Индекс шума на боковине: как расшифровать маркировку и выбрать самую тихую резину

Тишина в салоне — роскошь, которую большинство водителей игнорирует, пока уши не начнут "закладывать" от гула на трассе. Вы покупаете машину, надеясь на комфорт, но получаете акустический ад. Чаще всего причина кроется не в плохой сборке кузова, а в экономии на обуви вашего "железного коня". Шины отвечают за комфорт почти на половину. Понимание того, почему одни модели шепчут по асфальту, а другие ревут как раненый зверь, спасет ваш бюджет и нервную систему.

Фото: Own work by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобильные шины

Почему шины "поют" песни

Шум — это физический процесс. Воздух, заключенный в канавках протектора, при сжатии об асфальт вырывается наружу под давлением. Возникает микровибрация. Колесо превращается в динамик. Кроме того, протектор ловит каждую трещину покрытия, превращая энергию удара в гул. Если боковина жесткая, этот звук охотно передается на ступицу и далее — в салон.

"Часто владельцы грешат на подвеску, хотя причина проста. Жесткая резиновая смесь не гасит колебания, а усиливает их. Это похоже на удар палкой по пустому ведру", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Резкий рост шума на определенных скоростях — эффект резонанса. У каждой шины есть диапазон, где частота вибрации совпадает с критической для слуха. На скоростях до 80 км/ч это низкочастотный гул. После 140 км/ч протектор начинает "свистеть". Инженеры топовых брендов стремятся увести этот резонанс за пределы 20 кГц, чтобы человеческое ухо просто не фиксировало раздражающий писк.

Как не купить шумный "трактор"

Качество смеси решает всё. Премиальные покрышки содержат современные добавки: силику, высокий процент каучука и добавки, поглощающие вибрации. Бюджетная резина — это "дубовый" состав, который не умеет работать с дорогой. Сравнение рыночных категорий выглядит наглядно.

Характеристика Премиум-покрышки Бюджетные варианты Структура Пенный поглотитель внутри Обычная конструкция Смесь Каучук, кремнезём Жесткий синтетический каучук

При выборе смотрите на маркировку децибел на боковине. Разница в 5-10 дБ кажется незначительной, но субъективно ухо воспринимает 10 дБ как удвоение громкости. Если вы привыкли к тишине, не ждите чудес от самого дешевого сегмента. Помните: даже если вы выбрали современный кроссовер, плохая резина превратит его в погремушку.

"Водители часто недооценивают связь между тишиной и безопасностью. Когда в салоне стоит гул, утомляемость наступает в разы быстрее, а концентрация падает", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Помните, что состояние автомобиля — это комплексная работа. Регулярно проходит и техосмотр, чтобы убедиться: шумит именно дорожное покрытие, а не разбитый подшипник ступицы.

Ответы на популярные вопросы

Цвет резины влияет на шум?

Нет, это миф. Пигменты никак не меняют физические свойства состава.

Помогают ли широкие диски?

Минимально. Они могут на 5% снизить вибрацию, но главная роль всё равно у протектора.

Зимняя резина всегда громче?

Да. Шипы на асфальте добавляют до 5 дБ к общему фону, создавая специфический цокот.

Зависит ли качество звука от страны бренда?

Нет. Качество определяет технология конкретного производителя, а не географическое расположение завода.

"Экономия на шинах — это иллюзия богатства. Дешевый комплект быстрее изнашивается и требует замены чаще, чем качественные аналоги", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Читайте также