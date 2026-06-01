Эра халявы закончилась: владельцам популярных авто перекрыли въезд на подземные уровни

Эра зарядок на подземных парковках закончилась. С 1 июня правила игры на парковках жестко переписали. Теперь владельцам "электричек", гибридов и машин на газу путь на минус первый этаж заказан. Хотите парковаться под крышей? Ищите спецместа или готовьте кошелек к серьезному похудению.

Зарядка электромобиля

Огненный запрет: кого выселяют с парковок

Подземные паркинги превращаются в закрытые клубы для классических ДВС. Новые противопожарные нормы — это на реакция на то, как горят аккумуляторы. Если бензиновое авто можно потушить, то литий в замкнутом пространстве превращается в неуправляемый фугас. Под удар попали даже те, кто просто экономит на топливе, используя газ. Теперь парковать таких "соседей" под жилыми домами запрещено, если площадка не прошла тотальную модернизацию.

"Литиевые батареи при возгорании выделяют токсичный коктейль и горят с температурой, которую не выдержит даже бетон", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Важный нюанс: требования касаются "свежих" проектов и тех зданий, где затеяли капитальный ремонт. Если ваш дом — памятник архитектуры без намека на реконструкцию, санкции могут обойти стороной, но расслабляться не стоит. Состояние машин в таких условиях проверяется инспекторами с особым пристрастием. Проигнорируете знак — и ваш электрокар станет самым дорогим экспонатом на штрафстоянке.

Цена ошибки: миллионные штрафы за нарушение

Забывчивость обойдется дорого. Если физическое лицо припаркует свой гибрид не по фэншую, из кармана улетит до 50 тысяч рублей. Но настоящий кошмар ждет бизнес: для юридических лиц, владеющих парковками или автопарками, ценник взлетает до 2 миллионов рублей. Это уже не просто советы водителям, а прямая угроза банкротства за несоблюдение норм безопасности.

Категория нарушителя Размер штрафа (руб.) Физические лица до 50 000 Юридические лица до 2 000 000

"Любая попытка оспорить такой штраф в суде столкнется с жесткой позицией МЧС. Безопасность людей в многоэтажке важнее удобства одного владельца электрокара", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Для тех, кто привык к комфорту, это повод задуматься. Тем более, когда автомобильный рынок предлагает массу альтернатив на традиционном ДВС. Контроль будет жестким, а камеры на въездах в паркинги научат распознавать тип двигателя быстрее, чем вы успеете нажать на педаль газа.

Мнение профи: безопасность или дискриминация

Многие видят в этом "заговор" против прогресса, но инженеры лишь разводят руками. Температура горения аккумулятора такова, что системы пожаротушения в старых паркингах не соответствуют новым требованиям. Владельцам электрокаров придется привыкать к уличным зарядкам или переезжать в дома, где инфраструктура готова к энергетическому переходу.

"Если на парковке коротнет электрика автомобиля с ГБО или литием, последствия будут катастрофическими. Запрет оправдан отсутствием систем дымоудаления нужной мощности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Пока одни выбирают дешевые кроссоверы на бензине, фанаты "электричек" и гибридов вынуждены мириться с новыми правилами. Даже правила дорожного движения кажутся цветочками по сравнению с пожарным регламентом, который суров и не знает исключений.

Ответы на популярные вопросы о парковке

Можно ли ставить гибрид на подземную парковку в старом доме?

Если в доме не было реконструкции или капремонта после 1 июня, формально запрет не действует. Однако за безопасность всё равно отвечает собственник.

Как инспекторы узнают, что машина на газу или электричестве?

По маркировке, ПТС и базе данных ГИБДД, к которой у проверяющих органов есть доступ при фиксации нарушений.

Нужно ли переделывать старый паркинг под новые нормы?

Обязательно только при проведении капитального ремонта или полной реконструкции объекта. В остальных случаях — по желанию владельца.

Где теперь заряжать электромобили?

На специализированных открытых площадках или паркингах, оборудованных мощными системами пожаротушения и дымоудаления.

