках ПМЭФ-2026

Когда Lada Azimut появится в продаже?

Серийное производство стартует в сентябре 2026 года, в дилерских центрах машины ожидают ближе к концу года.

Сколько будет стоить новая "Волга"?

За кроссовер К50 попросят от 2,5 до 3,5 миллионов рублей в зависимости от комплектации и типа привода.

Правда ли, что на Aurus будут ставить алкозамки?

Официально такая мера не анонсирована, но общие тренды на цифровой надзор в автопроме усиливаются.

Какие двигатели будут у Jeland J6?

Кроссовер получит 1,5-литровый турбированный мотор, локализованный на заводе в Калуге.

