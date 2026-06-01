Министерство труда меняет правила: автошколы ждут кардинальные перемены

Авто

Министерство труда решило выгнать из учебных классов дилетантов. С 1 сентября 2026 года рядовой инструктор автошколы превращается в вымирающий вид. Ему на смену должен прийти дипломированный педагог. Грызть гранит науки заставят каждого, кто решит учить новичков не путать педали газа и тормоза.

Диплом вместо монтировки

Раньше путь в мастера производственного обучения был прост: корочка о любом образовании и пачка быстрых курсов. Теперь лавочку прикрыли. Новый стандарт требует от наставника глубинных знаний психологии и методики преподавания. Инструктор обязан понимать, почему у ученика трясутся руки перед перекрестком, а не просто кричать на него.

Стаж и гаечный ключ

Как утверждает tmn.aif.ru, махать перед носом ученика ПДД теперь мало. Профстандарт обязует мастеров досконально знать железное нутро машины. Не умеешь устранить мелкую неисправность — свободен. При этом за рулем инструктор должен "прожить" минимум три года. Это отсечет вчерашних выпускников тех же автошкол, которые пытались сразу пересесть в кресло учителя. Иначе обучение превращается в пустую трату денег автовладельца.

Методика превыше всего. Государство хочет превратить автошколы из комбинатов по выдаче карточек в настоящие образовательные центры. Нововведения продержатся до 2032 года, а там гайки закрутят еще сильнее. Это плохая новость для старых "тостеров на колесах", чьи хозяева не готовы учиться новому.

"Идея сделать из водителя педагога звучит красиво, но на практике мы можем столкнуться с дефицитом кадров. Механик, знающий каждый винтик, не всегда может получить диплом вуза, а теоретик-педагог вряд ли отличит кардан от коленвала", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Критерий Новый стандарт (с 2026 г.)
Образование Профильный диплом педагога
Срок действия правил До сентября 2032 года

Ответы на популярные вопросы о профстандарте для инструкторов

Зачем инструктору диплом педагога?

Чтобы он мог правильно доносить информацию ученику, учитывая возрастную психологию и методические основы образования, а не просто кричать.

Сможет ли человек без опыта вождения стать учителем?

Нет, стандарт жестко закрепляет требования к водительскому стажу — он должен составлять не менее трех лет подтвержденного стажа.

Нужно ли инструктору разбираться в технике?

Да, новый стандарт обязывает мастера производственного обучения знать конструкцию автомобиля и уметь самостоятельно устранять мелкие поломки.

Когда изменения вступят в полную силу?

Официальная дата запуска новых требований Минтруда — 1 сентября 2026 года.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
