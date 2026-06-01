"Усики" на новых шинах: зачем они нужны и почему их категорически нельзя срезать

Авто

Шинный завод — место, где хаос сырой резины превращается в математически выверенный инструмент для покорения асфальта. Сначала собирают "зеленую шину" — невнятный кокон из слоев резины, металлокорда и текстиля. У неё нет ни лица, ни протектора, ни гордого имени производителя. Это лишь податливая болванка, ждущая превращения.

Фото: unsplash.com by Joan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Зимняя шина

Рождение покрышки: вулканизация

Заготовку помещают в пресс-форму — двухсекционный стальной панцирь. Внутрь подают перегретый пар под диким давлением. Резина буквально втекает в каждый микроскопический паз формы, обретая облик протектора и все положенные по закону маркировки. Процесс зовется вулканизацией — момент, когда химический коктейль становится твердым, как стальная воля инженера.

"Вулканизация — это фактически создание молекулярных сшивок. Если нарушить температурный режим или давление хотя бы на долю, шина пойдет "гриндером", то есть будет иметь скрытые поры. Это не просто брак, это бомба замедленного действия, которая лопнет на первом же перегреве", — пояснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Гаражный фольклор об "усиках"

Вокруг этих торчащих ниточек, или "облоя", успели сложить настоящие легенды. Одни клянутся, что это микрошипы для льда, другие видят в них индикатор износа, третьи — тест на растяжение для проверки качества смеси. Всё это — абсолютная чепуха. Эти волоски имеют нулевое влияние на сцепление, торможение или поведение машины в поворотах, как это часто бывает, когда безопасность на дороге путают с прикладной магией.

"Мастера в гаражах обожают придумывать функции там, где есть только технология производства. Попытка гадать по длине "усиков" о качестве резины — это как гадание на кофейной гуще. Единственный индикатор в шине — это блоки в протекторе, остальное — технологические издержки", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Почему "усики" — это неизбежность

Главная задача этих каналов — отвод воздуха. Если воздух останется внутри закрытой пресс-формы, в теле покрышки возникнут пустоты. Скорость в 120 км/ч с полной загрузкой — верный способ превратить такую шину в лохмотья. Мелкие отверстия в форме позволяют воздуху выйти, увлекая за собой микроскопическую долю резины. Именно она застывает, превращаясь в те самые волоски.

Признак Факт
Влияние на управляемость Нулевое
Наличие на премиум-шинах Редко из-за предпродажной зачистки

Дорогие бренды часто стригут "облой" уже на конвейере. Бюджетный сегмент не тратится на эстетику. Существуют формы с пружинными клапанами, которые отсекают резину, не давая ей выйти наружу, но это удорожает производство. В итоге большинство заводов выбирает путь наименьшего сопротивления, оставляя "усики" как неизбежный след производства.

"Важно понимать: наличие облоя на боковинах — это вопрос эстетики, а не технологий. На протекторе они исчезают сами после пары сотен километров обкатки. Удалять их вручную ножницами — значит рискнуть целостностью корда. Одно неверное движение, и покрышка отправится на свалку", — предупредила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о шинах

Можно ли определить возраст шины по "усикам"?

Нет. На боковинах они могут держаться годами, тогда как на протекторе стираются за пару поездок.

Почему новая резина плохо держит дорогу?

Причина — в эксплуатации автомобиля и оставшейся на поверхности заводской смазке из пресс-формы.

Нужно ли срезать "усики" специально?

Не стоит. Это чисто косметический элемент, не влияющий на техническое состояние машины.

Влияет ли количество "усиков" на качество шины?

Косвенно — это лишь указывает на уровень финишной доработки формы, но не на состав самой резиновой смеси.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
